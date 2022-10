Kingdom Come končí i se studiem. Jak jsou na tom další české crowdfundované deskovky?

3. 10. 2022 10:58 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Je to sotva pár měsíců, co jsme tu psali o kampani české deskové hry Euthia: Torment of Resurrection, které se za první noc podařilo vybrat 10 milionů korun. Cíl byl pokořen, ale o pár dní později přišla drtivá rána: Kampaň byla i přes značný úspěch zrušena.

Ukázalo se totiž, že veřejný cíl byl na míle vzdálený od toho skutečného a tvůrci ze studia Diea Games oznámili nejen zrušení kampaně, ale i zavření studia. Nakonec to dobře dopadlo, Euthii kopili britští Steamforged Games a hra se nakonec po další, tentokrát opravdu úspěšné kampani dostane k dalším hráčům.

Kingdom Come: Deliverance – The Board Game

Teď tu ale máme do značné míry stejný případ. Nedávno jste si u nás mohli přečíst dojmy z deskové hry podle Kingdom Come: Deliverance, jejíž crowdfundingová kampaň za první noc vybrala 5 milionů korun. Vše se zdálo být růžové stejně jako v případě Euthie, ale i brněnské studio Boardcubator v pátek oznámilo zrušení kampaně a ukončení provozu.

Na vznik stolního Kingdom Come stihly přispět 2 tisíce hráčů bezmála osmi miliony korun, ale nestačilo to. Tvůrci v posledním blogovém příspěvku přiznali, že na vytvoření hry potřebovali reálně 10 tisíc podporovatelů a v přepočtu 37 milionů korun.

Proč tedy nastavili cíl na pouhých 2,5 milionu korun? Protože crowdfundingový svět nefunguje podle obvyklých představ. Projekt se dočká zviditelnění, pokud se mu podaří vybrat svůj cíl během krátké chvilky a může u něj svítit něco jako „vybráno již 1 000 %“. Cíl 37 milionů korun se navíc může podporovatelům zdát od začátku neuskutečnitelný, a projekt proto nepodpoří.

Buď jak buď, s deskovkou podle Kingdom Come: Deliverance to teď nevypadá dobře. Tvůrci ale navzdory zavření studia doufají, že se projekt nakonec nějak podaří dotáhnout do konce, aby tři roky práce nebyly úplně ztracené. Hra nakonec nemusí ani vypadat jako Kingdom Come, jelikož na vytvořenou platformu využívající mobilní aplikaci půjdou naroubovat libovolné světy. A není vyloučené, že se na tvůrce usměje štěstí stejně jako na Diea Games a najde se nějaký mecenáš.

Studio Boardcubator od svého založení v roce 2015 vydalo celkem tři hry. Začalo karetní hrou Space Race, na niž navázala desková hra Space Race, ale jeho největším hitem se stala logická hra Project L, která si u nás dokonce našla vlastního vydavatele.

Statera

Na události posledních měsíců, tedy zrušení dvou českých kampaní a s nimi spojené zavírání studií, zareagovalo další české studio FATboardgames, které se momentálně připravuje na kampaň své hry Statera využívající skutečné váhy. Tito tvůrci se přidali k novému hnutí Publisher’s Pledge, které nastartovalo zahraniční studio Doomsday Robots.

Jedná se o přísahu směrem k podporovatelům kampaní. V ní se studia zavazují například k tomu, že nebudou vytvářet falešné cíle, a jakmile se vybere 100 a více procent cílové částky, projekt nebude zrušený.

Tvůrci se zároveň zavazují k dodání her podporovatelům předtím, než se objeví v obchodech, veškeré peníze z kampaně půjdou pouze na vývoj a výrobu dané hry, budou zobrazovat přesné výše poštovného a v neposlední řadě budou měsíc co měsíc vydávat updaty nejen z vývoje, ale i z toho, na co přesně putují peníze podporovatelů.

Tvůrci Statery navíc zdůrazňují, že peníze od podporovatelů budou potřebovat jen a pouze na vyrobení a dodání hry. Jejich životy nestojí na úspěchu kampaně, jelikož oba tvůrci mají jiná zaměstnání. Uvidíme, jak se jim tento přístup vyplatí, až jednoho dne spustí crowdfundingovou kampaň na Gamefoundu.

RONE: Invasion

Euthia, Kingdom Come a Statera nejsou jediné české deskové hry uchylující se ke crowdfundingu. Právě v těchto dnech (a ještě po následujících 24 dní) probíhá kampaň hry RONE: Invasion samotného tvůrce Štěpána Štefaníka, který stojí za úspěšnou karetní hrou RONE a mnoha jejími rozšířeními.

Štefaník má nastavený cíl na 1,5 milionu korun a za první týden se mu podařilo vybrat 850 tisíc. Této hře jsme věnovali náš poslední BoardGame Club, kde jsme ji dopodrobna představili a podělili se i o naše velmi pozitivní dojmy.

Byla by škoda (jako ve všech ostatních případech), kdyby tato hra nevznikla. Je totiž po všech stránkách originální. Můžete ji hrát kompetitivně i kooperativně, nechybí jí kampaň, ale jejím hlavním tahounem je originální systém deckbuildingu a ještě originálnější kostky, jimž můžete s pomocí šroubováku a šroubečků měnit údaje na jednotlivých stranách.

Doufejme, že v tomto případě je cíl kampaně tím opravdovým cílem a že se podaří částku vybrat. Držíme palce!