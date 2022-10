Když RPGéčka píší neonacisté: Příběh nejkontroverznějšího RPG studia současnosti

8. 10. 2022 18:00 | Deskové hry | autor: Pavel Bareš

Dámy a pánové, chlapci a děvčata, povím vám dnes příběh.

Na první pohled vám možná nebude připadat jako kdovíjaké terno. Vypráví totiž o právním střetu dvou společností, které se soudí o užívání ochranné značky jedné nepříliš důležité hry, a to samo o sobě nejspíš nezní jako téma, které by běžnému čtenáři zrovna vyráželo dech. Ale jak už jste asi sami usoudili z titulku, tahle soudní sága má v rukávu pár unikátních zvratů.

Ony dvě vydavatelské společnosti v centru našeho příběhu jsou veleznámí Wizards of the Coast (současní vydavatelé nejslavnějšího RPG na světě, Dungeons & Dragons) a nesrovnatelně menší nakladatelství jménem TSR. A pokud jste už o těch druhých pánech v mediálním éteru někdy slyšeli, nejpravděpodobněji během jejich twitterových excesů z loňského léta, nejspíš už tušíte, jaká jízda nás čeká.

Sága okolo TSR, pravděpodobně nejopovrhovanějších RPG vývojářů a vydavatelů dnešní doby (kteří naštěstí zároveň patří k těm nejméně podstatným), se táhne už pěkných pár let a je to příběh natolik přeplněný bizarními figurkami a šílenými excesy, že bych se nedivil, kdyby o něm Netflix za pár let natočil dokumentární minisérii. Než se tak stane, můžete vzít zavděk aspoň tímto článkem, ve kterém se vám pokusím nastínit, proč je TSR natolik kontroverzní firmou; o co se s nimi Wizards of the Coast vlastně soudí; k jakému novému vývoji v celé kauze došlo v září tohoto roku; a někde po cestě se nejspíš nevyhnutelně otřeme o otázku, zda by současné RPG scéně prospěla koňská dávka rasismu, xenofobie a transfobie.

Než se do toho vrhneme, ještě nějaká upozornění. Předně, pár detailů budeme muset projet spíše zběžně či je vynechat (především spoustu korporátního manévrování a také celý bratrský spor Erniho a Gaila Gygaxových o takzvanou TSR2), protože jinak by nám vážně došel digitální papír. Pro lepší uchopení kontextu budeme muset občas trochu poskočit v čase tam či zpátky, ale pokud by čtenář toužil po striktně chronologickém přehledu událostí, nalezne ho například zde. A konečně: Jakkoli jsem pevně odhodlán tento článek napsat jako objektivní a citově nezabarvené shrnutí celé kauzy… Čtenáři, pochop prosím, že místy je opravdu těžké sledovat osudy těchto tragikomických postaviček a neprskat si přitom smíchy do klávesnice.

Tak jo. Připraveni? Jdeme na to.

V hlavních rolích:

Abychom se mohli dohrabat k tomu, proč si jdou Wizards of the Coast a TSR po krku, potřebujeme nejdřív vědět, co je to vlastně za firmy. Na to si budeme muset udělat rychlý historický exkurz do sedmdesátých let, ale žádné strachy, projedeme si jen to nejdůležitější.

Úplně původní společnost nesoucí jméno TSR (registrovanou jako TSR Inc.) poprvé založil Gary Gygax spolu se svým kamarádem Donem Kayem v roce 1973. Šlo o malou firmičku existující de facto v Gygaxově sklepě, ale to mu bohatě stačilo: Jediné, co potřeboval, bylo malé nakladatelství, skrze které by mohl vydat jednu hru, kterou kutil s dalším ze svých parťáků, Davem Arnesonem.

Ta hra se jmenovala Dungeons & Dragons. V následujících dekádách se z ní stal bezprecedentní fenomén, který de facto založil žánr moderních TTRPG a z Gygaxe, tatíčka zakladatele, se stala jedna z nejslavnějších a nejuctívanějších figur v průmyslu i uvnitř fanouškovské komunity.

Gygax v roce 1999. | zdroj: Foto: Wikimedia Commons

Skrze několik nečekaných zvratů a pár ošklivých bodnutí do zad, kterými se tu dnes nebudeme hlouběji zabývat, byl ale Gygax z vlastní firmy v roce 1985 odejit.

(Poznámka na stranu: Tou dobou už se firma jmenovala TSR Hobbies. Ne že by to bylo jakkoli podstatné, ale zmiňuji to pro ty, kteří by chtěli během čtení dnešního článku vypočítávat na prstech, kolik přídomků TSR za svou existenci vystřídala. A pro představu, jaká pakárna to je, dělat na tohle téma rešerši.)

Nějakou dobu po Gygaxově odchodu se firma dostala finančně do úzkých a plácala se v nich až do roku 1997, kdy ji koupilo jiné vydavatelství: Wizards of the Coast (které pro změnu v roce 1999 koupil jeho současný majitel, Hasbro).

Důležitý je následující detail: Wizards of the Coast koupili práva jak na používání jména značky TSR, tak na duševní vlastnictví jejích produktů, z nichž nejdůležitější bude v našem příběhu hra jménem Star Frontiers. Pro Wizards byly právě hry tou důležitou součástí akvizice, zatímco o logo TSR na přebalu nijak nestáli. (Proto od třetí edice D&D, tedy té první vydané pod Wizards of the Coast, už na knížkách logo TSR nenajdete, ačkoli Wizards firmu v době vydání vlastnili se vším všudy).

Nejspíš právě proto nechali Wizards svůj nárok na registrovanou obchodní značku TSR v roce 2000 propadnout. Ležela ladem dlouhých jedenáct let (mezitím Gary Gygax v roce 2008 zemřel), dokud se jí v roce 2011 nechopil Jayson Elliot, první postava našeho velkého dramatu na scéně, ač přece jen ve vedlejší roli. S trademarkem ve svém vlastnictví založil firmu TSR Games a přizval do ní i dva z Gygaxových synů, Lukea a především Ernieho Gygaxe, jednoho z hlavních aktérů celé kauzy.

Luke i Ernie z Elliotovy TSR Games odešli v roce 2016 (zřejmě pro kreativní neshody) – ale co čert nechtěl, v roce 2020 zapomněl svá práva na značku prodloužit tentokrát Elliot. Pročež se Ernie Gygax rychle chopil příležitosti, práva koupil pro sebe a založil další iteraci TSR, tentokrát pojmenovanou TSR LLC. A učinil tak s dalšími dvěma hvězdami skandálu, který touhle dobou už téměř klepe na dveře: Herními designéry Stephenem E. Dineheartem a především Justinem LaNasou.

Elliot byl ochotný jít s Erniem Gygaxem do soudního sporu o vlastnictví značky, ale byl si zároveň dobře vědom, že na to nemá peníze. Místo toho se tak s Gygaxem Jr. dohodnul na tom, že mu budou jméno TSR pronajímat za nominální částku a každý si bude hledět svého.

A tak v roce 2020 najednou existovaly hned dvě firmy jménem TSR. Pro snazší orientaci jim říkejme „Elliotova TSR“ a „Gygaxova / LaNasova TSR“, přičemž je to ta druhá jmenovaná, o které se budeme bavit především. Gygax Jr. měl totiž se svou čerstvě narozenou společností velké plány. Vlajkovou lodí studia měla být hra Giantlands (vyvíjená Dineheartem), zatímco LaNasa pracoval na rebootu Star Frontiers s přídomkem New Genesis. Tedy rebootu oné hry vydávané původní TSR Hobbies, kterou jsem zmiňoval výše.

Právě tady padla první dominová kostka. Ačkoli Wizards of the Coast nechali práva na obchodní značku firmy TSR propadnout už v roce 2000, práva na produkty firmy TSR si stále drželi, a původní hru Star Frontiers tou dobou dokonce stále prodávali, zatímco TSR nadšeně ohlašovala vývoj rebootu.

Pokud si už netrpělivě koušete nehty a chcete vědět, kdy že má tedy dojít na ty šťavnaté kauzy, věřte, že jsou za rohem. 30. června 2021 Gygax a LaNasa od Wizards obdrželi soudní příkaz (takzvaný Cease & Desist) k zastavení protiprávní činnosti: Vývoje hry, na kterou nevlastnili práva. A válka mohla začít.

Je DnD lepší s rasismem?

TSR kontrovala vlastní žalobou o půl roku později, v prosinci 2021. Hlavní pointou celého sporu bylo (a stále je) vyhádat si práva na Star Frontiers, ale zároveň šlo z Gygaxovy strany o svého druhu politické prohlášení. Abychom jeho křižáckou výpravu za staré dobré časy pochopili, musíme si udělat ještě jednu kratičkou odbočku do léta 2020, kdy se Wizards of the Coast potýkali s nemilým PR problémem: D&D bylo nařčeno z rasismu.

Nebudeme teď zabíhat do debat o tom, jestli D&D je, nebo není rasistické (o tom si raději povíme příště v samostatném článku). Pro potřeby tohoto příběhu nám bohatě stačí holá fakta, která zní:

V červnu 2020 Wizards of the Coast vydali velké prohlášení, ve kterém se slíbili zavázat k většímu důrazu na diverzitu a inkluzi ve svých hrách. Kromě plánovaných změn v budoucích projektech také retroaktivně zapracovali několik úprav do svých modulů Curse of Strahd a Tomb of Annihilation, které měly napravit nepříliš citlivá zobrazení určitých ras a kultur čerpajících ze skutečných rasových stereotypů. Tehdy také poprvé představili alternativní pravidla umožňující nevypočítávat atributy hráčských postav podle rasy a celkově se oprostili od používání slova „rasa“ v textech manuálů.

Brzy nato přišli ještě s dalším zásahem: V internetových obchodech umístili před popisky takzvaných legacy produktů (starších her, které Wizards sami nevyvíjeli, ale skoupili a prodávali je) upozornění, které si ve svém plném znění můžete přečíst třeba zde a které ve zkratce říká: „Tyto produkty mohou obsahovat rasové, etnické a genderové předsudky, které nebyly v pořádku už tehdy a rozhodně nejsou v pořádku dnes.”

Obsah materiálů jako takových zůstal nezměněn, ale Gygaxovi Jr. to i tak hnulo žlučí. Spousta děl totiž samozřejmě pocházela z dílny původní TSR, k jejímuž odkazu se se svou novou firmou tak hrdě hlásil. Možná v tom viděl nactiutrhání odkazu svého otce. Možná to odporovalo jeho vlastním světonázorům, které budou s postupem tohoto příběhu čím dál tím jasněji vyplouvat na povrch. A možná se chtěl jednoduše přiživit na kontroverzi, kterou tenhle krok Wizardů vyvolal v určité části D&D komunity, a získat tak nějakou tu pozornost navíc.

Proto, když v prosinci 2021 TSR zažalovali Wizards of the Coast, nešli do sporu jen s tím, aby získali práva na Star Frontiers, ale také se nechali slyšet, že přimějí Wizards of the Coast, aby zmiňované upozornění stáhli u všech produktů TSR Hobbies. Odůvodnili to tím, že autoři těchto produktů by mohli být neprávem osočováni jako „rasisté“ a „bigoti“, což…

Hele, já samozřejmě netvrdím, že všichni či vůbec kdokoli z tvůrců pracujících pro původní TSR byl rasista nebo bigot. Především proto, že na to zkrátka nemám data. Ale schválně si v hlavě udržte, kdo že se to v tomhle soudním sporu tak hlasitě ohrazuje proti podobným označením.

Žaloba přes crowdfunding

Takže. Jsme zpátky v prosinci 2021 a Gygaxova/LaNasova TSR žaluje Wizards of the Coast. Má to jediný háček: Na žalobu firmy s Hasbrem za zády nemají dost peněz.

Takže požádali o peníze své fanoušky přes crowdfundingovou platformu Indiegogo.

Fakticky. Tady máte jejich kampaň.

Vybrali v ní závratných 5 715 amerických dolarů z cílových 50 000. Přesto se do žaloby pustili krátce po začátku kampaně… Pročež ji Justin LaNasa o dva dny později stáhl (a přitom světu poprvé ukázal, že hláskování anglického slova „žaloba“ mu dělá nemalé problémy). Pak ji koncem roku podali znovu, tentokrát ve správné jurisdikci. Ani tenhle druhý pokus ale neměl valný efekt kromě jediného: Wizards of the Coast došla trpělivost a přišli s protižalobou namířenou proti TSR a jmenovitě Justinu LaNasovi, který měl vývoj klíčových Star Frontiers: New Genesis na starosti.

zdroj: Foto: Dungeon Hobby Shop Museum

Tohle je nejspíš dobrý moment k tomu, abychom si pověděli, co je ten Justin LaNasa vlastně za člověka. To hlavní víme: Byl jedním z autorské dvojice, která měla pro Gygaxe napsat reboot Star Frontiers.

(Poznámka na stranu: Druhý z této dvojice byl Dave Johnson, muž natolik sdílný stran svých politických názorů, že na jeho „počest“ vznikla celá jedna stránka obsahující pouze sbírku jeho extrémně rasistických a neonacistických tweetů, což je mimo jiné důvod, proč jsou jeho práce plošně zakázány na rpgdrivethru.)

Oproti Johnsonovi je LaNasa ve svých politických postojích o něco méně vokální, ale žádný strach, jeho práce na Star Frontiers za něj mluví víc než dost. Kromě fušování do herního designu LaNasa také vlastní tetovací salón v Severní Karolíně a v tomtéž státě se také v únoru 2020 pokoušel dostat do sněmovny reprezentantů za Republikánskou stranu.

Jeho oponent ho ale z kandidatury promptně vyřadil, když zveřejnil LaNasou natočené a komentované video (od té doby bohužel smazané), ve kterém dvě zaměstnankyně z jeho tetovacího salónu bojují o povýšení ve vaně plné ovesné kaše, jedna z nich oblečená pouze v bikinách. Na LaNasovu funkci v TSR či v našem příběhu to nemá valný vliv, ale říkal jsem si, že to budete chtít vědět.

Gygax a jeho tým se stali cílem ohromné vlny kritiky. Hráči vyzývali k bojkotu jejich produktů a s nimi asociovaných podniků a heren.

LaNasa mimochodem také plánuje v Severní Karolíně otevřít muzeum D&D. Podržte si to v hlavě, zatímco se o něm budete v průběhu tohohle článku dozvídat víc a víc. Ať máte představu, co za člověka chce mapovat historii téhle hry.

Wizards of the Coast byli pevně odhodlaní nenechat LaNasu své Star Frontiers vydat. Jejich slovy: „Wizards by tím byli nenapravitelně poškozeni (...), protože zákazníci by si mohli mylně spojit Wizards of the Coast s trestuhodným obsahem této hry, což by poškodilo reputaci firmy (...) a její snahy vypěstovat firemní kulturu, která ve svých hrách diverzitu vítá.“

Proč že byli Wizards přesvědčení, že bude obsah Star Frontiers: New Genesis „trestuhodný“, aniž by hra vůbec vyšla? Inu, jak je možná zřejmé z předchozích odstavců: Protože tým tvořící Gygaxovu/LaNasovu TSR byl plný rasistů, neonacistů a bigotů.

Twitterové války léta 2021

To nás přivádí zpátky do června roku 2021, těsně před oním osudným soudním nařízením od Wizards of the Coast. Těžko říct, jestli to byla shoda okolností, nebo opravdu vydařené načasování, ale ono nařízení dorazilo do kanceláří TSR zrovna uprostřed Ernieho propagačního turné, ve kterém nastiňoval médiím vizi pro své nové nakladatelství a chystané hry.

Pointou celého proma bylo nalákat takzvanou old guard sekci fandomu, slíbit jim návrat ke kořenům, k údajné vizi jeho otce, k těm pravým old-school časům, kdy „RPGéčka byla ještě v pořádku“, kdy barbaři máchali velkými meči a elfí lučištnice nosily bikiny z dračích šupin. Přístup Wizards, kteří už tou dobou rok pracovali na „zinkluzivnění“ D&D, byl pro Gygaxe herezí a jejich očernění legacy obsahu považoval dílem za korporátní vypočítavost, dílem za sprosté plivnutí do tváře všemu, co měl na RPG rád.

A protože Ernie není ten typ člověka, který by si dával pozor na pusu, netrvalo dlouho, než internetu zvedl mandle. Tím osudným rozhovorem se mu stala 277. epizoda pořadu Live From The Bunker z 23. června 2021, která se brzy rozletěla nejprve po fandomových fórech a následně i po mainstreamových sociálních sítích.

Gygax v něm osočuje Wizards z toho, že se svým přístupem k D&D „zpronevěřili etice a stylu původní hry“. (Zamyšlení na stranu: Znamená to, že odmítání inkluze a diverzifikace je základním stavebním kamenem původního D&D? Vskutku podnětná otázka. Ale ne, nechme si ji na ten samostatný článek!)

Gygax taky Wizardy nazval „korporátními nájezdníky“, což doplnil o poněkud zmatenou metaforu, ve které je přirovnal k plundrujícím Indiánům, kteří při nájezdech na konkurenční kmeny unášeli ženy a děti ve vlastní prospěch. Poselství toho sdělení bylo matoucí a jeho frázování bylo cokoli, jen ne politicky korektní. A své vysvětlení, proč se rozhodl novou TSR založit, doplnil mladší Gygax o anekdotku, která notně implikovala vyjádření typu: „Chceme dělat transfobní hry pro transfobní publikum.“

Propírání Gygaxova špinavého prádla se brzy přesunulo na Twitter, kde Ernie kupodivu dostal šanci se ze všech svých (doposud relativně nepřímých a mnohoznačných) vyjádření aspoň nějak vykecat. Když ho ale jeden z uživatelů v debatě vyzval, aby prostě jenom řekl, že „my v TSR věříme, že trans ženy jsou ženy, trans muži jsou muži a že na trans životech záleží“ a přestal se otázce vyhýbat, dočkal se odpovědi od profilu Giantlands (Dineheartovy hry připravované v TSR), kterážto zněla: „To je nechutné.“

Od té doby se konverzace nořila už jen do většího a většího morálního bahna. Gygax a jeho tým se stali cílem ohromné vlny kritiky. Hráči vyzývali k bojkotu jejich produktů a s nimi asociovaných podniků a heren. GenCon oznámil, že jim nevyhradí prostor pro stánek. A jmenovec firmy, TSR Jaysona Elliota, se urychleně přejmenoval na Solarian Games a zpřetrhal většinu vazeb.

Nejsmířlivější reakce ve finále přišla od Ernieho bratra Lukea (se kterým pracoval v Elliotově první TSR před rokem 2016), který prohlásil, že jde z Ernieho strany spíše o ryze chamtivý manévr nežli upřímný projev rasismu a transfobie.

Firma měla dvě možnosti: Sypat si popel na hlavu, nebo strhnout volant do smyku. A tak se Gygax nechal na Twitteru slyšet, že celá kauza je ve skutečnosti koordinovaný útok tajně zorchestrovaný Wizards of the Coast, zatímco LaNasa celý skandál zmatečně přirovnával k Satanické panice a prohlásil, že když je GenCon nehodlá pozvat, založí si vlastní TSR Con.

(Poznámka na stranu: Ta akce se nakonec doopravdy uskutečnila v datu 24.–27. března 2022. Mimo jiné obskurnosti, jako například neonacista Dave Johnson v roli zvláštního hosta, stojí za zmínku to, že organizátoři během propagace explicitně kladli důraz na to, že na akci nebudou vyžadovány ani roušky, ani očkování. Což je zhruba ten bod příběhu, kdy začínám mít dojem, že nečtu skutečné události, ale scénář pro epizodu South Parku.)

Dineheart se na Twitteru v bouřlivém projevu touhy po vlastní nezávislosti rozešel s Wizards i Hasbrem, pročež si sbalil svých pět švestek a Giantlands k tomu a opustil potápějící se TSR dřív, než ho celá kauza stihla stáhnout až na úplné dno. Na hře aktuálně dál pracuje ve vlastním studiu Wonderfilled (původně registrovaném jako Wonderfiled s jedním písmenem l, což nám napovídá, že LaNasa zřejmě nebyl jediný člověk v TSR živící se psaním, který má problém s hláskováním). Gygax Jr. a LaNasa mezitím přejmenovali svou TSR LLC na TSR Hobbies, nejspíš proto, že jim historie jmen téhle firmy stále nepřipadala dostatečně matoucí.

Touhle kauzou žil svět D&D celý poslední týden června roku 2021. Když Ernie Gygax konečně otočil a pokusil se slepit to málo, co ještě nebylo rozdupané na prach, v sérii veřejných omluv (do kterých se mu nějakým způsobem podařilo vmotat velice znervózňující vzpomínku na to, jak si v mládí ve škole přál být masovým střelcem), bylo už pozdě. Nikdo mu nevěřil, že „to tak ve skutečnosti nemyslel“, nikdo ani nevěřil, že správcem twitterových účtů TSR byl ve skutečnosti „nejmenovaný zaměstnanec“.

A pak konečně: 30. června TSR obdržela onen perfektně načasovaný soudní příkaz k zastavení vývoje Star Frontiers: New Genesis.

(Poznámka na stranu: TSR vývoj hry nezastavila, ba naopak. Jejich tehdejší PR reprezentant, Michael K. Hovermale, na Discordu společnosti několikrát tvrdil, že se první limitované náklady hry vyprodaly dříve, než to stihli oficiálně oznámit – a to sice během podzimu minulého roku, tedy v době, kdy je dnes nad slunce jasné, že hra nemohla být hotová.)

V prosinci 2021 TSR vyrazila do boje se svým crowdfundingem (neúspěšným) a žalobou (podanou ve špatné jurisdikci), na kterou Wizards of the Coast reagovali vlastní protižalobou. A ta se následně táhla relativně v tichosti po téměř celý další rok.

Až do letošního září. Kdy se celá kauza navzdory všem předpokladům proměnila v ještě o něco větší bizár než doposud.

Když RPG píšou neonacisti

V tomhle bodě už asi všichni chápeme, proč Wizards nechtěli mít s rebootem Star Frontiers nic společného. S ohledem na veřejné vystupování jeho tvůrců bylo poměrně očekávatelné, že by hra mohla obsahovat určité necitlivé, rasistické či celkově jino-fobní podtóny. Pročež přichází můj oblíbený zvrat celého příběhu.

Během léta 2022 TSR rozeslala testovací verze Star Frontiers: New Genesis v uzavřeném beta testu (ano, téměř rok poté, co Hovermale tvrdil, že už stihli prodat první limitovanou edici hry). Jeden z účastníků testu, Eric Tenkar (správce webu Tenkar’s Tavern), celý dokument navzdory hrozícím postihům zveřejnil. A ukázalo se, že LaNasova hra nemá žádné rasistické podtóny: Rasismus v ní hrál první housle.

Text příručky: „Rasy v SFNG jsou podobné rasám ve skutečném světě. Některé jsou v některých věcech lepší než jiné a některé jsou jiným celkově nadřazené.“

Kompletní výčet problematických pasáží a prvků si můžete přečíst třeba zde, případně si o nich lze poslechnout ve videu od samotného Tenkara, ale nedokážu si to odpustit, abych vám v tomhle článku nenabídl alespoň ochutnávku.

Nejvíce ze všeho bije do očí rasa Ulfarů, která zahrnuje mimo jiné podrasu explicitně nazvanou „Negro“, jejíž maximální možné inteligenční skóre je podprůměrných 9 bodů. Zato krásní, plavovlasí Nordičtí Ulfaři, ti si žijí jinak, se všemi atributy o hodnotě nejméně 13 bodů a výše.

Text příručky stran tohoto dokládá, cituji: „Rasy v SFNG jsou podobné rasám ve skutečném světě. Některé jsou v některých věcech lepší než jiné a některé jsou jiným celkově nadřazené.“

(Pozn. ed.: Kdybyste se divili, proč jsme jako titulní obrázek dnešního článku vybrali fotku z chystaného filmu Dungeons & Dragons: Čest zlodějů – máme pocit, že právě nějak takhle by se na podobná prohlášení tvářili hrdinové tohoto snímku, ať už je jejich etnicita jakákoliv.)

Fantasticky bizarní pasáž je ta, ve které příručka vysvětluje, že postava se statistikou Vzhled rovnou nule je považována za ohyzdnou, pročež text čtenáři předloží několik příkladů ohyzdných tělesných charakteristik… jako jsou například příliš tlusté či úzké nosy nebo příliš tlusté či úzké rty. Jinak řečeno, nic zas tak ohyzdného, pokud nemáte očividně přehnaný problém se stereotypními fyzickými rysy černochů a Židů.

Tohle je nejspíš ten vhodný moment si kolektivně vzpomenout, že LaNasa hru vyvíjel s člověkem, jehož primární twitterový output je neonacistická propaganda.

Přidejme k tomu ještě video z července 2022 zaznamenávající Google Drive spravovaný (domněle) TSR a na něm „hate list“ Justina LaNasy v podobě úhledné Google Sheet tabulky, ve které měl zapsáno svých jednadvacet úhlavních nepřátel v čele s Lukem Gygaxem a Erikem Tenkarem, a to s doprovodnými komentáři, v nichž roli nejvýsostnější urážky hraje slovo WOKE.

(Poznámka na stranu: V tabulce se poněkud překvapivě vyskytuje i bývalý PR šéf TSR Michael K. Hovermale. Jeho jméno je opatřené komentářem hypotetizujícím, že se Hovermale pokoušel TSR zničit zevnitř, možná v rámci „Chadovy pomsty“, ať už je Chad kdokoli a mstí se za cokoli. Zní to jako fascinující střípek příběhu, ale před odesláním tohohle článku se mi ho bohužel nepovedlo rozšifrovat.)

Samozřejmě, obsahy beta testů mohou a nemusí reprezentovat výsledný produkt, ale s tím, co o týmu z TSR víme, můžeme s jistotou říci, že zrovna v rasové reprezentaci nejspíš neplánovali dělat valné ústupky. Justin LaNasa (pod svým online pseudonymem Mario Real) reagoval na Tenkarův leak hrozbou žaloby a mimoděk přitom opět ukázal světu, že si s anglickým hláskováním valně netyká.

Pandořinu skříňku už tím ale zavřít nemohl. Wizards of the Coast obsah bety samozřejmě neunikl a 8. září 2022 přistál TSR na stole předběžný příkaz (preliminary injunction), který měl LaNasovi a jeho firmě zabránit ve vydání Star Frontiers z důvodu ochrany dobrého jména Wizards of the Coast. A tentokrát měli nabito exkvizitním důkazovým materiálem: Tenkarem vypuštěnou beta verzí hry, s jejímž obsahem by své jméno chtěla spojit opravdu jen málokterá moderní firma.

A to nás konečně přivádí ke dnešnímu dni.

Spor je aktuálně stále v procesu a za poslední tři týdny o něm nemáme žádné nové zprávy. Jak to celé dopadne? Na výsledek si budeme muset ještě počkat, dost možná i docela dlouho. Můžeme ale nejspíš s klidem říct, že pro TSR to nevypadá zrovna růžově, a to ani u soudu, ani v očích většiny fandomu.

TSR bývalo jméno, které si pamětníci mohli spojovat s univerzálně milovaným praotcem vypravěčem Garym Gygaxem a jeho D&D, největším fenoménem ve světě vyprávěcích RPG. Teď označuje skupinku nenávistných vývojářů, kteří brojí proti čemukoli „modernímu“ skrze nacistické tweety a otevřeně rasistický game design. A co především: Nikdy se nedostali k vydání žádné byť jen vzdáleně relevantní hry.

Takhle zvenku jde samozřejmě jen těžko soudit, co k tomuhle konci Ernieho Gygaxe přivedlo. Možná zkrátka jen dělal to, čemu věřil. Možná mu opravdu chyběly ty bájné „staré dobré časy“ a chtěl je získat zpět. Možná si dokonce myslel, že by se to tak jeho otci líbilo, anebo, jak tvrdil jeho bratr Luke, mu šlo prostě jenom o peníze. Možná zkrátka chtěl, aby mu lidé věnovali pozornost.

Přinejmenším toho posledního se každopádně dočkal. Snad z toho má radost.

Anebo, samozřejmě, je celá kauza ve skutečnosti koordinovaný útok tajně zorchestrovaný Wizards of the Coast.