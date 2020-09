Jak se povedla digitální adaptace stolního hitu Na křídlech?

27. 9. 2020 12:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Na křídlech (anglicky Wingspan) je jednou z nejpopulárnějších stolních her současnosti. Aby taky ne, když se v ní potkává nádherně zpracované ornitologické téma s čistými mechanismy a svižnou herní dobou. Hra má co nabídnout rodinnému hraní a zároveň i strategičtějšímu sezení mezi zkušenými hráči. A protože je natolik úspěšná u nás i ve světě, neměli tvůrci jediný důvod neudělat její digitální verzi.

O tu se postaralo externí studio Monster Couch, které se specializuje jednak na portování her (Thea: The Awakening pro Switch), jednak na jejich vydávání, ale jak už jste jistě pochopili, umí je i samo vyvíjet, což je případ Wingspanu.

Digitální Wingspan je jedna ku jedné zpracovaná původní desková hra. Ale i když s ní máte zkušenosti, doporučuji vám projít si zdejší tutoriál, který vás seznámí s trochu jiným uživatelským rozhraním.

Naopak neodvádí až tak dobrou práci ve výuce. Sice se mi to těžko posuzuje (stolní verzi jsem hrál nesčetněkrát), ale přišlo mi, že jako nováček bych nebyl nejmoudřejší. Doporučuji proto po projetí turoriálu přečíst i celá pravidla (jsou volně ke stažení).

zdroj: vlastní

Pak už vám nic nebrání v poklidném chytání ptáčků do vašich voliér. Na křídlech je akcemi řízená hra plná karet, přičemž každá karta je unikátní nejenom z hlediska chyceného opeřence, ale i vlastností. Abyste mohli ptáčka lapit, musíte mu z krmítka sehnat odpovídající potravu. Následně ho musíte umístit do jednoho z jím preferovaných biotopů.

Od té doby na sobě může uchovávat vajíčka potřebná pro to, abyste mohli hrát další ptáky, účastnit se průběžného bodování nebo spouštět svou speciální schopnost. Hraní karet je jen jednou ze čtyř možných akcí, kterým se v tahu můžete věnovat. Těmi dalšími jsou zisk potravy, zisk vajec a zisk karet do ruky.

Každá z těchto tří akcí odpovídá jednomu z biotopů, které postupně plníte kartami ptáků. A čím víc karet v daném biotopu máte, tím je daná akce silnější (získáte víc potravy, víc vajec a víc karet). Zároveň se po provedení vybrané akce spustí i všechny speciální schopnosti ptáků v daném biotopu. Tomuto mechanismu se odborně říká engine building – stejné akce s každým dalším tahem bobtnají.

zdroj: Monster Couch

Na křídlech je v jádru velice jednoduchá hra, ve které toho ale řešíte poměrně hodně najednou. S tím digitální verze nepřekvapivě vypomáhá, když za vás počítač hlídá spoustu pravidel, nedovolí vám chybovat v chápání mechanismů a je obecně rychlejší ve výpočtech vítězných bodů a ve správě zdrojů.

Už tak dost relaxační zážitek je na počítači ještě zenovější. Hraje vám poklidný hudební podkres, ptáčci zpívají a jsou rozpohybovaní. Je to krása, ale vykoupená zbytečně mnoha kliky. Na křídlech je poměrně náročná hra na prostor, která sice neobsahuje žádnou centrální desku, ale zato několik velkých desek soukromých pro každého hráče.

Tvůrci digitální verze se rozhodli zaměřit obrazovku pouze na vaši desku a pouze na jeden z biotopů. Čeká vás tedy časté přepínání mezi vlastními biotopy, což ubírá na celkové přehlednosti. Můžete si tedy nechat zobrazit celou svou herní oblast, ale primární mód to není. A když chcete vidět, co zrovna dělá soupeř, musíte úplně zmizet z vlastní oblasti a přepnout se do té jeho.

zdroj: Monster Couch

Ale jak už několikrát zaznělo, Wingspan je poklidným zážitkem, takže se tu na nic moc nespěchá. Když hrajete sami proti umělé inteligenci, máte všechen čas světa na každý tah. Když hrajete proti přátelům na jednom zařízení, je to jen na vaší domluvě.

Co se onlinového multiplayeru týče, tak vedle vlastního nastavení máte dvě přednastavené možnosti. V realtimovém módu máte na každý tah 5 minut, což je stále dostatek času na vymyšlení celého tahu i proklikání všech biotopů a desek soupeřů.

Ale pokud podobně jako já nijak neholdujete hraní pod časovým tlakem, můžete využít možnosti asynchronního multiplayeru, ve kterém máte na každý jednotlivý tah celý jeden den. Možností, jak si zahrát digitální Wingspan, je tedy víc než dost a nelze jim nic vytknout.

zdroj: Archiv

Ani samotné hře není moc co vytknout, protože vychází z pořádného bestselleru. Chybí jí akorát výborné rozšíření s evropským ptactvem, ale hádám, že se časem objeví jako DLC. Jedinou výtkou k adaptaci je podle mě až zbytečná míra klikání ve vašem hráčském prostoru a pak samozřejmě fakt, že se digitál nevyrovná přímému kontaktu s kamarády u jednoho stolu.

Ale v dnešní době, kdy nám neustále hrozí domácí karanténa, je skvělé, že díky digitálním deskovkám úplně nepřijdeme o herní večery s přáteli. A digitální verze Na křídlech je jednou z těch lepších adaptací na trhu.