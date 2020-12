Horizon Zero Dawn: The Board Game – videorecenze robotického průšvihu

19. 12. 2020 10:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Horizon Zero Dawn: The Board Game

1–4 hráči | 60–90 minut | od 12 let | anglicky

Výborná bývalá exkluzivita z PlayStationu 4 Horizon Zero Dawn se stejně jako přehršel dalších více či méně úspěšných videoher dočkala svojí stolní adaptace. Vzalo si ji na triko studio Steamforged Games, které si udělalo jméno deskovkou podle Dark Souls. Jméno dobré i jméno špatné. Pravidla hry nebyla moc dotažená a logistiku autoři vyloženě nezvládli – na hru a její rozšíření z Kickstarteru se čekalo roky a podobně dlouhá je i její herní doba...

Mělo to být varování, ale tvůrci mají talent sehnat zajímavou licenci, opatřit ji krásným vizuálním zpracováním a vybrat na této kombinaci obrovská kvanta peněz na Kickstarteru. A důvěřiví fanoušci posléze zapláčou, když jim domů přijde produkt jako Horizon Zero Dawn: The Board Game.

Takhle negativní videorecenze od Petra Vojtěcha tu ještě nebyla a byli byste blázni, kdybyste po jejím zhlédnutí běželi do prvního obchodu pro vlastní krabici této deskovky. A je to obrovská škoda vzhledem ke kvalitám předlohy a obrovskému potenciálu její stolní adaptace, který se nepodařilo naplnit v žádném ohledu.

zdroj: vlastní