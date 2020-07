Fallout Shelter – videorecenze stolní atomové utopie

18. 7. 2020 10:00 | autor: Redakce Games.cz

Fallout Shelter

2–4 hráči | 60–90 minut | Od 14 let | česky, bez textu

Bethesda před lety slušně zabodovala mobilním pojetím světa Falloutu. Úspěch hry Fallout Shelter zajistil její porty z mobilů na počítače, PlayStation 4, Xbox One a Switch, ale jak už to u veleúspěšných her dneska bývá, zhmotní se i na našich stolech.

Čerstvá deskovka Fallout Shelter vyšla rovnou v českém jazyce díky vydavatelství Blackfire. V menší plechové krabičce se nachází věrně zpracovaná adaptace využívající prvků klasického workplacementu. Ale už se tu nebudeme dále s Petrem duplikovat, tak se podívejte na jeho videorecenzi výše.