Elden Ring vám časem zatopí i na stole. Jeho deskovku chystají tvůrci stolních Dark Souls

19. 9. 2022 11:40 | Deskové hry | autor: Michal Suchánek

Známé vydavatelství Steamforged Games stojící například za adaptacemi videoher Dark Souls, Horizon Zero Dawn (videorecenze), Resident Evil 2 či v nedávné době záchrannou a úspěšnou kampaní české hry Euthia: Torment of Resurrection oznámilo deskovou adaptaci zatím nejúspěšnější videohry tohoto roku – Elden Ring. Hra ponese oficiální název Elden Ring: The Board Game a ujmete se v ní kontroly nad partou poskvrněných.

V rozsáhlém světě Lands Between budete putovat skrze ikonické lokace, které pomohou utvářet vaše unikátní dobrodružství. Během hry se setkáte s mnoha starými známými z řad NPC i nepřátel, které znáte z předlohy. Jako první z celé plejády soků byl představen Margit, The Fell Omen:

zdroj: Steamforged Games

Celé dobrodružství budete moci prožít kooperativně až ve 4 hráčích či si hru užít v dnes velmi populárním sólo módu. Ohledně herních mechanismů jsou zatím autoři skoupí na slovo a prozradili velmi málo, ale můžete se těšit na již prověřené mechanismy dungeon crawlerů.

Jednu věc ale tvůrci přeci jen prozradili, a to převedení videoherních soubojů do těch deskových, v nichž nebudou figurovat kostky. To nadchne každého strategického ducha a věřím, že i zapřisáhlé nepřátele náhody. Dá se předpokládat směr podobný tomu nastolenému v předešlé hře studia Horizon Zero Dawn: The Board Game, kde se souboje řešily kombinací deckbuildingu a schopností hrdinů.

V neposlední řadě můžete očekávat opravdu vysokou kvalitu figurek a velké množství obsahu, jak jsme u Steamforged Games zvyklí. Tím nemyslím jen počet komponent, ale také velké množství rozšíření, kterými jsou tvůrci proslulí napříč svými crowdfundingovými kampaněmi.

Navíc se sluší dodat, že se autoři v mnoha ohledech zlepšili a naslouchají komunitě. Zvedá se tedy pomyslná laťka, ať už kvality komponent, nebo herních mechanismů. Příkladem jsou oznámené revidované Core Sety pro původní deskovku Dark Souls, kde komunita pomohla odladit palčivé problémy.

Elden Ring: The Board Game bohužel nemá stanovené datum vydání a neznáme ani datum plánovaného spuštění kickstarterové kampaně. Dle tvůrců však můžeme čekat novinky v průběhu následujících měsíců se zvyšující se intenzitou. Kampaň vyhlížejme zhruba koncem tohoto roku či začátkem příštího s tím, že výroba a zaslání hry k podporovatelům neproběhnou dřív než koncem roku 2024.