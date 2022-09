Deskovky Odhodlaní: Severní Afrika a Normandie – videorecenze přístupných válečných her

Druhá světová válka je v plném proudu. V Normandii se střetávají jednotky pod vlajkou USA s Němci, kteří se snaží za každou cenu udržet pozice. V Severní Africe speciální britské jednotky proráží obrněné italské linie. Úspěchy na těchto bojištích rozhodnou o osudu konce války.

Odhodlaní jsou karetní hrou, ve které se střetnou dva hráči. Každý se ujme jedné z válčících stran a pokusí se splnit daný úkol, ať už je to zabrání důležitých bodů, jejich zničení, nebo třeba útěk z mapy. Hra má velmi přístupná pravidla, kdy kombinuje stavění balíčku a házení kostkou.

Obě krabice jsou samostatně hratelné a my je ve videu nejen ukážeme, ale i porovnáme. Válečné téma je v digitálním světě mainstreamem, v deskovkách to zatím úplně neplatí. Ale Odhodlaní jsou natolik přístupnou hrou, že by to mohli změnit. Zda se jim to daří, si ukážeme v dnešní videorecenzi: