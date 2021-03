Deskovky Mythical Island a Runir – recenze islandských her s českými kořeny

28. 3. 2021 11:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Není překvapivé, že i na odlehlém Islandu vznikají stolní hry, ale nad čím už se člověk pozastaví, je jejich česká stopa. Mladé studio Gamia Games totiž tvoří designéři Svavar Björgvinsson a Monika Brzková, která byla tak ochotná, že mi poskytla na recenzi rovnou dvě jejich nejnovější hry – Mythical Island a Runir.

Obě se svým tématem točí okolo samotného Islandu, obě naleznete v poměrně neobvyklých krabičkách, jakýchsi kazetách s magnetickým otevíráním, obě jsou to spíše kratší hry a každá z nich je docela jiná. Na obě se blíže podíváme zvlášť a začneme tou starší, tedy Mythical Islandem.

Mythical Island

2–4 hráči | 20–40 minut | od 8 let | anglicky, bez textu, česká pravidla na oficiálním webu

Hra Mythical Island pojednává o stvoření Islandu, kterak se čtyři živly, oheň, vzduch, voda a země, poskládaly do takové harmonie, že mohl vzniknout barvitý život. Zakrátko ale zavládl chaos a ostrov bojoval o svou existenci. Naštěstí se objevili ochránci, kteří chaosu navrátili řád, a do přírody se tak vrátily bájné bytosti.

Těmi ochránci jste vy a rozházený balanc elementů zde zastupuje herní plocha složená z mnoha dílků náležejících zmíněným živlům. Vaším úkolem bude přeskládat rozložení dílků na stole tak, aby vznikl obrazec (reprezentující onu harmonii) požadovaný bájnými bytostmi, které se chtějí vrátit do přírody.

Člověk by řekl, že by ochránci měli spolupracovat a do jisté míry je to vlastně pravda, ale předně jde o soutěž. Ochránci se předbíhají v tom, komu se podaří napáchat víc dobra. A na tom vlastně není nic špatného. Pro přírodu je to v každém případě vítězství.

Herní plocha je neustále v pohybu. Každý hráč z ní ve svém tahu může odebrat až dva dílky a nahradit je jinými ze své ruky. Může také vyvolat až tři bytosti z ruky, pokud na mapě dojde k vytvoření konkrétního seskupení elementů (na tomto místě nelze nevzpomenout český Tash-Kalar postavený na velmi podobném principu). A může se po plánu také pohybovat svou figurkou, protože pro vyvolání živočichů známých z bájí musí být hráči součástí hledaného vzoru.

Hráči mají také speciální schopnosti dovolující jim legálně porušovat základní pravidla a kromě bytostí, které mohou zahrát pouze oni ze své ruky, se perou ještě o veřejné bonusové úkoly.

Provádění akcí v Mythical Island je příjemně svobodné. Máte tři pohyby na tah, které ale můžete proložit ostatními akcemi. Tedy můžete se pohnout, pak vyměnit dílek na mapě, následně zahrát bytost, pak se zase pohnout, vyměnit jiný dílek a zahrát klidně zbylé dvě bytosti, pokud si tah dobře naplánujete, a pokud vám bude přát štěstí.

Náhoda hraje ve hře podstatnou roli. Nové dílky elementů si dobíráte náhodně z balíčku, stejně jako karty bytostí a nezřídka se stává, že máte ruku plnou živlů, které žádná z vašich karet bytostí nevyžaduje. Sice můžete ztratit tah, zahodit libovolné karty a žetony a dobrat si místo nich nové, ale ztráta tahu je až příliš bolestivé řešení toho, že vám náhoda nepřihraje dobrou kombinaci.

Za náhodné lze z vašeho pohledu považovat i tahy soupeřů. Vzory složitějších bytostí nedokážete vytvořit jen ve svém vlastním tahu, a tak doufáte, že vám s tím tahy ostatních hráčů pomohou (tolik k té kooperaci). Někdy se to povede, na plánu vznikne spousta vzorů pro vaše karty a stačí třeba jen jedna výměna elementu, a už si do sbírky přidáváte roztomilého skeljungura.

Stejně tak se ovšem může stát, že kolo za kolem nemůžete nic zahrát a ani výměna dílků nepovede k postupu vpřed, s čímž přichází jistý pocit bezmoci. Ale ve výsledku to není tak frustrující, jak to tady může znít.

Mythical Island je rozhodně zajímavá hra, o které nemohu říct, že by mě vyloženě nebavila. Její průběh je poměrně akční, hráči si neustále škodí, i když třeba neúmyslně (úmyslně zejména v boji o veřejné bonusové úkoly) a navíc je radost pohledět na ilustrace bájných bytostí, o nichž se víc dočtete v přiloženém sešitku.

Zamrzí, že se karty po zahrání překrývají, abyste před ostatními skryli své bodové konto, ale tím se zároveň připravujete o vystavení krásné ilustrace. Vědomost součtu soupeřových bodů je bezpředmětná, hráči s dobrou pamětí si i tak mohou udržovat přehled, takže si je skládejte hezky vedle sebe. A stejně se budete snažit zahrát nejlépe bodované bytosti, případně se s pocitem náskoku snažit ukončit hru co nejdřív zahráním většího počtu jednodušších bytostí.

Konec hry totiž nastane právě po zahrání daného počtu bytostí jedním hráčem, což na ostatní přísedící vyvolává značný tlak a nejistotu. Někdo takové podmínky snáší líp, někdo hůř, tak si na to dejte případně pozor.

Na závěr takový bonbónek, naprosto skvělý nápad, kterým disponují obě dnes recenzované hry. V úvodu jsem zmínil nezvyklou krabičku s magnetickým uzávěrem. Tady nesnímáte víko, ale krabičku celou rozbalíte, čímž se vám odhalí zjednodušená připomínka přípravy hry a také stupnice pro počítání bodů. Jednoduché, elegantní, chytré. Klobouk dolů.

Mythical Island je zajímavá hra postavená na ještě zajímavější mytologii, o které se ve hře něco dočtete a zároveň si to i prohlédnete. Zkušené harcovníky asi ničím moc nepřekvapí, nenadchne je, ale ani je neurazí a kdyby mě někdo požádal, zda bych si s ním zahrál Mythical Island, tak bych ho rozhodně neodmítl. A kdybych se někdy konečně vypravil na Island, tak tohle by byl jasný favorit na herní suvenýr.

Runir

2–4 hráči | 10+ minut | od 8 let | anglicky, bez textu

Jak už název napovídá, nejnovější hra studia Gamia Games se točí okolo run, které budete v rychlém sledu vyřezávat do kamenů. Krabička hry Runir je sice o trošku vyšší než Mythical Island, ale jinak rozměrově totožná a společně vedle sebe svými hřbety začínají tvořit sadu podobně jako mnohadílné knižní série.

Runir je zejména z produkčního hlediska o kus dál než předchozí tvorba studia. Zatímco v Mythical Islandu najdete jen karty a karton standardní kvality, tady už na vás vyskakuje halda plastových drahokamů, spousta kostek, rovněž standardní kartonové dílky, ale také naprosto nestandardní, „zbytečně“ mohutné díly herního plánu. Oproti Mythical Islandu cítíte jistou prémiovost.

Ale zatímco za produkční stránku Runir dostává kladné body, hratelnost už trochu pokulhává. Jedná se o kratičký filler, hru na deset, možná dvacet minut, ve které se jako hráči budete cítit poněkud zbyteční.

Ve svém tahu hodíte šesti kostkami, na nichž vám padnou různé runy, které následně hledáte na náhodně sestaveném herním plánu, a snažíte se tak vyrýt jednu i více ze svých run do kamene. Problém je v tom, že proti očekávání zde nemáte žádnou standardní možnost přehození kostek.

Můžete obětovat jednu ze svých run, abyste jednu ze šesti kostek otočili na požadovanou stranu. Jde to ale jen jednou za tah a runy potřebujete zejména k vyřezávání kamenů. Stejně tak můžete runu utratit za jednu ze čtyř akcí na každém z dílů tvořících herní plán, ale to naopak lze udělat jen jednou za celou hru.

Většinu času jste proto odkázaní na váš úvodní hod šesti kostkami, a jako hráč tak vlastně nečiníte žádné pořádné rozhodnutí. Jen se pokusíte ve změti runových kamenů na plánu najít konstelace, které vám napadaly na kostkách, abyste něco vyřezali.

Zatímco hod jako takový příliš neovlivníte, občas máte na výběr z víc kamenů, do kterých můžete runy vyřezat. A tam už jistý smysl je. Kameny jsou totiž bronzové, stříbrné a zlaté a za každou vyřezanou runu si vezmete minci v barvě kamene s body odvíjejícími se od vzácnosti jejího kovu (1-3, 3-5 a 5-8).

Na body na získaných žetonech se až do konce hry nesmíte podívat, takže vlastně nevíte, jak na tom jste. Ale barvy žetonů a symboly na nich vám pomohou získat body už v průběhu hry – stačí splnit požadavky na destičkách obětin v nabídce a už poskakujete se svým žetonkem o 2-4 bodíky. Z těchto destiček se navíc snažíte tvořit sady, za které jsou na konci hry další body.

Takže jistá strategie by tu byla. Chcete logicky co nejvíce zlatých mincí, protože jsou nejhodnotnější, a zároveň chcete co nejvíc destiček kvůli okamžitým bodům a sadám. Destičky nezískáváte pouze za mince, ale i za samotné runy, pokud jich máte požadovaný počet v určitých segmentech herního plánu.

Je ale obrovská škoda, že se s kostkami nedá víc manipulovat. Úplně by stačilo smět například jednu kostku obětovat a přehodit libovolný počet, tak, jak to funguje v mnoha jiných kostkových hrách. Šlo by o risk následovaný potenciální odměnou, fajnový mechanismus. Ale takhle jste odkázaní jen na úvodní hod, možnost jednoho přetočení a aktuálně vybrané čtyři akce, mezi nimiž ale vůbec nemusí být manipulace s kostkami.

Váš tah je proto silně omezený a máte pocit, že jako hráč vlastně nic moc neděláte. A hledání kombinací run na plánu je vzhledem k jejich počtu a podobnosti zdlouhavé a není zrovna zábavné čekat na svůj tah (soupeři si většinou pomáhají najít ideální kombinace, protože hráč na tahu by je stejně dříve či později odhalil a takhle je jeho tah alespoň uspíšen).

Runir také trpí na nezvládnutá pravidla a nekonzistentní grafiku. Pochopit hru z pravidel na první dobrou není tak přímočaré, jak by se u tak jednoduché hry mohlo zdát. Jsou zbytečně stručná a zmatečná a jedno pravidlo je vyloženě divné. Aby nám hra fungovala lépe, museli jsme si ho upravit.

Chyby v grafice zahrnují například odlišný obrázek jedné akce v pravidlech a na herním plánu a nekonzistentnost v grafice se odvíjí od některých akcí herního plánu, které za svou aktivaci vyžadují žeton runy. Problém je v tom, že pravidla už sama diktují, že za použití těchto akcí se platí runa, takže když jedna jediná z akcí má platbu runy i v rámci své ikonografiky, působí to, jako by hráč měl zaplatit o runu víc, což ale není pravda a je to matoucí. Navíc jsou tyto žetony vyvedené v barvě jednoho z hráčů, což také není ideální.

Runir na mě působí jako ušitý horkou jehlou. Pravidla zjevně neprošla mnoha kontrolami, stejně jako grafika, a z testování hry by mělo vyjít najevo, že to chce trochu prohloubit práci s kostkami. Přitom základní myšlenka je fajn, souboj o plnění destiček v nabídce tady je, hráči se předhánějí, komu se to podaří první a je vážně příjemné lámat si hlavu nad tím, zda utratíte jednu ze svých run pro vyvolání akce místo toho, abyste ji časem umístili na plán a tím si přišli k bodům.

Tohle všechno tady funguje, ale bohužel tomu podráží nohy zbytečně strohý, nezajímavý a omezující kostkový mechanismus, který je jádrem celé hry.

Zatímco Mythical Island mě po herní stránce zaujal, ale produkčně neuměl vyloženě oslnit, Runir to má přesně naopak. Tvůrci zde zároveň povýšili svůj nápad s využitím odklápěného víka na novou úroveň, protože tentokrát slouží jako deska pro nabídku destiček a žetonů mincí, což je opět prostě výborný nápad.

Upřímně doufám, že další projekt islandsko-českého studia Gamia Games bude dosahovat produkční kvality Runiru a ještě přesáhne herní kvality Mythical Island. V takovém případě by totiž vznikla už velmi zajímavá, dost možná výjimečná hra.

Ani jedna z recenzovaných her taková sice není, ale je vidět, že v tvůrcích něco je. Chce to jen víc dbát na pravidla, testování, grafickou soudržnost a nebát se okopírovat roky ověřené mechanismy tam, kde to má opravdu smysl. A pokud se někdy dostanete na Island a chtěli byste si odtud odvést suvenýr, který nebude jen ležet v polici, ale dostane se i na stůl, zvažte Mythical Island. Já jsem rád, že je součástí mé sbírky.