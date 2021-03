Deskovka Zóna: Tajemství Černobylu – videorecenze stolního STALKERa

27. 3. 2021 10:00 | Deskové hry | autor: Redakce Games.cz

Zóna: Tajemství Černobylu

1–4 hráči | 180 minut | od 18 let | česky, mnoho textu

Co byste udělali pro získání neomezené moci? Vrhli byste se do radiací zamořené oblasti Černobylské jaderné elektrárny? Tak to nebudete sami, protože mrchožrouty se to v okolí Pripjati jen hemží. Zóna: Tajemství Černobylu je atmosférická dobrodružná hra pro 1 až 4 hráče, kteří se utkají o to, kdo jako první objeví tajemství ukrývající se v Sarkofágu.

Nebezpečím se to na herní desce jen hemží. Pozor si musíte dát nejen na zmutovaná zvířata a ostatní lovce, ale i na nepochopitelné anomálie. Při vaší snaze vám pomohou získané předměty, nebo dokonce relikvie, se kterými není radno si zahrávat. Atmosféry má titul na rozdávání a jako neoficiální adaptace oblíbené střílečky S.T.A.L.K.E.R. funguje skvěle. Neskrývají se však skutečné problémy někde pod povrchem?