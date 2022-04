Deskovka Vampire: The Masquerade – Vendeta – recenze slastného zrazování přátel

2. 4. 2022 14:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Vampire: The Masquerade – Vendeta

3–6 hráčů | 30+ minut | od 14 let | česky

Svět stolního RPG Vampire: The Masquerade zažívá v posledních letech báječné časy. Zatímco netrpělivě vyhlížíme podle všeho problémové pokračování famózní videohry Vampire: The Masquerade – Bloodlines, chrlí jiní tvůrci jednu videohru a deskovku za druhou.

Jedna z těchto stolních her se dostává na náš trh v české lokalizaci, o kterou se postaralo Albi a rovnou takhle na úvod prozradím, že o tenhle kousek by měl stát každý fanoušek světa World of Darkness. A taky ten, kdo má slabost pro kombinační, blafovací karetní hry.

Vampire: The Masquerade – Vendeta je přesně takovou hrou. Odráží sedm upírských klanů své předlohy, velice zdárně je vyobrazuje na luxusních ilustracích, a přitom se jí daří být po herní stránce natolik jedinečnou, že jejím mechanismům propadne i ten, komu výraz Kamarila neříká vůbec nic.

zdroj: Vlastní foto autora

Právě do Kamarily, nejvlivnější upírské organizace, spadá sedm zdejších klanů, které se poperou o post nejvyššího vladaře, prince Kevina Jacksona. Ale kromě této informace a faktu, že jedna z herních oblastí je princovým útočištěm, tu o příběhovosti nemůže být řeč.

Vendeta je čistokrevná mechanická karetní hra, v níž si se soupeři půjdete neustále po krku. V jednoduchosti je vaším cílem ovládnout v každém z pouhých tří kol co nejvíc oblastí s pomocí největšího součtu hodnot na zahraných kartách. Ale nic jednoduchého to vážně nebude.

Přestože každý hráč zahraje za kolo stejný počet karet, jejich unikátní efekty a jedinečné styly hraní každého z klanů nadělají z vašich plánů neskutečnou paseku. Karty přiložené k jedné lokaci se zničehonic mohou přesunout do jiné, hodnoty vašich karet mohou být vlivem efektu soupeře půlené, může vám být zakázáno používat vlastní efekty a nezřídka se stane, že vás někdo na férovku vysaje.

zdroj: Vlastní foto autora

Vendeta se dělí na část plánování a část vyhodnocení. Během plánování zahrajete postupně všechny karty ze své ruky až na jednu, přičemž je můžete hrát odhaleně zadarmo nebo skrytě za obětování trošky vlastní krve, a ukrýt tak své úmysly před zraky soupeřů až do vyhodnocení.

Některé karty je potřeba zahrát odhaleně, aby jejich efekty vešly v platnost, jiné vejdou v platnost tak jako tak. A přestože karet ve hře není mnoho (každý klan jich má jen devět), možností je nepočítaně. Přitom hru začínáte s pouhými dvěma kartami, k nimž si v každém kole dobíráte a vybíráte jednu ze dvou karet z vršku vašeho soukromého balíčku.

Tím je ve hře zajištěna slušná variabilita a vysoká znovuhratelnost, protože během každé hry se vám do ruky dostane jen polovina karet z vašeho balíčku, navíc v jiné konstelaci než v předešlé hře. A vymyslet, na jakou lokaci zahrát jakou kartu z ruky a jakou jednu kartu vůbec nezahrát, může být slušný bolehlav.

zdroj: Vlastní foto autora

Kombinací je totiž nepřeberné množství, uvažování nad úmysly vašich soupeřů a snaha prokouknout jejich blaf umějí hru pořádně natáhnout, a pokud jste opravdu přemýšliví hráči, kteří potřebují mít hru plně pod kontrolou, pak se vám buď zavaří mozek, nebo se vůbec nebudete bavit. Přestože je Vendeta vlastně z ranku area control her, je v ní až příliš mnoho zatajených informací na to, abyste se dopočítali konce. Každý hráč se navíc může z vyhodnocované lokace stáhnout a přesunout své karty na poslední lokaci princova útočiště, kde se tak semele ta největší bitva.

Ale s každou další partií se vaše znalosti logicky prohlubují. Zatímco zpočátku je Vendeta slastným objevováním neznámého plným užaslých vzdechů, kdy teprve objevujete velmi silné efekty karet nejen vašich soupeřů, ale i své vlastní, později, jakmile se naučíte možnosti jednotlivých klanů, začnete ještě více kalkulovat. Ze zamýšleného filleru se může stát mnohem delší zážitek, který vás ale i tak nebude nudit a je veliká šance, že se ke hře budete velmi často vracet.

Když pomineme toto hledisko, jedná se o skutečně krátkou hru, kdy se během tří kol pokoušíte dokázat maximum. Vendeta má na tak krátké ploše velmi překvapivou hloubku, kdy musíte pečlivě nakládat s množstvím vlastní krve, kterou jednak dobrovolně utrácíte za efekty některých karet, jednak si jimi posilujete svou celkovou hodnotu v každé lokaci a jednak vám ji soupeři neustále kradou.

zdroj: Vlastní foto autora

Vedle toho si tvoříte svou alianci plnou obětí, které vás v každém kole obdarovávají „pasivním příjmem krve“, a spojenců z řad lidí i jiných upírů s ještě lepšími pasivními příjmy a potenciálními dodatečnými schopnostmi. Jsou to právě postavy pro vaši alianci, o které se v jednotlivých lokacích perete vedle prostých vítězných bodů (a klidně se může stát, že pro vás bude výhodné v nějaké lokaci nevyhrát, ale brát odměnu za druhé místo). A jsou to právě postavy ve vaší alianci, které tu a tam zcela vypijete, abyste si doplnili zásobu krve.

Ale pozor, pít jiné upíry z aliance je velice ošemetné. Je to něco, čemu se říká diablerie a je to považované za nejohavnější zločin. Když to uděláte, dostanete speciální záporný bod, který je ale nevyčerpatelným zdrojem krve pro posílení jedné vaší lokace. Když máte jeden, pohoda. Když máte dva, taky to ještě jde. Ale jakmile vypijete svého třetího upíra, hra vás nemilosrdně pošle od stolu pryč, protože tohle se prostě nedělá!

Říkáte si, jak by se vám mohlo stát, že vypijete třetího upíra? Docela jednoduše. Když vás totiž jiný hráč připraví o poslední kapku vaší krve, získá vítězný bod a vy propadnete běsnění. V tu chvíli jste přinuceni vypít náhodnou postavu z vaší aliance a voilà, problém je na světě. A proto je ve Vendetě nesmírně důležité zacházet se svojí krví s maximální opatrností, zatímco s krví soupeřů je radno plýtvat o sto šest.

zdroj: Vlastní foto autora

Kdyby vám náhodou bohatý a tuze zábavný základ byl po několika partiích málo, můžete si ho příjemně okořenit dodatečnými moduly. Díky nim získají i samotné lokace speciální pravidla a každý z hráčů může během hry jednorázově využít mocnou relikvii. A aby toho nebylo málo, můžete si ve čtyřech či šesti hráčích dát i týmovku.

Jinak se ale hraje ve třech, čtyřech nebo pěti, přičemž hra ve třech má lehce upravená pravidla. Z hlediska zážitku za sebe nemohu říct, že by mi hra v menším počtu přišla horší než ve větším, je to pořád neskutečná sranda plná zrady a naplněných i nenaplněných plánů, přičemž čím méně hráčů musí u hry přemýšlet, tím rychleji se doberete konci.

Jen se může stát, že vlivem unikátnosti jednotlivých klanů jsou některé karty různě silné v různém počtu hráčů a někdy i kombinace klanů způsobuje, že se vám proti někomu třeba tolik nedaří. Některé klany jsou rozhodně i jednodušší či obtížnější na ovládnutí, a tedy s některými může být snazší vyhrávat než s jinými, kterým jste ještě pořádně nepřišli na kloub.

zdroj: Vlastní foto autora

Ještě než se rozloučíme, dovolte mi krátce se pozastavit nad vizuální podobou hry. Přiznám se, že jsem ještě neviděl lépe použitou růžovou. Od famózní obálky krabice přes nezvykle křiklavý inzert až po růžovo-fialový nádech karet některých klanů jde o pastvu pro oči.

Korunou grafického designu jsou jednoznačně fantastické ilustrace na kartách klanů, které se nebojí surovosti tématu. Jsou brutální, děsivé, epické a vlastně strašně cool, až je velká škoda, že je někdy prostě potřebujete zahrát lícem dolů, a skrýt tak před zraky všech u stolu. Nemluvě o humorných průpovídkách na kartách, jejichž čtením můžete odlehčit napjatou atmosféru.

Sečteno, podtrženo, dopito, Vampire: The Masquerade – Vendeta je luxusním zážitkem, který v sobě snoubí fantastickou grafiku s výbornou hratelností a na poměry čistých karetních mechanismů s dobře ukočírovaným tématem. Pro fanoušky světa upírů povinnost, pro všechny ostatní, kterým nevadí nemožnost hrát ve dvou či v sólu a nebojí se jít s ostatními přísedícími do křížku, jasný kandidát na další rozšíření sbírky.