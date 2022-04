Deskovka Útulná doupata – recenze nejroztomilejší hry pod sluníčkem

16. 4. 2022 11:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Útulná doupata

1–5 hráčů | 45–120 minut | od 8 let | česky | BoardBros

Nestává se mi často, abych u hraní her zažil něco vyloženě nového. Něco, co se žádné jiné hře předtím nikdy nepodařilo a zároveň něco, co jsem si ani nikdy nemyslel, že by se mi v souvislosti s deskovkou mohlo stát. Tentokrát se to ale stalo. Pocítil jsem vyloženou přemíru roztomilosti.

Nakonec jsem to ale zvládl, cukrovka se ze všech těch slaďoučkých výrazů nedostavila a já se konečně mohl vrhnout do hry Útulná doupata, v níž si vybavujete své doupátko potěšeníčky, venku stavíte udělátka a své tvorečky vysíláte do Javorového údolí pro houbičky a klubíčka vlny.

Přestože na vás Útulná doupata svým názvoslovím i překrásnými ilustracemi chrlí roztomilost horem dolem, nenechte se zmást: Nejde o dětskou hru. Respektive děti a rodiny si ji v pohodě zahrají a na takové publikum deskovka zjevně i cílí, ale stejně tak se u ní mohou sejít čtyři testosteronem nabití chlapáci a skvěle se bavit.

Jistě, někomu ta roztomilost opravdu nesedne, ale sám jsem si plnými doušky užíval fakt, že jsem si uvařil polévku, upekl si k ní chléb, do svého doupěte nastěhoval knihovnu, do kouta vhodil zimní výbavu jako sáňky, šálu a ponožky a samozřejmě nesměla chybět povinná výbava každé domácnosti v podobě deskovky.

zdroj: Vlastní foto autora

To vše jsou karty potěšeníček, jeden z hlavních zdrojů vítězných bodů. Každé potěšeníčko vyžaduje pro své zahrání konkrétní suroviny, pro které od jara do zimy měsíc co měsíc vysíláte své tvorečky představované krásnými dřevěnými figurkami s potiskem.

Útulná doupata jsou variací na klasický worker placement, z nějž vyjímají rivalitu ve vyžírání políček. Tvorečky umisťují všichni hráči současně do údolí, k řece, na trh, můžete zaskočit do dílny pro udělátko, v sovím hnízdě najdete potěšeníčka a v hospůdce nového vandrovníka nabízejícího unikátní akce.

Ale zatímco rozmisťování tvorečků probíhá simultánně a hráči se při něm nijak neomezují, vyhodnocování akcí už podléhá standardnímu střídání tahů, kdy jeden hráč nejprve vyřeší všechny své pracanty, než tak učiní další v pořadí.

zdroj: Vlastní foto autora

Útulná doupata tento mechanismus okořeňují kostkami, přičemž dvě má každý hráč vlastní a čtyři jsou pak společné. Každá akce potřebuje ke svému uskutečnění oběť jedné či více kostek, často o určitých hodnotách. No a vtip je v tom, že své tvorečky umisťujete se znalostí hodnot jen svých dvou kostek, zatímco čtyři sdílené kostky se hodí až po rozmístění tvorečků.

Akce se proto nedají zcela dopočítat a závisí na náhodě, zda se vám podaří vykonat všechny zamýšlené akce, či nikoliv. Teď mnozí z vás možná zpozorněli – přeci jen disciplína spojení náhody a strategie je málokdy provedená dobře.

V Útulných doupatech se ale moc nestává, že by vám plán nevyšel. Podmínky jsou často poměrně benevolentní jako „dvě kostky o hodnotě 5 a méně“, nemluvě o políčkách, kde na hodnotě kostky vůbec nezáleží. Neriskujete tedy tolik a navíc nezdar je zde odměněn náplastí, která vám v budoucnu umožní upravit hodnotu na kostce, a pomoct si tak ke kýženému výsledku.

Musím říct, že kostkový mechanismus mě nechává v rozpacích. Na jednu stranu je dobře, že v tak roztomilé hře, která je určená i dětem, není nezdar nijak častým jevem. Na druhou stranu to sráží příjemné napětí, které panuje od chvíle umístění tvorečků po hod společnými kostkami a zjištění, že se opět vlastně nic nestalo a všechny vaše plány vyjdou, nebo nevyjdou, což ale prakticky moc nevadí, takže kostky začínají působit lehce nadbytečně.

Stejně tak je ve hře ve více hráčích nadbytečný počet kol. Standardní hra se hraje na osm měsíců, což ale u hráčů, kteří nad svými tahy normálně přemýšlí a snaží se z karet potěšení, udělátek a jejich kombinací vytěžit maximum, znamená klidně i dvě hodiny ve hře, která by pocitově k tomu, co dělá, měla být mnohem kratší.

Autorka hry Roberta Taylor na tento názor zjevně narážela často, takže do pravidel zakomponovala kratší variantu na šest kol, což je ve více hráčích tak akorát. Hra ve dvou se ovšem s přehledem vejde do 45 minut avizovaných na krabici.

zdroj: Vlastní foto autora

Jinak jsou ale Útulná doupata moc krásnou hrou točící se okolo získávání surovin a pořizování dvou typů karet, které se dále dělí do podkategorií s různými bodovacími příležitostmi. A je zkrátka radost sledovat své doupě, jak se s každým dalším měsícem plní dalšími nezbytnými doplňky a krámy, stejně jako když se člověk stěhuje do nového ve skutečném životě.

Jen je škoda, že tu jen zřídka dochází k nějaké interakci mezi hráči, a pokud si nepostavíte specifická udělátka, pak vás doupata ostatních hráčů většinu hry moc nezajímají a staráte se jen o svůj vzkvétající píseček.

Ale když dojde na závěrečné bodování a zjistíte, jak si svá obydlí zařídili ostatní hráči, nelze ještě o kousek nezcukrovatět. Jeden má kasičku naditou mincemi, druhému se podařilo pořádně zásobit svou knihovnu, třetí má pokoj plný hraček a deskovek, čtvrtý si rozjel pořádnou pohádkovou zahrádku, zatímco vy jste největší gurmán pod sluncem se svou houbovou polévkou, jablečným koláčem, gulášem a plnou spíží zavařenin.

Útulná doupata jsou opravdu jednou z nejroztomilejších her na trhu a je nad slunce jasnější, že ne každý dokáže takovou míru sladkosti spolknout. Pokud s tím ale nemáte problém, dostanete moc krásnou hru s kvalitními komponentami, která je jako dělaná na hraní s většími dětmi či v páru, jelikož ve více hráčích, natožpak zkušených a přemýšlivých, se umí až nepříjemně natáhnout.