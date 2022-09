Deskovka Terrors of London – recenze hororového deckbuildingu

17. 9. 2022 12:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Deckbuilding patří mezi nejoblíbenější žánry současnosti. Aby ne, když jsou deckbuildingové hry snadné na pochopení, vytváření vlastního balíčku překypuje návykovou zábavou, designér může zvolit libovolné téma a každá drobná odlišnost slibuje zbrusu nový zážitek.

Jen na českém trhu jich máme desítky, jmenujme třeba klasický Star Realms, až euroidně kompetitivní Ve stínu pyramid či otce žánru Dominion. Náročný hráč ale může mít chuť zabrousit i do kraje nelokalizovaných her. A právě tam, v temných ulicích viktoriánského Londýna, se v krvi a špíně ukrývají Terrors of London.

Nejedná se ale o deckbuilding, po jehož zahrání byste překvapeně zahlásili něco jako: „Wow! Tak něco takového jsem ještě nikdy neviděl!“ Většina mechanismů vám bude důvěrně známá z dřívějška – karty vám generují něco jako peníze, něco jako útok a vy mlátíte soupeře do jeho něco jako životů, dokud nevřeští, že má dost ještě na deset let dopředu. Čím se tedy od ostatních podobných her právě tahle liší?

Pár vychytávek navíc

Za mě je to hned několik aspektů. Zaprvé, na začátku hry si vybíráte hrdinu či hrdinku, kteří vás budou reprezentovat. I když, s tím hrdinstvím je to trochu složitější… Najdete mezi nimi vlkodlaka, upíra, lovkyni zlých tvorů a satanáše z pekla. Každý z nich má pár speciálních karet do začátku a unikátní schopnost: Třeba Azazel může jednou za kolo obětovat kartu z ruky, takže se hned od začátku zbavuje nepotřebných kousků. Tohle nastavení je za mě moc fajn, protože zvyšuje variabilitu hry a zároveň vás nutí si stavět balíček tak, aby docházelo k určité synergii s vybranou postavou.

Zadruhé, skládání hord. Monstra na sobě mají speciální ikonku, která značí příslušnost k nějaké frakci – ty jsou čtyři a odpovídají „hrdinům“, tedy bestie, smrtelníci, nemrtví a duchové (které z nějakého důvodu vede do války právě satanáš Azazel).

Některá z nich se v závislosti na frakci dají propojit, čímž si otevřou novou schopnost. Takže si líznete kartu navíc, dáte větší ránu a podobně. Tenhle mechanismus vám otvírá další nové možnosti, protože tvor nemůže být členem víc hord, ne všechny jejich speciální schopnosti se dají aktivovat najednou, takže vybíráte, co je pro vás výhodnější, a tak podobně.

Vedle klasických bytostí chlubících se řadou pozoruhodných schopností nabízí Terrors of London další druh karet zvaný relikvie. Najdete zde samé zajímavé poklady, třeba Knihu mrtvých, posvěcené čepele či naopak předměty, které mají do svatosti daleko.

Relikvie jsou zvláštní v tom, že vám zůstávají na stole a jejich schopnost tedy využijete pokaždé. Můžete mít ale nanejvýš tři naráz, takže musíte vybírat pečlivě. Občas vám je soupeř navíc může nějakým efektem zrušit. Vzácné předměty představují další pěkné, i když drobné zpestření v rámci žánru.

Každý má rád hezké věci

Kdo už někdy v životě hrál nějaký deckbuilding, zorientuje se celkem rychle, ale přesto se asi hlavně zpočátku nevyhne pár vtíravým dotazům. Jak přesně funguje tahle schopnost? Jak to je s těmi hordami? Pravidla se neobešla bez několika zmatků, a i když nejspíš nakonec všechno zdárně vymyslíte nebo odhadnete, trošku to zamrzí.

Na druhou stranu, kromě nedostatku originality – a ruku na srdce, málokterý deckbuilding dokáže zavedené schéma nabořit tak, že hýkáte radostí – hra funguje dobře. Utváříte zajímavá komba, životy si počítáte na hezké stupnici, váš balíček se čistí a sílí dobrými nákupy. Tak, jak to máte rádi.

Hodně bodů navíc nahání taky vizuál. Pokud máte rádi hororové téma, zamlaskáte jak po nedělní kachně se zelím. Černokněžník s hadem na krku, rozpálený kázající kněz, který pošle každou noc do pekla pár krvesajů, upír s gustem cucající svoji sklenku „vína“…

Dojem korunuje vážně nádherná krabice, která je možná co do velikosti trochu přestřelená, ale čert to vem. Když ji vytáhnete před kamarády, jen obdivně zatleskají. Každý má rád hezké, zábavné věci. A tahle hra mezi ně rozhodně patří.

Terrors of London je nadprůměrný deckbuilding, který vedle několika dobrých, inovativních nápadů boduje i zábavným tématem a strašidelným vizuálem. Jen ta pravidla mohla být o kapánek přehlednější.