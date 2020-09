Deskovka Small World of Warcraft – jak dopadlo spojení skvělé hry se skvělým světem?

26. 9. 2020 17:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Small World of Warcraft

2–5 hráčů | 40–80 minut | Od 8 let | česky

V názvu „nové“ hry Small World of Warcraft jsou chytře ukrytá dvě dávno existující univerza – Small World a World of Warcraft. Z první jmenované, stolní hry, se berou základní mechanismy, zatímco z druhé jmenované, videohry, téma a s ním související možnosti oživení nyní již 11 let staré deskovky.

A protože spousta z vás jistě zná původní Small World, doporučuji vám přeskočit na konec článku, kde jsou shrnuty všechny zásadní odlišnosti. Následující text je určený převážně těm dobrodruhům, kteří se Small Worldem ještě neměli tu čest. A vůbec nevadí, že vám nic neříká World of Warcraft, protože znalost tématu zde není vůbec důležitá.

Za Hordu! Nebo za Alianci?

Svět zvaný Azeroth je sice krásným místem, ale na kochání se jeho přírodou a osídleními není kvůli neutuchající válce mezi mnohými rasami čas. Různá stvoření už od nepaměti bojují o každičký kousek půdy a krveprolití je na denním pořádku. Tuto skutečnost simuluje stolní hra Small World of Warcraft v takovém rodině-válečném duchu.

Pravidlově totiž nejde o nikterak složitou hru a právě v její jednoduchosti tkví jedna z mnoha krás. Nemusíte totiž ani během první partie přemýšlet o pravidlech, a máte tak veškerý prostor k rozvíjení vlastní strategie. A ta v pohledu z veliké dálky může připomínat válečné žetonkové hry. Tudíž „rodinná wargame“. Ale pojďme si to alespoň trochu rozpitvat.

Celá hra stojí a padá na rasách, kterých není zrovna málo – 16! V průběhu jedné partie jich vystřídáte hned několik, což podpoří dojem staletí trvajících válek. Každá z ras disponuje unikátní schopností, kterou doplňuje jedno z dvaceti náhodně přiřazených povolání.

Může se tedy snadno stát, že budete ostrovy Azerothu zabírat ve jménu Taurenů, kteří jsou zároveň vášnivými bylinkáři. Gobliní ženisté dávají možná trochu větší smysl, ale zase s trpasličími portálovými mágy může být větší legrace. Možná vám to nedává smysl z hlediska kánonu Warcraftu, ale kombinace 16 ras s 20 povoláními vytváří neuvěřitelnou variabilitu.

Jistě, někdy se stane, že jedna z kombinací je slabá, a jiná naopak přesílená. Ale od toho je zde systém výběru rasy. Nabídka jich vždy obsahuje šest, přičemž první v řadě je zdarma, ale za každou další zaplatíte vítězným bodem. Ten navíc necháváte na jednotlivých přeskočených rasách, a nabízíte tak své vítězné body protihráčům. Po pár kolech se i horší rasa může jevit atraktivní, když s ní přijde hrst bodíků…

Dobýváme svět

Kombinace rasy a povolání rovněž určuje počet jednotek, které budete mít k dispozici a s nimiž budete dobývat území Azerothu. Pravidla jsou – jak už zaznělo výše – velice jednoduchá. Na obsazení každého políčka potřebujete dva žetony své rasy a pak už jen přičítáte žetony za každou horu, přístav či nepřátelské žetony (protihráčů či neutrálních Murloků).

Tady se žádná náhoda nekoná. Buď máte dost žetonů na přebrání nepřátelské pozice, nebo nemáte. Buď se pokusíte získat co nejvíc nestřežených území, ale budete mít všude chabou obranu, nebo si vystačíte třeba jen se dvěma, třemi políčky, ale s naprosto nedobytnými jednotkami.

Náhoda se tu tedy sice automaticky nevyskytuje, ale pokud chcete, můžete jí svěřit svůj osud. Jakmile vám totiž dojdou jednotky, což se stane v každém vašem tahu, a bude vám jich pár chybět na dobytí poslední pozice, můžete je vykouzlit hodem kostkou. Když to padne, dobyli jste území navíc, když to nepadne, risk vám nevyšel. Neděje se to tak často, aby to kazilo hru, ale právě naopak to přináší napětí a nečekané zvraty.

Nevyhnutelný pád civilizace

Po svém tahu jste na tom vždy líp než na jeho začátku. Podařilo se vám rozlézt se do všech stran a posbírat body za každé území, případně nalezené artefakty a legendární místa. Jenže pak vás začnou ohrožovat ostatní hráči a s každým dalším územím, které ztratíte, přijdete i o jednu tamější obranou jednotku, zatímco zbylé se vám vrací do ruky pro pozdější opětovné nasazení.

Jakmile jste znovu na tahu, musíte stáhnout ze všech lokací všechny jednotky až na jednu. S hrstkou žetonů v ruce můžete pokračovat, dál rozsévat smrt v řadách soupeřů a mstít se. Nevyhnutelně se ale blížíte k situaci, kdy je vaše rasa už natolik rozlezlá nebo zbídačená, že by další tah se zbylými žetonky už postrádal veškerý smysl.

V takový moment vyhlásíte úpadek. Rasa prakticky zanikne, její schopnosti přestanou fungovat, ale její odkaz bude žít dál. Všechny její žetony na mapě stále budou plodit vítězné body a bránit soupeřům v obsazování polí. Následně vás čeká výběr nové rasy a masakr může začít nanovo.

Ras můžete během hry vystřídat, kolik chcete (respektive kolik stihnete, protože úpadek rasy vlastně znamená ztrátu kola, kterých je předem daný počet), ale v úpadku je vždy jen jedna předešlá rasa. Strategie hry Small World of Warcraft se tak netýká pouze toho, která políčka mapy zaberete, kterého soupeře porazíte a kterou rasu si vyberete, ale také nutnost rozhodnout, kdy je načase ukončit jednu rasu a začít novou. Toto dilema budete řešit zejména ke konci hry, kdy se velmi rychle krátí čas na změnu.

Propojení deskovky a videohry dopadlo na výbornou

Poziční válka deskovky je napínavá od začátku do konce. Neustále se musíte přizpůsobovat tahům soupeřů, kteří vám boří vaše plány (jak jinak). Díky střídání ras se vám během hry několikrát změní herní styly, protože se musíte přizpůsobovat možnostem dané rasy a jejímu povolání, chcete-li získávat víc bodů než soupeři.

Počet ras a povolání, jejich kombinace, náhodné artefakty a legendární místa na mapě, to vše zaručuje, že žádná z partií nebude identická. Variabilita je prostě obrovská, takže se nemusíte bát, že by vás Small World of Warcraft brzy omrzel. Funguje skvěle v libovolném počtu hráčů (i ve dvou), a dokonce se můžete pustit do týmových bitev, které jsou sice určené pro větší skupiny, ale rovněž se dají odehrát ve všech počtech a nabízejí odlišná pravidla pro volbu ras.

Spojení Small Worldu s World of Warcraft dopadlo skvěle. Hraje se to více méně stejně jako před lety a díky novému tématu se do základu propašovaly zajímavé novinky, o kterých si víc přečtěte v textu níže.

Jediné vady na kráse najdete v českém překladu, kterému nebylo ze stranu Blizzardu dovoleno počeštit názvy ras, takže si musíte zvyknout na to, že budete hrát za Hraničáře Blood Elves, Obyvatele mokřin Orcs nebo třeba za Rašelináře Humans. Bije to do očí, ale jinak to na hratelnost naštěstí nemá vliv.

Rovněž počítejte s tím, že chvíli potrvá, než se naučíte složitou ikonografii jednotlivých ras, a budete proto v prvních partiích vděční obsáhlé pomocné kartě. Nicméně některé vysvětlivky se v českém překladu dají vyložit různými způsoby, takže se po skutečném záměru musíte pídit v pravidlech, kde je vše naštěstí mnohem víc rozepsané.

Přesto vám žádný z těchto zádrhelů vyloženě nezkazí jinak výborný zážitek z nádherně zpracované hry, jejíž kvalita komponent a pořadače nastavuje většině současné produkce vysokou laťku.

Co je nového?

Pokud sem přicházíte jako ostřílení harcovníci s desítkami hodin proseděných u běžného Small Worldu, v této části textu se dozvíte, co nového přináší do zavedené formule Small World of Warcraft.

První velkou změnou jsou ostrovy. Ne jeden, ale několik různě velkých mapových dílů čekajících na podmanění. Nové rasy se musejí vyloďovat v přístavech, což stojí jeden žetonek navíc. Můžete se rozlézt po všech ostrovech, nebo se soustředit na jediný z nich. Záleží jen na vaší strategii a strategiích vašich soupeřů.

Na každém ostrově bude zároveň jedno pole obohacené o náhodně vybraný žetonek ukrývající artefakt nebo legendární místo. První hráč, který takové území dobude, se dozví, co žeton skrývá a může ihned využívat jeho schopnosti. Některé rasy s těmito žetony dále po svém pracují a většinou půjde o místa, kolem nichž se budou svádět ty největší bitvy.

Poslední novinkou vyloženě vycházející z tématu World of Warcraft je takzvaný frakční bonus. Rasy jsou buď neutrální, nebo přísluší Alianci či Hordě. Pro neutrály se nic nemění, ale pokud s Hordou dobudete území Aliance či naopak, obdržíte další vítězný bod.

Je to malá změna, ale může mít velkou roli při výběru nové rasy. Když si vyberete rasu, která je v opozici k rase vašeho soupeře, automaticky tak vyvoláváte vzájemný konflikt. Dva zástupci Aliance mají menší důvod do sebe řezat… Tedy většinou.

No a pak jsou tu samozřejmě změny ve schopnostech ras a povolání. Některé jsou sice dobře známé z původní hry, ale je zde i spousta nových, víc odpovídajících počítačové předloze. Z celkového hlediska není změn tolik, aby hru udělaly složitější nebo změnily její tón či tempo. Ale jsou rozhodně vítané a dále napomáhají znovuhratelnosti, takže za ně rozhodně palec nahoru. Ostatně stejně jako za celou hru.