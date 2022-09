Deskovka podle Kingdom Come: Deliverance přes noc vybrala 5 milionů korun

20. 9. 2022 10:37 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Brněnské studio Boardcubator (Project L, Space Race) včera v 18:00 spustilo crowdfundingovou kampaň stolní hry Kingdom Come: Deliverance – The Board Game podle stejnojmenné české videohry. V tu chvíli jste si mohli přečíst mé dojmy z absolvování jednoho scénáře, z nichž se zároveň dozvíte, jak se hra hraje a co od ní můžete čekat.

Pokud vás dojmy navnadily, chtěli byste si hru pořídit a zároveň tím podpořit její vznik a autory, můžete tak učinit ve zmíněné kampani, kde se tvůrcům za první noc podařilo vybrat již přes 200 tisíc eur, tedy zhruba 5 milionů korun, což je dvakrát tolik než nastavený cíl. Do konce kampaně přitom zbývá ještě 17 dní.

Každý druhý den se odhalí nový dodatečný obsah, který bude přidaný do jedné z edic. Obsah není podmíněný vybranou částkou, přibude tak jako tak a prvním z dodatků je samostatně stojící scénář Útěk z hradu Pirkštejn, takže si zopakujete zážitek Jindry z původní videohry s tím rozdílem, že deskovka se odehrává 18 let po událostech Kingdom Come: Deliverance.

zdroj: Vlastní foto autora

Na výběr máte ze dvou výší podpory. První obsahuje základní hru se čtyřmi figurkami hrdinů, pětidílnou kampaň na zhruba 20 hodin, kterou doprovází mobilní aplikace, a tři plánované dodatky včetně již zmíněného Pirkštejna. Kingdom Come: Deliverance – The Board Game vás na této úrovni podpory vyjde na 130 eur, k čemuž si musíte připočíst ještě 30 eur za poštovné, dohromady tedy 4 tisíce korun (naštěstí už nebudete platit VAT).

Pokud dáváte přednost plastu před kartonem ve stojáncích, co se jiných než hráčských postav týče, pak si budete muset připlatit za druhou úroveň podpory, která navíc obsahuje krabici s plastovými figurkami a pár dodatků navíc. To už vás vyjde na 180 eur + 40 eur za poštovné, celkem tedy 5 400 korun.

Co se událostí po skončení kampaně týče, tvůrci nebudou chybět na blížícím se veletrhu Spiel v německém Essenu, kde se na hru budete moct podívat a možná si ji i vyzkoušet. Vás ale jistě zajímá, kdy se na vám stůl dostane vlastní kopie. No, pěkně si počkáte, jelikož výroba má začít až koncem příštího roku, takže doručení hry podporovatelům je odhadované nejdříve v létě roku 2024. Přetrvávající obecné problémy doprovázející výrobu i dopravu po světě to navíc mohou ještě prodloužit.