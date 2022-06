Deskovka podle Cyberpunku na Kickstarteru sice uspěla, ale není to žádná sláva

27. 6. 2022 11:30 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Zkraje měsíce června jsme vás informovali o chystané stolní hře podle Cyberpunku 2077, jejíž kickstarterová kampaň záhy odstartovala. Hra Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, v níž se hráči v roli známých gangů přetahují o jednotlivé městské čtvrti, sice pokořila cílovou částku 100 tisíc dolarů, ale o vyloženém úspěchu se hovořit nedá.

Kampaň na deskovku poběží ještě 9 dní a dosud se jí od hráčů podařilo vybrat 390 tisíc dolarů, tedy něco málo přes 9 milionů korun. Možná namítnete, že vybrat čtyřnásobek původní částky je obrovský úspěch, ale v této cenové relaci to tak úplně neplatí.

Když si to člověk zasadí do kontextu jiných obdobných kampaní, zjistí, jak malý je o deskovku podle Cyberpunku zájem. Nejlepším příkladem velmi úspěšné kampaně stolní adaptace videohry je Zaklínač. Deskovka The Witcher: Old World na svůj vznik vybrala 6,8 milionu eur, tedy nějakých 170 milionů korun.

I Wolfenstein si se svými 713 tisíci dolary, potažmo 16 miliony korun, vedl o poznání líp. A není to jen o licencích. Aktuálně běžící kampaň na hru Septima, která zájemce neláká na plastové figurky jako Cyberpunk, je už na 700 tisících dolarů.

A můžeme sáhnout i do našich luhů a hájů, kde česká deskovka Euthia: Torment of Resurrection studia Diea Games vybrala během pouhých 4 dní půl milionu eur bez jakékoliv licence, a i navzdory takové sumě byla kampaň zrušená, neboť tvůrci potřebovali ještě mnohem více peněz (udávaný cíl u kampaní už dávno není skutečným cílem, ale marketingovým tahákem, neboť mnohem lépe vypadá, když hra vybere násobky udávané částky).

V případě deskovky Cyberpunk 2077: Gangs of Night City ale nemusí být na vině hra samotná ani její cena, ale cena poštovného spojená s reputací studia CMON. Deskovka vás na Kickstarteru vyjde na 110 dolarů (2 500 korun), ale poštovné pro nás Evropany je odhadované na 50 až 65 dolarů (1 150 až 1 500 korun), k čemuž si musíte připočíst ještě ošklivý VAT činící 21 procent z celkové částky za produkt i poštovné.

To by samo o sobě ještě nebyl takový problém, člověk má představu, s čím počítat. Ale kolem studia je poslední dobou spousta kontroverze týkající se poštovného. To celosvětově rapidně roste, CMON ovšem u své předešlé kampaně na hru Marvel Zombies v univerzu Zombicide, která mimochodem vybrala 9 milionů dolarů (210 milionů korun), až po skončení kampaně ceny poštovného oproti odhadu někde i zdvojnásobilo, a naštvalo tak značnou část backerů.

Tato skutečnost se zjevně rozkřikla a ovlivnila kampaň Cyberpunku. Ostatně sekce komentářů u kampaně je plná nářků na výši poštovného a přístup studia k jeho (ne)řešení. Jiná studia se situaci s poštovným totiž snaží řešit – někdy pokrývají půlku poštovného, jindy za nás zaplatí VAT.

Ono se to samozřejmě promítne na ceně hry, která je v takovém případě vyšší, ale je to psychologický efekt. Hráči dnes nemají problém dát více peněz za hru, zatímco platit poštovné dosahující ceny hry je naprosto nemístné. Studiu CMON je to jedno, ale třeba se konečně trochu zamyslí, když jim kampaň na tak silnou značku, jakou Cyberpunk bezpochyby je, takto pohořela.