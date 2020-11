Deskovka Ostrov koček – chytrý mix draftu a Tetrisu nejen pro milovníky chlupatých stvoření

29. 11. 2020 11:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Ostrov koček

1–4 hráči | 90 minut | od 8 let | česky, minimum textu

Kdesi v nezmapovaném oceánu leží bájný ostrov plný divokých koček, jimž hrozí bezprostřední nebezpečí. Jejich směrem totiž míří armády zlotřilého Vetha Černorukého, který si bůhvíproč dal za cíl vyhladit kočičí pokolení, a když už bude u toho, zničit i celý svět. V tom mu musíte zabránit. Stačí jen včas zachránit co nejvíc koček.

Příběh hry Ostrov koček je možná kostrbatý a přitažený za vlasy, ale protože nejde o vyprávěcí hru, necháme ho pro zbytek recenze stranou. Stěžejními pilíři deskovky jsou totiž její snadno uchopitelné mechanismy, mezi které patří především starý dobrý draft karet a stará dobrá práce s polyominovými dílky všech možných tvarů.

Kočky do rodiny i mezi zkušené hráče

Ostrov koček je deskovkou mnoha úrovní, přičemž na žádné z nich neklopýtá. Díky jednoduchosti a čistotě svých pravidel jde o ideální kousek do rodiny s kladným vztahem k lenošivým zvířátkům, která mají v oblibě shazování věcí ze stolů, říms a dalších vyvýšených míst.

Tvůrci dokonce mysleli i na rodiny plné deskoherních začátečníků, kterým rozchození hry značně usnadnili. Z rodinného režimu totiž zcela vyňali draftování karet a ponechali pouze tetrisové skládání koček na palubu vaší záchranné lodi. Jakmile tedy přijdete na kloub tomuto mechanismu, můžete směle zakomponovat plnohodnotná pravidla s kartami.

A s těmi přichází řádná porce strategizování. Jako v každém draftu se i tady točí karty od jednoho hráče k druhému, z nichž si každý neponechává jednu, ale rovnou dvě z nabízených sedmi. Ale tento počáteční výběr karet je jen jednou ze tří problematických částí, které do hry vnášejí karty.

zdroj: Vlastní foto autora

Jakmile máte dodraftováno, musíte se teprve rozhodnout, které ze získaných karet si skutečně ponecháte. A zadarmo to ve většině případů nebude. Musíte obezřetně zacházet se svou zásobou ryb, za něž si jednotlivé nadraftované karty kupujete, protože s pomocí ryb posléze i lákáte kočky z ostrova na svou loď.

V tomto úkonu vám pomohou efekty nadraftovaných karet, které rovněž určují, kolik koček v jednom z pěti kol můžete na svou palubu uskladnit, kdy přijdete na řadu, a zda jste při průzkumu ostrova náhodou nenarazili i na poklad.

Jako plnění kufru před dovolenou

Jak už bylo řečeno v úvodu, karty jsou jen jedním z pilířů deskovky Ostrov koček. Tím druhým jsou samotné kočky. Ty se roztomile protahují, chrní či si hrají na jednotlivých křivolakých dílcích, jimiž se snažíte co nejefektněji vyplnit vlastní palubu.

I v tomto kroku přichází ke slovu strategie, když se snažíte držet stejnobarevné kočky pospolu kvůli bodování a ze stejného důvodu se snažíte zakrýt všechna políčka všech místností na lodi, všechny krysy a ideálně se barvou kočky trefit do barvy map, čímž získáte nárok na ukořistění pokladu. Poklady jsou menší dílky, jejichž účelem je pouze zaplnit zbylé prostory na lodi.

Trik zaplňování paluby kočkami je v tom, že každý další dílek musí navazovat na již dříve umístěný, což značně komplikuje zaplnění celé paluby, snahu udržet skupiny stejně barevných koček pohromadě i šanci získat poklad z mapy. Už úplně první rozhodnutí, kam na palubu umístit první kočku, je důležité pro další vývoj, když právě od ní se bude celá paluba postupně zakrývat rybožravými tvory.

zdroj: Vlastní foto autora

Strategické kočkování

Přestože jsou draft a vábení koček na palubu oddělenými fázemi, při výběru karet už musíte myslet několik kroků dopředu. Nabídka koček je pro každé kolo jiná a s ostatními hráči se budete přetahovat o konkrétní barvy a tvary dílků. Proto je potřeba mít k dispozici dostatek karet určujících pořadí hráčů.

Zároveň je nutné propočítat, kolik si koček chcete v daném kole pořídit. Každou musíte nakrmit rybami a pro každou potřebujete odchytovou klec. Tu má každý hráč pouze jednu, ale další se dají získat opět s pomocí karet.

I přes velkou spoustu možností nejde o nic složitého a Ostrov koček je skutečně rodinnou hrou pro lidi, kteří už nějaké deskovky hráli, případně jim pomůže zmíněný rodinný režim bez komplikovanějšího draftu.

zdroj: Vlastní foto autora

Neznamená to ale, že by hra neměla co nabídnout i zkušeným pařanům. Ti si budou libovat především v draftovacím mechanismu a jeho osobních i veřejných úkolech. Úkoly ještě více prohlubují strategický zážitek, když se vedle všeho výše zmíněného navíc snažíte splnit co nejvíce vlastních tajných úkolů a úkolů sdílených se všemi hráči.

K přímému konfliktu zde sice nedochází, ale bude se poměrně často stávat, že na vás nezbude klíčová karta, kočka do sady a ruku v ruce s tím se vám třeba nepodaří splnit dobře hodnocené úkoly. Ostrov koček je tedy neustálý boj o kočky rozprostírající se na ploše pouhých pěti kol, ale nejde o nemilosrdnou hru.

Napněte plachty, vyplouváme!

Díky mechanismu draftu hrají všichni hráči najednou a i po něm na své tahy prakticky vůbec nečekáte, což napomáhá příjemně krátké hrací době. Ostrov koček funguje výborně v každém počtu hráčů, i když jako v případě každého draftu je hra dvou hráčů ještě o něco strategičtější a dopočítatelnější. A pokud zrovna nemáte po ruce žádné spoluhráče, podrží vás i sólová varianta pravidel, kde vám soka dělá umělá inteligence s vlastními několikastránkovými pravidly.

Ostrov koček je krásná hra s roztomilými figurkami koček, obrovským pytlem plným kvalitních herních dílků a dedikovaným místem ve vyztužené krabici pro vaši skutečnou kočku (kdo má deskovky a kočku, pochopí). A nemyslete si, že jde o deskovku, kterou si užijí pouze milovníci koček. Já jsem spíš pejskař a Ostrov koček se okamžitě zařadil k těm lepším hrám letošního roku.

Hra zabaví jak zkušenou či nezkušenou rodinu, tak veterány, kteří v jejích mechanismech uplatní dostatek strategického uvažování. Díky jisté náhodě v dobíraných kartách a nabídce koček nejde o kompetitivní bitvu na krev, ale spíše o uvolněnější draftování v příjemné atmosféře zábavné partie, z níž odchází s (pravda, nahořklým) úsměvem na rtech i poražený.