Deskovka Nevyzpytatelní – recenze lovecraftovského zážitku, ve kterém nemůžete nikomu věřit

13. 2. 2022 14:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Nevyzpytatelní

3–6 hráčů | 2–4 hodiny| od 14 let | česky

V roce 1913 se výletní loď SS Atlantika společnosti Fairmont Shipping Co. vydala na plavbu napříč Atlantským oceánem, a přestože do svého cíle nakonec dorazila, na její palubě nikdo nebyl. Dřevo bylo zbrocené krví, okna vymlácená, kaple pomalovaná okultistickými symboly. Co se tady u všech svatých stalo?

To ví jen účastníci nezapomenutelné partie deskové hry Nevyzpytatelní, kterou k nám přináší vydavatelství Blackfire. V této atmosférické deskovce se jako skupina cestujících snažíte přežít útok hlubinných monster z pera mistra hororu H. P. Lovecrafta a dokodrcat se s lodí až do bezpečí souše.

Nevyzpytatelní ovšem nejsou čistě kooperativní hrou, nýbrž semi-kooperativní, tedy někdo z vás je sprostý vrah! Ale tady vám Hercule Poirot či Benoit Blanc nepomohou. Na to, kdo ve skrytu dobrých činů pochlebuje prastarým bohům a usiluje o potopení vaší kocábky, musíte přijít sami. Jinak zemřete. A dost možná zemřete i tak...

zdroj: Vlastní foto autora

Víme, že tu je. Nevíme, kdo to je

Hra Nevyzpytatelní vychází ze slavné a dnes již velmi těžko sehnatelné deskovky Battlestar Galactica: The Board Game talentovaného autora Coreyho Konieczka, přičemž nový autor Tony Fanchi tuto předlohu vzal, lehce upravil a celou předělal do tématu prastarého hororu, tedy celé řady her s mytologií od Lovecrafta, kterou mají ve studiu Fantasy Flight Games opravdu rádi. A my díky nim taky.

Tento háv systémům hry Battlestar Galactica moc sluší a kdo zkoušel kousky jako Akrham Horror či Eldritch Horror, ten bude částečně jako doma. I tady máte zástup postav nejrůznějších povolání s vlastními příběhovými motivacemi, různými schopnostmi a počátečními předměty. I tady vás ohrožují monstra z jiných dimenzí. Jen se tentokrát někdo z vás jenom tváří, že pomáhá.

Cílem hráčů, tedy těch, kteří hrají za skutečné lidi, je uplout určitou vzdálenost dřív, než lodi dojde palivo, zásoby jídla, posádka a posádce příčetnost. A to je pěkně nesnadný úkol, když vám tyto snahy neustále někdo sabotuje a vy nevíte, kdo to může být.

Tajnému záporákovi, hybridovi, který se postupně mění v odporného hlubinného, zase stačí, aby jeden z těchto atributů včas vyčerpal, aby zcela poškodil loď nebo aby ji zaplavil dvěma desítkami figurek slizkých hlubiňanů. Ano, lidé to opravdu, ale opravdu nemají lehké.

Můj denní chleba

Než se rozpoutá to pravé peklíčko, všichni hráči se chovají rozumně. Ve svém tahu provádějí jednoduché akce, s jejichž pomocí se pohybují po palubě, zabíjejí hlubinné, opravují poškozené části kajuty, zachraňují další cestující a provádějí akce spojené s konkrétními místnostmi.

Na Nevyzpytatelných je docela dobře vidět, že jde v jádru o 14 let starou hru, ale není to rozhodně na škodu. Pohyb totiž není řešen žádným hopkáním po políčkách, ale jednoduše se přesunete, kam se vám zlíbí. Souboj není žádným propracovaným systémem, prostě si hodíte osmistěnnou kostkou a na 4+ nepřítele porážíte.

zdroj: Vlastní foto autora

Když jsem si tuto pasáž o souboji pročítal v pravidlech, myslel jsem, že se někdo zbláznil, dát něco tak náhodného do moderní deskové hry pro zkušené hráče. Ale pravdou je, že to funguje. Šance, že nepřítele porazíte, je slušná, a protože jde o pouhý hod kostkou, nijak svým, v představách jistě epickým soubojem na rozbouřeném moři hru nezdržujete. Což platí i o pohybu, který vás nezdržuje žádnými dvěma políčky za tah.

Provádění akcí je svižná věc a málokdy musíte něco složitěji řešit, takže váš tah rychle plyne k tomu nejzajímavějšímu, čímž je závěrečná fáze mýtů. Právě v této fázi dochází k těm nejvíc vzrušujícím momentům celé hry.

Někdo z vás se málo snažil! A já to fakt nebyl!

Když přijdou na řadu mýty, táhnete si jednu kartu z balíčku a vyhodnotíte ji. Karta nastíní nějaký problém, kterému teď všichni na palubě čelí. Problémy se často týkají čtyř klíčových ukazatelů, které musejí lidští hráči udržovat nad nulou, zatímco hybridi se je budou snažit vyplýtvat.

zdroj: vlastní video redakce

Nevyzpytatelní v BoardGame Clubu od 3:39:00

Každopádně se nahlas přečte, co se po hráčích chce, a jde se „schůzovat“. Událost může mít několik různých vyústění podle toho, zda se hráčům podaří splnit test dovedností či nikoliv. Karta udává počet bodů, kterého je potřeba dosáhnout, a typy dovedností, které k tomu přispívají. Dovednosti jsou karty, které si hráči dobírají na začátku tahu a které buď používají pro jejich efekt, nebo právě k řešení událostí.

Každý z hráčů postupně dostane příležitost umístit doprostřed stolu na tvořící se hromádku tolik karet dovedností ze své ruky tajně lícem dolů, kolik uzná za vhodné, přičemž jejichž hodnoty budou hrát roli v konečném vyhodnocení zkoušky.

Hráči si v tuto chvíli mohou říkat informace jako „já pomůžu docela dost“ nebo „já bych strašně rád pomohl, ale mám na to jen jednu kartu, a k tomu ještě slabou“. Komunikace je víc než vítaná, ale neměli byste se bavit o konkrétních hodnotách. Svým vyjadřováním vysíláte mezi ostatní signály, snažíte se vytvořit důvěru, dát jim jasně najevo, že jste opravdu lidé. Ale bude to tvrdit úplně každý, tedy někdo bude lhát.

zdroj: Vlastní foto autora

V této zkoušce lidé uspěli jen napůl. Červená pětka sráží celkový součet těsně pod hranici úspěchu. Nejde ale o úplné selhání, takže lidé ztrácejí „jen“ jedno jídlo.

Jakmile každý přispěl nebo nepřispěl, všechny karty se zamíchají, aby nebylo zřejmé, kdo zahrál co, a následně se odhalí. Hodnoty dovedností, které událost vyžaduje, se k součtu přičítají a všechny ostatní se od něj odečítají, tedy záporáci jednoduše přihodí kartu s nejvyšším číslem nepodporované dovednosti a snadno tím zhatí plány ostatních.

V lidech postupně narůstá pocit, že je potřeba investovat víc, než by jinak bylo nutné, a i toho mohou šikovní padouši využít. Ne vždy se vyplatí plány ostatním kazit, ale vždy je dobré, že ostatní hráči utrácejí své karty, protože při další zkoušce třeba nebudou mít čím přispět, a hybridi tak snáz zvrátí událost ve svůj prospěch.

Celý tento systém má ještě jeden vypečený mechanismus. Do hráči vytvořené hromádky karet pro otestování zkoušky dovedností se tajně přidávají dvě karty z balíčku chaosu, takže když se mezi všemi kartami odhalí jedna nebo dvě jdoucí proti snahám lidí, nikdo si nemůže být jistý tím, zda pocházejí z náhodného balíčku, nebo zda je mezi hráči zrádce…

Počkej, takže ty jsi opravdu člověk? Sorry…

Přítomnost zrádce nemusí být značnou část hry vůbec patrná. Buď proto, že škodí jen minimálně a vyčkává na správnou příležitost, nebo proto, že ve hře jednoduše není. I to se může stát a podložím to příkladem hry ve třech hráčích.

Na začátku se vytvoří balíček karet rolí, v němž bude právě jeden hybrid a pět lidí. Každý z hráčů obdrží tajně jednu z těchto karet, na kterou se podívá a jejíž roli bude odteď hrát. Zbylé tři karty se mezi hráče rozdají až v polovině hry.

Snadno se tedy může stát, že první polovinu hrají jen tři lidé, stejně jako občas dojde k situaci, že už od začátku je jeden z nich mořská potvora. Ať tak, či tak, podezírat se budete úplně stejně a je opravdu těžké získat si v Nevyzpytatelných něčí důvěru. Taková ta hra prostě je a to je na ní nejlepší.

Sám jsem si od samého počátku vyzkoušel roli hybrida a navíc jsem byl i kapitán, což je jedna ze dvou putovních funkcí, které dále ozvláštňují hru. Jako kapitán jsem rozhodoval o tom, jak rychle loď popluje. Ale čím rychleji pluje, tím více spotřebovává paliva, přičemž o tom celém rozhoduje výběr jedné ze dvou tažených karet. A spoluhráči, či spíše soupeři, mi opravdu věřili, že mi chodily jen samé rychlé karty spalující uhlí o sto šest, až lodi nakonec došlo palivo kousek před břehem a já s trochu hořkým úsměvem brutálně rozcupoval své kamarády.

zdroj: Vlastní foto autora

Je to pořád lepší situace než se polovinu hry jako člověk ze všech sil snažit dopravit loď do cíle, abyste najednou dostali kartu hybrida přebíjející vaši lidskost a rázem vám zbyla jen polovina na zvrácení veškerého svého předešlého snažení. Ale i to je na hře strašně krásné. Když nevíte, kdo je zrádce a nevíte, zda je vůbec u stolu, neustále musíte počítat s eventualitou, že byste se jím časem mohli sami stát, a tím pádem bude moudré nesnažit se ze všech sil. Ale co když se jím nikdy nestanete? Ach, ta nekonečná, slastná dilemata!

Nevyzpytatelní obsahují ještě celou sekci pravidel pro odhalené škůdce. Hybrid se dokonce může odhalit dobrovolně sám, protože jakožto veřejná hrozba má k dispozici úplně jiné možnosti než jako zahalená, kdy pro něj platí pravidla pro lidské hráče. Má to ale i svá omezení, takže uvědomit si, kdy bude nejvýhodnější vyjít s pravdou na světlo, pokud se tedy dřív neprozradíte nechtěně, může být pro vítězství klíčové.

Do toho jsou tu ještě dvě obří figurky či spíše těžítka matky Hydry a otce Dagona, které se samy mohou zjevit na plánu a vyvolat na něj další hlubinné, mohou je rovnou házet na palubu nebo loď svými útoky přímo poškozovat. Tyhle obludy nezabijete, ale můžete jim ujet, protože kdykoliv vaše loď zatopí pod kotlem, všechno ve vodě se od ní vzdálí, a vy tak získáte prostor se nadechnout.

zdroj: Vlastní foto autora

Jediné, čemu můžete věřit, je název této hry. Ten vážně nelže

Ve více hráčích může být ve hře víc hybridů, případně ještě třetí role hrající na obě strany, ale s přibývajícím počtem účastníků se začíná adekvátně prodlužovat herní doba, a pokud neholdujete celovečerním partiím, pak se držte v nižší polovině spektra hráčů.

Příjemným překvapením je, že takováto hra se zrádcem skvěle funguje ve třech hráčích, což nebývá obvyklé. Neměl jsem pocit, že by tehdy byla o cokoliv chudší než ve větším počtu. Naopak má onu přednost svižnější partie a se dvěma dalšími hráči jste přeci jen o něco semknutější skupina spoléhající jeden na druhého než v šesti, kde už jdou „intimnosti“ stranou.

Nevyzpytatelní poskytují neobyčejný zážitek (tedy pokud jste nehráli Battlestar Galacticu). Jedná se o ryze napínavou hru, u které se pro vášnivé diskuze a nařčení nejde daleko. Hra je díky tomu nesmírně živá, plná emocí, a tím pádem zcela nevhodná pro hráče, kteří a) těžce nesou, že jim někdo úmyslně hatí plány, b) moc se jim nechce kazit plány ostatním.

I přes jistou zastaralost systémů jde bezesporu o hru, která má dnešnímu zhýčkanému hráči hodně co nabídnout. Pokud chcete do své herní skupiny vnést fantastickou atmosféru a zážitek, o kterém si budete povídat ještě dlouho po dohrání, Nevyzpytatelní by měli být minimálně ve vašem seznamu přání.