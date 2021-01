Deskovka Naše osada – recenze svižné a zapeklité budovatelské strategie

31. 1. 2021 12:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Naše osada

2–4 hráči | 45 minut | od 10 let | česky, bez textu

Stále ještě mladé české vydavatelství BoardBros před Vánoci uvedlo na trh svůj třetí titul zvaný Naše osada. Menší krabička v sobě ukrývá překvapivě zábavný a originální worker placement, tedy pardon, fachman placement, jak se ve zdejší hantýrce označují dělnicí budující budovy a sklízející různé suroviny. Co vás na Naší osadě ale překvapí ze všeho nejvíc, je její puzzlovitost.

Když fachmani fachají

Naše osada by ve svém jádru snad nemohla být přístupnější hrou. V každém ze čtyř kol budete jeden po druhém vysílat vlastní fachmany plnit jeden ze dvou možných úkonů – buď postaví do sdílené osady novou budovu, nebo takové budovy využijí k jejich předurčenému účelu.

Budování je vám ale zpočátku nepřístupné. Začínáte doslova na zelené louce a s prázdnými sklady. Kroky vašeho prvního fachmana (já to prostě řeknu, to je tak výborný výraz pro figurku!) tak nutně směřují k jezerům, lesům a skalám, které vás obdarují první várkou ryb, dříví a kamení.

Ryby spolu s obilím z později vybudovaných polí slouží k obživě vašich pracantů, zatímco dříví a kamení ke stavbě budov a případné pozdější výrobě pokročilejších materiálů, které jsou ale pro jednoduchost zastoupeny už konečnými vítěznými body.

zdroj: Vlastní foto autora

Zapeklitý projektant

Kouzlo zdejšího fachman placementu spočívá v jeho náročnosti na logiku a logistiku. Jak se bude Vaše osada zaplňovat novými budovami, bude stále méně místa pro samotné fachmany, ale potenciálně o to víc možností.

Vtip je v tom, že fachmani mohou chodit pouze po zelených loukách, nikoliv tedy po budovách, prvcích terénu a jiných fachmanech. Zato jsou ale velice schopní, jelikož za jediný den dokáži využít všech osm polí kolem sebe.

Umístěním jediného fachmana tak dokážete natěžit spoustu surovin a spustit každou okolo něj postavenou budovu. Většinou chcete spouštět pouze vlastní budovy, protože v opačném případě musíte jejich majiteli vyplatit těžce vydělaný stříbrňák.

Úplně každé nové postavení budovy je pak takovým malým bolehlavem. Snažíte se najít ideální pozici tak, abyste v budoucích kolech jediným fachmanem spustili co nejvíc akcí, zároveň ale musíte chtě nechtě myslet na své soupeře – když totiž stavíte budovu, tak neděláte nic jiného, tedy využijete ji nejdříve ve svém příštím tahu. To znamená, že když stavíte, tak automaticky nabízíte efekt budovy nejprve svým soupeřům.

Jistě, musejí vám platit mince, takže se často vyplatí sehnat suroviny na obecně potřebnou budovu a stát se jejím pánem čistě proto, aby to byly vaše kapsy, které se budou plnit za její časté využívání. Zároveň je zde prostor pro komba. Byl jsem svědkem hry, ve které existovalo políčko, z nějž fachman natěžil kámen, který proměnil v jinou surovinu a tu ihned v pět bodů, aniž by hráč musel sahat do vlastních zásob. O to místo byla neskutečná rvačka.

Těžce vymlácený žvanec

Rvačka je vlastně v Naší osadě o všechno. Budov je v nabídce pouhých dvanáct a už jen za jejich postavení dostanete slušnou porci bodů. Na herním plánu postupně vznikají velice lukrativní místa, takže často stojíte před rozhodnutím, zda co nejdřív postavit žádanou budovu, či si uzmout pole obklopené osmi lahodnými stavbami.

zdroj: Vlastní foto autora

A do toho ještě musíte myslet na žaludky svých fachmanů, které, pokud je každé kolo nenakrmíte, vám odvětí ztrátou bodů. A čím víc vás bude sedět u stolu, tím silnější pocit nestíhání se dostaví. Zatímco ve dvou hráčích máte v každém kole krásných pět fachmanů, ve čtyřech hráčích pouhé tři, a to je obrovský rozdíl, který dokáže vyvést z míry. Já se bavil v každém počtu hráčů více méně stejně, i když, pravda, v plném počtu je to ten největší a nejzábavnější masakr.

Naše osada má i dobrou znovuhratelnost, i když prostoru pro rozšíření je tu dost. Balení obsahuje 24 budov, z nichž do každé hry vybíráte pouze polovinu a jejich skladba značně ovlivní možnosti v dané hře. Můžete přitom sáhnout po doporučené sadě, nechat to na náhodě, nebo zvolit jeden ze dvou draftů. Tady tvůrci odvedli skvělou práci.

Zato herní plán mohl být zajímavější. Sice máte na výběr z jeho dvou různých stran, ale ty se nijak výrazně neliší. Uměl bych si představit, že by z jedné strany byla prázdná mapa a hráči samotnými dílky mohli tvořit vlastní krajinu a pomyslné scénáře. Opakovanému hraní by to jedině pomohlo, ale je pravda, že použité fixní plány jsou z dlouhodobého hlediska prvkem podporujícím hlubší strategii.

zdroj: Vlastní foto autora

Já chtěl bych být tím fachmanem, jak nikdo přede mnou

Jinak není zpracování hry co vytknout a zejména dřevěné komponenty fachmanů působí lehce prémiovým dojmem. Naše osada je skvělá hra, za mě nejlepší z produkce BoardBros. Je velice snadno přístupná, její pravidla nezapomenutelná, mechanismy čisté a její na logice založená budovatelská složka příjemně ozvláštňuje velice rozšířený žánr worker fachman placementu.

Protože mě každá jednotlivá partie velmi bavila, toužím po jakémkoliv rozšíření. Existuje několik promo budov, ale uměl bych si snadno představit plnotučné rozšíření s další sadou 24 budov, novými herními plány a i tou zmíněnou zcela zelenou loukou, na které by si hráči mohli sami rozmístit prvky terénu. Ale i bez toho jde o krásnou, skladnou hru, která má dost obsahu na desítky zábavných partií.