Deskovka Konec věků – recenze kooperativního oddalování apokalypsy

19. 6. 2022 9:00 | Deskové hry | autor: Jakub Špiřík

Konec věků

1–4 hráčů | 60 minut | Od 14 let | česky

Aeon’s End od designéra Kevina Rileyho straší po světě společně se svými mnohými rozšířením nebo i digitální adaptací už nějaký ten pátek. Díky vydavatelství Rexhry se tento kooperativní deckbuilding dostává pod kůži i hráčům holdujícím češtině pod názvem Konec věků. Zhostíte se role trhlinových mágů a budete společně chránit poslední výspu lidstva před vpádem démonů a jejich přisluhovačů? Zabráníte inzerovanému konci věků?

Na počátku byly karty

I když je krabice Konce věků většího ražení, může vás zaskočit, že neobsahuje nějaké větší komponenty a není nacpaná k prasknutí. Sice zde najdete řádnou nadílku karet, spoustu menších žetonů surovin a desky nepřátel, ale možná se nezbavíte pocitu, že tohle všechno by se vešlo do menšího balení.

Zaskočit vás můžou i dvacetistránková pravidla ve větším formátu, která na vás dýchají atmosférou komplexnější hry. Opak je však pravdou. Ne, že by Konec věků měl být triviální dětskou záležitostí, ale většinu stránek příručky okupují ilustrace a mnoho příkladů průběhu hry spíš než samotná pravidla.

I když kvůli těmto příkladům pravidla trochu nabobtnají, jsou vynikající pomůckou při pochopení principů. Ač jsem měl někdy pocit, že jsou příklady používané tak často, že příkladové hráče Honzíka s Hankou můžete třeba i začít nenávidět. Dovolím se domnívat, že kdyby se pravidla aspoň o čtvrtinu zkrátila, hned by vypadala přívětivěji.

zdroj: Vlastní foto autora

I když jsou pravidla Konce věků přímočará, pouze s pár záludnostmi, najdete v krabici ještě list s doporučenou přípravou první hry. K vašemu prvnímu zážitku vám dopomohou karty se značkou stop, které označují jednotlivé balíčky potřebné ke hraní. Postupně si tak osaháte všechny nutné herní komponenty na vlastní kůži a nebudete zahlcení hutnou přípravou standardní hry.

Doteky démonů a temnoty

Co vás bouchne do očí na první dobrou už na samotné krabici hry a pak i na herních komponentách, jsou úžasné ilustrace, které potěší srdce každého milovníka fantasy. I když je barevná paleta o trochu zářivější, než by se na temné a démonické fantasy slušelo, několik mých spoluhráčů řeklo při prvním pohledu na hru jedno společné slovo: Diablo.

Je pravda, že u hlavní ilustrace na krabici s démonem jménem Rozzuřený, který má typickou „čertovskou“ estetiku s očividnou motivací všechny rozsápat, je přirovnání k legendárnímu akčnímu RPG nasnadě. Ale z hlediska mechanismů se s tolika hordami nepřátel v Konci věků potýkat nebudete.

zdroj: Vlastní foto autora

Nejen nádherné obrázky mágů a démonických potvor vás mohou vtáhnout. Přestože na něm hra nestojí, samotný svět je pevně dán a spolu s příběhy jednotlivých mágů vám dá jasný šťouch pro vaši představivost. Fantazie začne pracovat a vy se ponoříte do světa napadeného démony.

Ten sice neoplývá kdovíjakou originalitou, ale je kompaktní a poutavě sepsaný. K atmosféře přidává i zdařilý překlad jednotlivých kouzel a dalších předmětů, které jsou u některých her spíše zdrojem trapnosti a marné snahy o epičnost. Tady se však názvy vyhýbají krkolomným, vzletným pojmům a jsou jasné a stručné. A v tom právě i epické.

Útočiště nesmí padnout

V Konci věků máte jasný cíl – porazit jednoho ze čtyř Pánů Bezejmenných, kterého si na začátku zvolíte. Ten útočí na poslední výspu lidstva – Útočiště, které musíte za každou cenu ubránit. Celá hra je tak vlastně jeden velký boss fight, kde má váš nepřítel mnohonásobně víc životů. Každý z těchto nepřátelských démonů má svůj balíček karet plný schopností, ale také přisluhovačů, kteří mají svoje vlastní schopnosti a životy.

Tyto karty jsou zamíchané společně s generickými schopnosti všech Pánů Bezejmenných a kromě toho, že jsou seřazené podle dané úrovně, nevíte, co na vás v příštím tahu démona přijde. Jen víte, že to bude horší a horší. A aby toho nebylo málo, někteří z Pánů mají i speciální žetony, které na sobě hromadí a většinou nevěstí nic dobrého. Například se může stát, že díky nasysleným žetonům na vás démon zaútočí hned dvakrát po sobě.

Každý hráč si vybere svého hrdinu – trhlinového mága. Každý mág má své životy, jiné startovací balíčky, speciální schopnost i vlastní nastavení a stav otevření trhlin, které slouží k sesílání kouzel. A kouzla jsou hlavní útočná zbraň proti Bezejmenným.

zdroj: Vlastní foto autora

Trhliny jsou výborné koření oproti klasickému deckbuildingu. Kouzla si k nim totiž musíte připravit (jedna trhlina = maximálně jedno kouzlo) a jejich efekt se provede až následující tah. Někdy však budete chtít efekt karet pozdržet a nechat si ho na později, abyste utvářeli epická komba. Nebo získat výhodu k útokům. Na to však budete potřebovat trhliny otevřít dokořán. A k tomu slouží energie. Ale kde ji vzít?

Energii získáváte z dalšího druhu karet – z krystalů, jejichž efekt je aktivován okamžitě. Kromě otevírání trhlin můžete energii využít na aktivování už zmíněné speciální schopnosti postav hráčů anebo na zakoupení nových karet ze zásoby do vašeho balíčku.

Zmíněná zásoba jsou balíčky 9 různých karet, z nichž si hráči mohou kdykoliv nakoupit nové karty za energii, a tak budovat svou sbírku. Kromě kouzel a krystalů je možné v zásobě najít ještě artefakty, které sice většinou nefungují jako útok, ale jejich efekt můžete vyhodnotit ihned. Navíc je pro každou hru skladba devíti karet v zásobě jiná, což hodně zamává s hratelností a možným taktizováním.

zdroj: Vlastní foto autora

Hlavně to nemíchej!

S nakupováním a hraním karet se pojí nejzajímavější prvek hry Konce věků, který ji odlišuje od ostatních deckbuildingů. Nakoupené i zahrané karty putují standardně na váš odhazovací balíček, ale jakmile vám dojdou karty v dobíracím balíčku, NEDOJDE k zamíchání toho odhazovacího, jak je obvyklé v žánru deckbuildingů. Tady jednoduše celý odhazovací balíček otočíte tak, jak je, a pokračujete v lízání.

Znamená to, že se zapojením paměti víte, jaké karty vám přijdou na ruku v následujících tazích, jelikož se váš balíček nikdy nemíchá. A co víc, vy máte plně pod kontrolou i to, v jakém pořadí se nakupované a zahrané karty dostávají na váš odhazovací balíček, tedy si sami určujete svoji budoucnost, plánujete, jaká kouzla budete v kdy třímat v ruce. Je to obrovský bolehlav, který je dle mého názoru největší krásou této hry.

Hlavním strůjcem náhody je zde balíček karet určující pořadí hráčů, ale i jejich nepřátel v daném kole. Pořadí tahů není nikdy fixně dané a pro každé další kolo se určuje znovu zamícháním balíčku karet pořadí. Je to jeden z mála případů, kdy se v Konci věků karty míchají.

Díky variabilní zásobě karet a velmi různým Pánům Bezejmenných je znovuhratelnost výborná. Dokonce si můžete vymýšlet hromadu různých kombinací nastavení hry, samozřejmě podle zadaných pravidel. Příjemný je i sólo mód, v němž jednoduše ovládáte více mágů naráz.

Je zajímavé vyzkoušet i různé úrovně obtížnosti, kdy při té doporučené vždycky jen o fous zvítězíte, ale při vyšších obtížnostech se rychle začnete potit a životy na počítadle Útočiště se promptně ocitnou nebezpečně blízko nule. A to znamená prohru.

zdroj: Vlastní foto autora

Konec štěků

Konec věků je skvělým a svižným kooperativním deckbuildingem s kořením v podobě hraní karet přes trhliny a faktu, že svůj balíček nikdy nemícháte. Hra nabízí hromadu variability ve schopnostech trhlinových mágů, kouzlech či samotných protivnících. Díky tomu, že hra není kompetitivní, se mohou snadno a rychle chytnout i méně zkušení hráči.

Tomu všemu ještě přitakávají nádherné ilustrace doplněné lorem a příběhy, které vás víc vtáhnou do světa hry. Nezbývá nic jiného než vřelé doporučení pro všechny fanoušky temného fantasy a deckbuildingu. Držme si pěsti, abychom se v češtině dočkali alespoň některého z mnoha rozšíření.