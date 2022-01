Deskovka Harry Potter: Obrana proti černé magii – videorecenze karetního duelu

29. 1. 2022 14:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Harry Potter: Boj o Bradavice – Obrana proti černé magii

2 hráči | 60 minut | Od 11 let | česky

Mám pro vás skvělou zprávu: Právě vám přišel dopis z Bradavic! A když budete mít štěstí, při vyučování se možná potkáte se slavným Harrym Potterem. Nechci nic slibovat, ale možná se stane i vaším kamarádem a spojencem.

Obrana proti černé magii je karetní hrou pro dva hráče, která vychází ze systému hry Boj o Bradavice. Vyberete si svou kolej, poskládáte počáteční balíček a pustíte se do souboje. Přitom se naučíte nová kouzla, získáte magické předměty a naberete slavné spojence. Kdo by nechtěl do svého týmu získat samotného Albuse Brumbála?

Kooperativní deck-buildingová hra Boj o Bradavice se v Obraně proti černé magii změnila v kompetitivní. Funguje stále dobře? A budete se u ní cítit, že jste skutečně součástí Bradavic? Pokud máte svět Harryho Pottera rádi, určitě si naši dnešní videorecenzi pusťte.

zdroj: Vlastní