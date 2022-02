Deskovka Golem – recenze hutné strategie z pražských ulic

19. 2. 2022 15:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Golem

1–4 hráči | 120 minut | od 13 let | česky, bez textu

Legenda o pražském golemovi, sluhovi a ochránci Židů sahá daleko za hranice hlavního města i našeho státu. Svědčí o tom mimo jiné desková hra Golem, za kterou totiž nestojí žádné české studio ani český autor, nýbrž trojice z Itálie. Designérka Flaminia Brasini a designéři Virginio Gigli a Simone Luciani z milánského studia Cranio Creations se už dříve postarali třeba o výbornou deskovku Lorenzo il Magnifico, kde zpracovali pletichy rodu Medicejů v renesanční Florencii.

A jak si tvůrci z Itálie poradili s ryze českým golemem rabbiho Löwa, ptáte se? Po stránce tematické vlastně nijak nezazářili, ale co do hratelnosti jim můžeme vytknout máloco. Deskovka Golem spadá do řady těch nejnáročnějších strategických her, kategorie takzvaných heavy eur, kde absence příběhovosti i tematičnosti a nadvláda hnědé barvy v konečném důsledku vůbec ničemu nevadí. Důležitější je, že do sebe velká spousta systémů zapadá jako ozubená kola dobře namazaného stroje.

zdroj: Vlastní foto autora

Už jenom šém - a je to

Zpočátku tu ale trocha toho tematického pozadí přeci jen je. Hráči představují učence slavného rabína, kteří touží po vlastních hliněných služebnících, mocných artefaktech a studiu. V průběhu hry proto budete loudit zlaté pruty, kde se dá, shánět nejrůznější staré písemnosti, bloudit pražskými uličkami a v neposlední řadě si plnit kapsy hlínou, z níž posléze uplácáte vlastní poslušné hromotluky.

Tento význam se ale úspěšně schovává za herními systémy, které prostě a jednoduše hrají veškerý prim a v zápalu namáhání mozkových buněk si vůbec neuvědomíte, že se vracíte stovky let do minulosti a naplňujete jednu z nejoriginálnějších pověstí.

Jedna partie Golema trvá všehovšudy čtyři kola, v nichž vaši vyrobení golemové postupují jednotlivými pražskými čtvrtěmi, kde vy pak coby učenci vykonáváte nejrůznější akce, abyste se následně pokusili ohromit obyvatele a udrželi si kontrolu nad svými kupředu se valícími služebníky.

Dvě oči, jeden rabín

Gró Golema tvoří akce hráčů, které jsou v každém kole přesně tři, a to dvou různých typů. Tou jednodušší je tah rabínem, kterým si aktivujete jednorázovou odměnu z proměnlivé nabídky a jeho pozice zároveň určí, kolikátí přijdete na řadu v příštím kole.

Mnohem komplikovanější jsou dvě následující akce, které provádíte skrz barevné kuličky. Dominantou herního plánu je kartonová synagoga, která slouží jakožto míchačka barevných kuliček. Ty se náhodně rozprostřou do pěti řádků plastového pořadače korespondujícího s pěti možnými akcemi.

Bohužel jde o opravdu velký prvek, který hráčům i hráčkám u stolu brání ve výhledu na klíčové komponenty, a proto jsme synagogu po jejím použití dávali stranou, což naštěstí není žádný zásadní problém. Jinak se ale celá synagoga se ve složeném stavu pohodlně vejde do krabice.

zdroj: Vlastní foto autora

Teď už ale zpět k jednotlivým typům akcí s kuličkami: Jedna aktivuje efekty domů, u nichž zrovna stojí vaši golemové, druhá vám pomůže nasbírat hlínu a uplácat z ní nové golemy, ve třetí získáte mince a potenciálně i zlaté pruty, z nichž následně odlijete artefakty, čtvrtá vám přidá znalosti a novou knihu do sbírky a konečně pátá je žolíková, která vám umožní vykonat jednu z vyjmenovaných akcí dle vlastního výběru.

Vtip je v tom, že síla akce se rovná počtu kuliček v jejím řádku, přičemž spuštěním akce libovolnou z kuliček odeberete. Tím danou akci oslabujete pro ostatní hráče a zároveň spouštíte spoustu dodatečných efektů.

Na základě barvy kuličky totiž můžete pohnout svými figurkami učenců v jednotlivých čtvrtích, což vám pomůže s udržením kontroly nad golemy. Těmito kuličkami se zároveň snažíte ohromit obyvatele Prahy a zajistit si tak dodatečný bonus na konci kola. A aby toho nebylo málo, může dojít ke spuštění dalších efektů na jiných komponentech souvisejících s barvou kuličky.

Kuličky, kam se podíváš

Zkrátka a dobře, tento krok je tím nejkomplikovanějším v celé hře. Řešíte, jakou si vybrat akci, jakou má sílu na základě počtu kuliček, jakou kuličku si vybrat a co všechno její barva spustí… Ráj pro milovníky strategie, peklo pro všechny ostatní.

Kuličky se pro každé kolo rozhazují znovu, takže se vždy musíte přizpůsobit nové situaci. Systém je velice zábavný, zajímavý a správně komplikovaný, ale zároveň i trochu kontroverzní. Hráč, který je první na tahu, má přístup k tomu nejlepšímu, co je v nabídce akcí k dispozici, zatímco každému dalšímu hráči v pořadí se možnosti zhoršují, až si ten úplně poslední může jen zoufat.

Hra se tuto nevýhodu snaží řešit těžko vysvětlitelným, ale nakonec jednoduchým systémem pasování, kdy se můžete vzdát libovolných ze svých tří akcí, počkat až ostatní dohrají, a teprve pak se k akcím vrátit s novou nabídkou kuliček určených jen pro pasující hráče.

zdroj: Boardgame Arcanum Instagram

Akorát v nich chybí kuličky, které si hráči již rozebrali, a k tomu se ještě jedna odstraňuje jako penalizace za pasování. Takto lze pasovat dvakrát, tedy během jednoho kola můžete mít až tři pokusy na to, aby vám kuličky konečně padly k vaší vytoužené akci, ale pořád jste v náručí náhody.

Jak je těžké ovládati Golema

Golem je i přes náhodnost sil akcí a zastoupení barev kuliček u nich silně strategickou hrou, kde se každý jednotlivý tah promýšlí do posledního detailu. Vše je se vším úzce propojené. Čím víc budujete golemy, tím víc s nimi musíte po plánu pochodovat a riskovat, že je na konci kola nebudete schopní ovládat a přijdete o ně (řeší se vzdálenost mezi golemy a vašimi učni, přičemž pohyb druhými jmenovanými není tak samozřejmý).

Akce golemů pomáhají se všemi ostatními akcemi, získávají vám hlínu, zlaťáky a vědomosti. Za vědomosti nakupujete knihy, z nichž si tvoříte takový malý motor, který s každou další zakoupenou knihou garantuje všechny předchozí odměny plus ty nové. Knihy zas mohou být dobrým zdrojem zlatých prutů, z nichž vyrábíte artefakty, které vám pravidelně přinášejí příjem dalších surovin a vše se takto točí v nekonečných kruzích, z nichž vám půjde hlava kolem. Ale pokud máte s hraním deskovek zkušenosti, přijdete herním mechanismům na kloub během první partie a začnete z nich těžit, co to dá.

zdroj: Boardgame Arcanum Instagram

Na Golemovi je překvapivé to, že se s každým dalším kolem neprodlužuje, jak to u podobně náročných her bývá. Možnosti totiž vyloženě nepřibývají. Ano, v každém dalším kole splníte vícero cílů a jedna kulička může spustit víc efektů najednou, ale i ve vaší úplně první partii budou poslední dvě kola rychlejší než první dvě, kdy je Golem naprosto zastrašujícím zážitkem. Hra vás zahltí tunou pravidel, která jsou ale ve výsledku intuitivní a rychle přejdou do krve.

Golema můžete hrát i sólově, ale v takovém případě se připravte na druhou hutnou příručku pravidel pro umělou inteligenci (automu). Představa, že se v už tak dost náročné hře starám ještě o imaginárního hráče, kterého mimochodem můžete zařadit i do partií s více hráči, mi nahání husí kůži. I když jsem se do sólohraní pokusil několikrát dostat, musel jsem nakonec uznat porážku a přiznat si, že tohle není hra, kterou bych chtěl hrát sám. Ale věřím, že zkušení sólisté mezi vámi, mezi které se rozhodně neřadím, v tom neuvidí překážku.

zdroj: Vlastní foto autora

Hlína, všude samá hlína

Z herního hlediska nemůžu hře nic moc vytknout, protože i na onu náhodnost v kuličkách a nevýhodu posledního hráče se dá jednoduše zareagovat změnou pořadí tahů, o kterém si hráči rozhodují sami. Výtka tak směřuje hlavně ke grafickému zpracování, které je i po několika partiích stále matoucí.

Všeobecná hnědost by ještě šla překousnout, ale barvy čtvrtí mohly být lépe odlišené. Pravidlově červená a žlutá jsou totiž ve skutečnosti jakási hnědá a hnědě oranžová. Obecně nemohu říct, že by hra byla na stole jakkoliv krásná. Jak už zaznělo v úvodu, téma a grafické provedení zde zkrátka ustoupilo mechanismům a grafika se tak musela podřídit praktičnosti, což se se zvolenou barevnou paletou nezadařilo úplně na sto procent.

Jakmile se naučíte, co která barva znamená a k čemu přísluší, nebude vám v užívání si Golema nic bránit. V konečném důsledku jde o propracovanou, mechanismy silně provázanou, strategicky hutnou hru pro zkušené hráče a hráčky, kteří se jen tak něčeho nezaleknou. Nekupujte kvůli tématu, kupujte kvůli hře, která jen stěží zklame milovníky heavy eur.