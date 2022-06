Deskovka Fort – recenze silně tematického budování dětského bunkru

11. 6. 2022 12:00 | Deskové hry | autor: Alladjex

Fort

2–4 hráči | 20–40 minut | od 10 let | česky

S kámošema se scházíme kousek od našeho baráku. Vymyslel sem takovej projekt. Stavíme bunkr. Šlape to parádně. Za poslední tejdny se nám to už slušně rozrostlo. Navíc se mi povedlo zlanařit Ducha. Ten dokáže obstarat věci, že se ti vo nich nesnilo! Ale je to drsnej svět. Chtěli začít makat na novej ratejně. Jenže oranžový – co ten nápad na bunkr od nás btw zkopli – nám přetáhli Smyka, což nás teda dost zdrželo. Ale neva! S tebou Kóčo, to rozjedeme ve velkým. Takovou pevnost, co tu s ostatníma vystavíme, to budou všichni mrkat na drát!

O hrad z kolínek

Karetní hra Fort si i v kompletním českém vydání ponechala původní anglický název. Fort znamená pevnost, ale v tomhle případě jde spíš o budování dětského bunkru. Každý z hráčů se stává vůdcem skupiny kamarádů, kteří se snaží získat v okolí co největší prestiž mezi podobně založenými partičkami.

Z karet na vás budou zírat malí rabiáti, kteří stěží dosáhli školního věku. Ale nečekejte žádné infantilní a neumělé kresbičky, těmhle špuntům zákeřné záměry, šílené plány i nepřekonatelná chuť na čokoládu srší z očí na sto honů. Aby taky ne, když si jejich ilustrace vzal na starost kreslíř ikonické grafiky pro hru Root.

Společně s ikonografií je Fort výkladní skříní deskoherního a grafického designu, který předvádí, jak může téma ze hry vytékat i zavřeným víkem, aniž by bylo třeba tun textu a rozvleklého vyprávění. Ve skutečnosti nebudete díky symbolům na kartách gramotnost potřebovat vůbec.

zdroj: Vlastní foto autora

Co potřebovat budete hodně a ve velkém množství, jsou hračky a pizza, ultimátní a univerzální platidla, na která funguje každé malé dítě. Tyhle dvě suroviny budete shánět pomocí karet svých kámošů a hromadit je ve skrýši nebo v báglu. Když budete mít hraček a pizzy dostatek, můžete se vrhnout na vylepšení bunkru a dostat ho na úplně novou úroveň. Těch úrovní je mimochodem celkem pět.

Čím vyšší úroveň na konci hry máte, tím více bodů získáte. Ale velikost bunkru má význam už v průběhu partie. Za první úroveň si vyberete kartu švindlování, což je jednoduše řečeno bodovačka se specifickou podmínkou. Na druhé úrovni čeká karta výhody s nějakou suprdupr schopností, jednorázovou nebo trvalou. Navíc, čím lepší bunkr, tím víc místa v báglu a míst pro kamarády na hlídce. No a kdo to první vyžene až na nejvyšší štok, toho čeká bonus v podobě karty Hrad z kolínek. Co to může být, netuším. Řekl bych, že něco z autorova dětství. Ale zní to cool a dává to čtyři body!

Kámoši v balíku

Partičku, kterou dostáváte na starost, představují karty kámošů. Do začátku máte dva nejlepší označené hvězdičkou a pak dalších osm náhodně rozdaných karet. Balíček zamícháte a vezmete si do ruky pět karet. Po vzoru všech her s mechanikou deckbuildingu si na konci svého tahu znovu lížete pět nových karet, a pokud balíček dojde, jednoduše uděláte nový tak, že zamícháte vše, co jste šoupli na balíček odhazovací.

Když se vaše banda harantů dostane na řadu, vytasíte se s jedním ze svých kámošů. Karta má na sobě jednu veřejnou a jednu soukromou akci. Ten, kdo ji zahrál, může využít akce obě a v libovolném pořadí. Navíc pokud to efekt umožňuje, dá se posílit vyložením dalších kámošů z ruky. Ti ale musí mít na sobě správnou ikonu. Podobně se dají použít i děti, které jste už dříve poslali na hlídku. Podstatné je ale to, že vaši veřejnou akci mohou následovat i ostatní hráči odhozením karty z ruky.

Akce nejsou nic komplikovaného a zahrnují získání hraček a pizzy, stavbu bunkru, odstranění karet nebo utržení průběžných bodů třeba za snědené pizzy. Mezi efekty patří i výše zmíněné posílání kámošů na hlídku, což je originální variace na čištění balíku, kdy kartu zasunete pod hráčskou desku tak, že je vidět jen její ikona. Tyhle symboly může ten, kdo je na řadě, používat pro vylepšení akce karty, kterou zahrál.

zdroj: Vlastní foto autora

Kámoši na dvorku

Když je všechna dřina za vámi, musíte takzvaně zlanařit jednu novou kartu. Může to být jedno z dětí z veřejné nabídky, která se tematicky nazývá park, nebo přebrat kámoše protihráči z jeho dvorku. Na dvorek totiž potom, co odehrajete své akce a zlanaříte novou kartu, musíte vyložit všechny své kamarády, s kterými jste si nehráli, tedy karty, co vám zůstaly na ruce. Jedinou výjimku tvoří nejlepší kamarádi, ty vám nikdo nepřetáhne.

Teď už zbývá jen dobrat pět nových karet a počkat, až budete zase na řadě. Pokud někdo vybudoval nejvyšší úroveň bunkru, nasyslil pětadvacet bodů nebo došly děti v doplňovacím balíčku v parku, dohraje se k prvnímu hráči, k bodům získaným během hry se přičtou body za bunkr a karty švindlování a je hotovo. Hráč s nejvíce body se stává králem vaší čtvrti.

Hlubší, než by čekali

Musím se přiznat, že Fort byl pro mě docela tvrdý oříšek a zahrál jsem nemálo partií, než jsem se odhodlal sepsat svoje zážitky a hodnocení. Definitivní hřeb do rakve váhání, jak se ke hře postavit, nakonec udělal draft.

Na začátku hry totiž místo toho, abyste každému hráči rozdali osm náhodných karet, můžete věnovat pár minut draftování kámošů do svého gangu. Každý z vás dostane na ruku osm karet, jednu si vybere a zbytek pošle sousedovi vlevo. Takhle jedete pořád dál a dokola, až skončíte stejně jako v základní hře s osmi kartami a dvěma nejlepšími kámoši. Díky draftu vstupujete do herní bitvy s mnohem zajímavějším balíčkem. Během vybírání si můžete nachystat kombíčka a třeba i směr své strategie.

Fort má neuvěřitelnou škálu podob, které není úplně jednoduché postihnout a zahlédnout na první, druhé ani třeba páté setkání. Obrovskou předností jsou jednoznačně jednoduchá pravidla, která vysvětlit zabere do deseti minut. Spolu s herní dobou dvacet třicet minut se jedná o opravdu svižný rychlík, který odsýpá i ve čtyřech hráčích. Navíc následování akcí v tazích jiných hráčů spolu s tím, jak vás ostatní okrádají o kámoše z dvorku, dává hře slušnou dynamiku, i když zrovna nejste na řadě.

zdroj: Vlastní foto autora

Rozhodně bych Fort neoznačil za dětskou hru, ale jedná se o odlehčenější karetku, která je přístupná i mladšímu publiku či rodinkám. Trochu zkoumavější hráči se mohou snadno nechat odradit zdáním až přílišné náhody a chaotičnosti balíku. Pokud u vás tenhle pocit nastoupí, okamžitě přejděte k variantě s draftem. Hra se nijak výrazně neprodlouží, ale podíl strategie dramaticky vzroste.

Tuhle do oranžova laděnou karetku jde hrát velmi rekreačně, užívat si budování bunkru, radovat se z toho, komu jste jakého kámoše přetáhli a netrápit se nějakou příliš sofistikovanou konstrukcí balíčku. Ale úplně stejná hra nabízí docela slušnou porci strategie a taktizování doplněnou různými zajímavými kombinacemi karet, které se vzájemně podporují. V té nejvyšší lize se nestaráte jen o svůj balík, ale i o to, které symboly používají ostatní hráči, co budete potřebovat pro následování a které karty jim ukrást, abyste jim rozkopali jejich strategii. Podobně na hlídku můžete posílat jen nepotřebné karty, abyste se jich zbavili, nebo naopak karty, které díky synergii s kartami v balíčku posilují vaše akce.

zdroj: Vlastní foto autora

Hra ne úplně dobře vysvětluje, že stavba bunkru je opravdu středobodem toho, oč kráčí. Byť body získané během hry či z karet švindlování mohou následně v důsledku rozhodnout o vítězi, rozhodně nechcete zůstávat ve vylepšování bunkru pozadu, protože body za vyšší úrovně hrají na konci významnou roli.

Druhou drobnou výtkou je částečná nevyrovnanost některých bodovacích karet švindlování. Jde především o to, že zatímco splnit podmínku některých švindlů je téměř triviální a přímočaré, jiné dávají body výrazně těžším způsobem. Zcela upřímně nechápu, jak hru zahrát například na kartu Minimalismus, která omezuje level bunkru na druhou úroveň, což je omezení jak bodové, tak i herní z pohledu velikosti báglu a karet na hlídce.

Ale bez ohledu na zmíněné škraloupy je hra neuvěřitelně originální. S formátem deckbuildingu pracuje velmi svěžím způsobem. Při prvních partiích jsem trpěl pocitem nevybalancovanosti, ale přesto jsem měl neustále zvláštní nepostižitelnou chuť hru zkoušet dál a dál. Přišlo mi, že obsahuje vrstvy, které nevidím, zákoutí, do nichž nedohlédnu. Zapojením draftu hra pro mě nakonec rozkvetla v plné kráse. Nemůžu si pomoci, ale tenhle úžasně tematicky laděný kousek s jednoduchými pravidly, krátkou herní dobou a neočekávanou hloubkou musím doporučit.