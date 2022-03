Deskovka Dead by Daylight už vybrala přes 7,5 milionu korun

30. 3. 2022 16:45 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

A máme tady ještě další stolní adaptaci videohry (počítá to někdo?). Tentokrát se své deskovky dočká asymetrická multiplayerová vyvražďovačka Dead by Daylight, v níž se jeden hráč ujímá role brutálního vraha a zbytek hráčů jeho nebohých obětí.

V deskové hře Dead by Daylight: The Board Games pro 3 až 5 hráčů se potenciální budoucí oběti snaží s pomocí karet pohybu prohledat jednu ze dvou oblastí, které ukrývají jak nástroje podporující jejich přežití, tak generátory, které je potřeba nahodit a posléze uniknout z mapy, aniž by přišli do křížku se zabijákem.

zdroj: Level 99 Games

Zabiják zase dělá vše pro to, aby tyto snahy překazil zabíjením nešťastníků. Nejprve je musí vážně zranit, posléze dotáhnout k háku a rituálně pověsit. Po osmi úspěšných obětech má vyhráno. Zní to jako poměrně přímočará a dosti věrná adaptace úspěšné videohry.

Za hrou Dead by Daylight: The Board Game stojí osvědčené studio Level 99 Games, které se proslavilo hrami Exceed, Millenium Blades, BattleCON či Empyreal: Spells & Steam a které potřebuje vaši pomoc pro dodělání své poslední hry.

Za tímto účelem byla spuštěna kickstarterová kampaň, kde už se podařilo překonat cílovou částku, a přestože do konce kampaně zbývá ještě 22 dní, tvůrci již mohou počítat se 7,7 miliony korun.

Jakožto zákazníci máte dvě možnosti – základní krabici určenou pro běžný prodej a sběratelskou krabici. Základ vás vyjde na 49 dolarů, nabídne sedm figurek přeživších a šest figurek zabijáků a jednu oboustrannou mapu. Sběratelská edice stojící dvojnásobek přihazuje spoustu figurek včetně háků a generátorů, další oboustrannou mapu a jiné komponenty.

Poštovné je v obou případech odhadované na 16 dolarů, k čemuž si ale musíte připočíst ještě ten zatracený VAT. Tvůrci věří, že hru dodají ještě letos v říjnu, což je vzhledem k zavřeným čínským továrnám a obecným prodlevám ve výrobě a dopravě velice ambiciózní…