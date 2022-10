Deskovka Cesty osudu – recenze temného fantasy plného zvratů a aplikace

22. 10. 2022 15:00 | Deskové hry | autor: Jakub Špiřík

Ocitáte se uprostřed temného středověku, který je zmítán různými hladomory, válkami nebo náboženskými půtkami mezi křesťany a pohany. Do toho všeho ještě zasahují různé ďábelské či jiné prastaré síly. Zdá se, že všechny pověsti a báchorky nabírají zcela reálnou formu. A potom jste tady vy, hráči vydávající se na cestu vstříc osudu tyto situace vyřešit.

Pokud vás těchto pár řádků zaujalo a neodpuzují vás deskovky s aplikací, zaujme vás určitě i hutně příběhová hra Cesty osudu od polských autorů Michała Gołębiowského a Filipa Miłuńského, které nám přináší v české podobě vydavatelství REXhry.

Hereze, pletichy a zmar na každém kroku

Cesty osudu vaši herní skupinu provedou s pomocí aplikace v mobilním zařízení skrz pět herních scénářů, které na sebe sice moc nenavazují, ale o to víc je zážitek z jednoho sezení kompaktnější a intenzivnější. Hra vás také nikdy nezahltí nějakým přemrštěným vysvětlováním světa a bez okolků vás do něho střemhlav hodí. A vůbec vám to nebude vadit.

I když je svět v podstatě generické středověké fantasy, je o to přístupnější a nikdo z hráčů nemusí znát nějaké fiktivní reálie a legendy. Tu a tam si sice hra půjčuje prvky z různých mýtů a pověstí, není však nutné se šprtat příběhové pozadí a složitě dedukovat možná rozuzlení na základě pečlivě nastudovaných hromad textu.

S pomocí aplikace putujete po herní mapě, kde potkáváte různé postavy s různými potřebami či agendami a rozličná místa, pevnosti, domy či svatyně. Místa interakce však nezůstanou na herním stole do konce hry a po každém tahu či vykonané akci se může herní mapa proměňovat, domy zbořit, démoni řádit a nevinní v panice utíkat. Ani předměty ve formě karet s QR kódem, které sbíráte napříč celou hrou, na vás nebudou vyčkávat věčně. Hra vás tak do sebe ještě víc vtáhne tím, že je herní svět živý, neustále vám něco hoří za zadkem a není radno otálet.

zdroj: Vlastní foto autora

Pravidla pochopená za pár minut

Co je však trochu nečekané pro tento typ hry, která zavání stolními RPG, je to, že hra není kooperativní. Hráči v jednotlivých tazích v podstatě závodí v tom, kdo dříve naplní svůj osud. Podle toho se řídí i rozuzlení jednotlivých dobrodružství, kdy vítězný hráč hraje v epilogu důležitou roli a ostatní jsou zapomenuti nebo se támhle někde válí u cesty a pes po nich neštěkne. Jednotliví hrdinové mezi sebou nemůžou jakkoliv interagovat. Žádné tahy ale nejsou tajné, takže se všichni mohou inspirovat z událostí, které se odehrály u jejich protihráčů.

Na začátku každého příběhu si každý hráč zvolí z předem daného výběru postav, které s sebou nesou peníze, jeden předmět v inventáři a hodnoty tří základních vlastností – síly, obratnosti a moudrosti. Tyto atributy určují, jak moc velkou pravděpodobnost má úspěch dané akce, například přemlouvání, plížení nebo použití hrubého násilí. Pro každý atribut máte na hráčské desce stupnici, kam umisťujete žetonky. Jednotlivé úspěchy se pak vypočítávají tak, že si hodíte kostkami a všechny žetonky, které jsou na stupnici doleva od hodnoty výsledku hodu, se započítávají jako úspěch. Pro některé akce stačí dva úspěchy, pro náročnější tři. Anebo taky ne.

Kromě vlastností a předmětů si s sebou postavy nesou svůj vlastní příběh, motivace a dva možné cíle, které jsou ostatním hráčům neznámé. Nikdo z ostatních tak nezná vaše plány a je úžasné sledovat, když někdo dělá absolutně nepochopitelné věci, a přitom jen plní svůj tajný úkol. Ze dvou cílů si každý hráč může vybrat jeden, a hra tak vyústí v různé zakončení příběhu.

zdroj: Vlastní foto autora

Kostky vnášejí do hry docela velký podíl náhody, ale vzhledem k příběhové a RPG povaze hry je to pochopitelné. Náhoda se navíc dá ukočírovat třemi bonusovými kostkami, které si můžete aktivovat pomocí některých akcí na daných místech. Také se vám vždy jedna bonusová kostka zaktivuje na začátku každého tahu. Do kostkové náhody můžou ještě hodit vidle různé předměty, které mají také své vlastnosti, a mohou vám třeba na jeden hod zvýšit daný atribut nebo vám umožní přehodit pár kostek.

Předměty dostáváte za své dobré či zlé skutky, kupujete si je u obchodníka nebo je můžete nacházet na herní mapě. Někdy ale náhoda přece jen zaúřaduje, aplikace je neúprosná a nepustí vás dál v příběhu. Sice nemůžete zemřít a postupně si vylepšujete schopnosti, ale když máte prostě smůlu, je to někdy až k vzteku. No, jak bylo řečeno, s tím se u takovéto hry musí počítat.

Herní mapa se skládá z jednotlivých dlaždic představujících danou oblast. Ty se hráčům postupně odkrývají skrze jejich tahy a prozkoumávání. Na začátku je tak aktivně viditelná jen jedna dlaždice a ostatní kolem jsou sice přítomné, ale hráč dostane jen vágní popis, co na nich je, a navíc jsou ještě otočené. Něco jako koncept fog of war, který je standardní v digitálních hrách.

Hra se dá začít hrát takřka bez přečtení pravidel, protože vás vším důležitým provede aplikace nebo i první výukový scénář. Jediným hůř pochopitelným konceptem zůstává počítání úspěchů při hodu kostkami v závislosti na vašich zkušenostech. Ale i to si stačí jednou vyzkoušet, nejen přečíst, a vše je jasné.

Sólo mód je pak naprosto přirozený a v aplikaci nabízí dva stupně obtížnosti. Když budete hrát sami, nic v pravidlech se nemění. Akorát s nikým nezávodíte o čas, jen se samotným světem hry, a nemusíte čekat, než někdo vykoná svůj tah. I když na krabici najdete, že je hra až pro tři hráče, aplikace nabízí i hraní v módu 2 versus 2 hráči. Ten však poněkud zlobí a přeskakuje některé tahy s nepřeloženou chybovou hláškou a samotný koncept soupeření dvou dvojic vyvolených se zdá být naroubovaný poněkud na sílu.

U příběhových her se často opakuje dotaz na znovuhratelnost. V případě Cest osudu nemá smysl hrát stejný scénář ve stejné sestavě, protože hráč, který už daný scénář hrál, bude mít logicky výhodu. Ve stejné skupině však může být zajímavé prozkoumat všechny různé konce a kombinace, které hra a aplikace nabízejí. Je to porovnatelné se znovuhratelností příběhových her s rozvětveným příběhem na digitálních platformách.

zdroj: Vlastní foto autora

Když aplikace dělá pána jeskyně

Cesty osudu mají opravdu mnoho společného se stolními hrami na hrdiny a inspiraci můžete vnímat na každém rohu. S tím rozdílem, že pána jeskyně vám dělá aplikace. A ta má samozřejmě svoje omezení.

Ne že by systém byl nějaký špatný. Ukáže vám, jak skládat herní mapu, jak posouvat postavy, zastane skenování QR kódů pro používání předmětů i kladení otázek. Aplikace vám zprostředkovává co nejpřímočařejší herní zážitek bez zbytečného házení klacků pod nohy, a pokud budete mít ve skupině dobrého předčítače, který bude aplikaci nejčastěji obsluhovat, bude vám běhat mráz po zádech. Na druhou stranu, pokud budete hrát s člověkem, který si ze všeho dělá šprťouchlata, tak je atmosféra ta tam.

Občas také narazíte na potenciální důsledky, které by dávaly smysl, ale aplikace je nevnímá. Například, že támhle vyhořel hostinec i s hostinským, takže všichni, kdo v této putyce dlužili, už si se svou sekerou nemusí lámat hlavu. Ale opak je pravdou a musíte jim stále pomáhat dluh splatit.

V aplikaci je i zvukový a hudební doprovod, který nádherně dokresluje atmosféru. Navíc každý scénář začíná skvěle česky dabovaným úvodem. Zvukové kulisy se mění podle toho, kde zrovna jste, a když zavřete oči a popustíte uzdu fantazii, lehce si představíte kovárnu, hospodu nebo mýtinu se zurčícím potůčkem.

zdroj: Vlastní foto autora

Atmosféru Cest osudu dokresluje úžasné vizuální zpracování všech herních komponent, od prostředí na herní mapě přes ilustrace na kartách po skvěle vyvedené kostky a jednotlivé žetony míst a peněz. V krabici naleznete i nemalou sadu figurek, které se též velmi vydařily. Mají ale neduh, který některým hráčům s horším zrakem může dělat problém: Většina z nich je opravdu maličká, ba vyloženě titěrná. I při horším osvětlení je budete muset chvíli zkoumat, než najdete tu pravou, kterou máte umístit na herní plán. Na druhou stranu i při miniaturních velikostech jsou precizně do detailu zpracované.

Atmosférická nálož

Chytlavé příběhy jednotlivých postav, které ostatní spoluhráči na začátku neznají, jsou výborným křesadlem pro tajemnou atmosféru už tak hutného celkového narativu. Při správně nastavené náladě kolem deskoherního stolu, kdy budete mít u sebe i schopného předčítače, si po každém odehraném scénáři odnesete úžasný zážitek, na kterým klidně ještě pár dní budete přemýšlet.