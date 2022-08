Deskovka Akvárko – recenze příjemné české draftovačky s rybkami

13. 8. 2022 12:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Akvárko

2–6 hráčů | 15 minut | od 7 let | česky, bez textu

Akvaristika je pořádná věda. Člověk si maluje, jak mu obývací prostory zkrášlí skleněná nádoba s křišťálově čistou vodou, která na svém dně oplývá oblázky, z nichž se k hladině vlní vodní rostliny, mezi nimiž proplouvají pestrobarevné rybičky.

Realita je ale taková, že akvárium je po pár dnech zarostlé řasami, voda se začíná zbarvovat a než se člověk naděje, rybičky plavou bříškem vzhůru, neboť kdo si má každé ráno či večer vzpomenout, že nejen jeho břich má hlad…

zdroj: Vlastní foto autora

Jeden autor, tři hry

Ale zpátky na světlo, protože česká karetní hra Akvárko je od začátku do konce každé partie krásnou hrou bez jakéhokoliv kalu.

Už v titulku jsem vám prozradil to nejdůležitější, a tedy že Akvárko spadá do žánru karetního draftu, který stále považuji za jeden z nejlepších a nejzábavnějších herních systémů. Byl jsem proto přirozeně přitahován k této nové hře, ale vábila mě i z dalších důvodů. Zajímá mě veškerá tvorba českých autorů, ale tvorba tohoto konkrétního autora obzvlášť. Pro Michala Peichla, který hry nejen vyvíjí, ale zároveň stojí i za jejich vizuální podobou, je to již třetí publikovaná hra po prvotní Divočině a nedávné Prokleté stezce.

Zatímco Divočina se mi líbila, k Prokleté stezce jsem už měl výhrady a potřeboval jsem zjistit, na jakou stranu se přikloní stav 2:1 – zda byla Stezka výjimkou a já budu znovu potěšen, nebo zda mi autorův styl jednoduše nesedí a jeho potenciální čtvrtou hru již vynechám.

Volím si tebe, skaláro!

Naštěstí je to první varianta, protože z Akvárka se vyklubala velmi příjemná a přístupná draftovací hra. A začíná to u jednoduchých pravidel.

Ze všehovšudy jednoho společného balíčku čtvercových karet si všichni hráči doberou ruku osmi karet, s nimiž odehrají první ze dvou kol. V každém tahu si z ruky vyberete jednu kartu, kterou zařadíte do svého akvária, zatímco zbylé karty pošlete hráči po levici. Hráč po pravici vám takto poslal své zbylé karty, z nichž zařadíte další kartu do svého akvária, zbylé karty pošlete dál a tak pořád dokola do poslední karty, jak jsme u draftu zvyklí.

Poté si každý dobere osm nových karet, ale zbylé karty se posílají naopak doprava. Po dvou kolech hra končí za stavu, kdy každý z hráčů má před sebou akvárium plné rybiček, jež dávají body podle několika málo pravidel.

zdroj: Vlastní foto autora

Rybičky a (čtvercové) sítě

Akvárko ve hře Akvárko má vždy rozměry 4 na 4 karty, které musíte při hraní dodržet podobně jako třeba ve výborném Kingdominu. A na tomto velmi omezeném prostoru se snažíte vymyslet co nejvíce bodů, které plynou z rozmístění konkrétních rybiček v této čtvercové síti.

Například taková neonka obecná je ráda, když má přímo nad sebou nebo pod sebou kamarádku. V takovém případě vám dvojička dá 5 bodů. Ale úplně nejradši je, když jsou ve sloupci tři, a tehdy vám dají bodů 11.

Zato mečovku mexickou nějaké sousedství nezajímá. Té stačí, když se vyskytuje ve středu vašeho akvárka nebo v jeho rozích, přičemž ale i v tomto případě platí, že víc stejných rybek na těchto pozicích znamená víc bodů.

A protože v akváriu nemusí žít jen rybičky, budete řešit i bodovací podmínky krevet, hlemýžďů a sekavců. Těm záleží na tom, aby je obklopovaly buď stejné, nebo různé karty. A nebojte, nezapomnělo se ani na již zmiňované rostliny. Ty najdete na rubu všech karet a slouží jako jakási záchrana – jakmile zjistíte, že už nejste schopní vytvořit určitý pár nebo danou rybičku dostat do správné pozice, můžete ji otočit na stranu s rostlinou a čím více budete mít rostlin, tím opět více bodů.

zdroj: Vlastní foto autora

Plav si, kudy chceš, ale pozor na sklo!

Co vás možná překvapí, je svoboda tvorby akvárka. Není zde žádná deska, která by plochu 4x4 vymezovala, takže můžete začít, kde se vám zlíbí a další přikládané karty vůbec nemusí přiléhat k těm, které již vaše akvárium tvoří. Klidně tak můžete začít od středu, od jednoho z krajů, nebo si prvními čtyřmi kartami vymezit rohy.

Jediné, co vás svazuje, je finální matice a fakt, že jednou položená karta je považovaná za přilepenou vteřinovým lepidlem, protože na rozdíl od skutečného akvária se v tom herním rybičky nepohnou ani o jedno mávnutí ploutví.

Klasickou výhodou draftu je to, že všichni hráči hrají současně, a protože ve hře nejsou žádné texty ani efekty, není prakticky možné hru nějak výrazněji zdržovat. Kouknete na karty, vyberete jednu, co se vám nejvíc hodí do akvárka, zahrajete ji, karty pošlete dál a už berete nové karty, z nichž vybíráte a hned hrajete.

Celá partička je odehraná do 20 minut, což z Akvárka činí ideálního kandidáta na pozici filleru, tedy výplňové hry nebo hry, kterou vytáhnete, když zrovna máte chvilku. A je to skutečně dobrý kandidát.

Když draftovat, tak rybičky

Akvárko po stránce mechanismů, které se nesnaží v ničem inovovat a komplikovat zavedený systém, šlape jako zbrusu nový filtr, a přestože si každý pracuje na svém vlastním akvárku, není od věci tu a tam nakouknout k soupeřům a rozmyslet si, jestli jim chcete posílat karty, které se jim náramně hodí do sady.

Hra díky Michalovým ilustracím na stole skvěle vypadá, rybičky jsou skoro jako živé a od sebe snadno rozeznatelné. Jediné, u čeho jsem rozpolcený, jsou názvy rybek, které na kartách nenajdete, ale musíte pro ně do pamfletu s pravidly.

V předchozích dvou hrách se autor vydával do světů fantastiky a jeho ilustrace oplývaly roztodivnými názvy příšer. A tam mě moc nezajímaly. S Akvárkem se poprvé vydal na odbornou půdu, a protože nejsem žádný akvarista, názvy rybek mě zajímají a rád bych věděl, jací tvorové mi okupují nádrž, aniž bych musel sahat po pravidlech.

Chápu ovšem záměr mít hru co možná nejvíc jazykově nezávislou pro případný export, když je Akvárko dle mého názoru dosud nejlepším autorovým počinem zasluhujícím překročit hranice českého trhu. V konečném důsledku absence názvů na rybičkách hře jako takové nijak neubližuje.

Buď jak buď, Akvárko je příjemná karetní hra odehraná během chvilky, která má co nabídnout rodinám, zkušeným hráčům i párům, na něž se nezapomnělo a jimž jsou na míru ušitá speciální a hlavně funkční pravidla.

P.S. Po vydání hry vznikla dokonce pravidla pro hraní v sólu, která si můžete stáhnout z oficiálních stránek vydavatele.