Desková verze multiplayerové vyvražďovačky Dead by Daylight vyjde v češtině

17. 10. 2022 15:31 | Deskové hry | autor: Ondřej Partl

Jestli se trochu pohybujete ve světě digitálních her, možná vám není cizí populární asymetrická multiplayerovka Dead by Daylight, kde se v jednotlivých zápasech vždy utkají čtyři přeživší a jeden nekompromisní vrah, lačnící po jejich životech. A možná také víte, že se chystá její deskoherní zpracování.

To chce být velice věrné své předloze, avšak jednotlivé kroky se budou dít v rámci kol. To znamená, že každé kolo se přeživší budou tajně pohybovat po hrací desce, přičemž jejich ultimátním cílem je opravit generátory a následně uniknout. K dosažení tohoto úkolu jim dopomohou jejich schopnosti, ale také různé předměty a vybavení. No a zabiják se tomu přirozeně pokusí zabránit za pomoci drtivé síly, vlastností a zbraní.

Celkově se má jednat o nervy drásající zážitek, který je určen pro 3 až 5 hráčů (pět je ideál), kdy vám jednotlivé zápasy mají zabrat nějakých 60 minut. Ve hře naleznete celkově 7 různorodých přeživších (Dwight, Meg, Claude, Jake, Nea, Ace a Feng), zatímco na druhé straně barikády se bude nalézat 6 nekompromisních vrahů (Traper, Přízrak, Vidlák, Sestra, Klekánice a Doktor). Každá z těchto postav posléze bude ve hře reprezentovaná svou vlastní detailně vymodelovanou figurkou, které budou ještě doplněné o herní plán, destičky, karty, žetonky a speciální kostky.

Jestli vás tento koncept zaujal, tak má pro vás české vydavatelství TLAMA Games velice příjemnou zprávu – stolního Dead by Daylight se dočkáte i u nás v české jazykové mutaci. Pokud tedy neovládáte angličtinu, případně nějaký jiný světový jazyk, nemusíte se bát, protože titulu bez problémů porozumíte.

Už nyní si můžete hru v oficiálním obchodě předobjednat, a to za zvýhodněnou cenu, tedy za 959 Kč (běžně bude dostupná za 1 199 Kč). Datum vydání je mířeno na únor příštího roku. Pokud vás ale ještě předtím zajímají nějaké ohlasy na kvalitu hry, můžete navštívit její profil na BoardGameGeeku, kde se od lidí, kteří si ji už mohli vyzkoušet, aktuálně může pyšnit hodnocením 7,3 z 10. Přeložená pravidla si zase lze přečíst na tomto odkazu.