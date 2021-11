Další verze Skyrimu je tady. Tentokrát jeho stolní adaptace s potenciální češtinou

2. 11. 2021 14:40 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Skyrim je dostupný snad na každém myslitelném elektronickém zařízení včetně chytrých ledniček, a to rovnou v mnoha verzích. Kde má ale ještě mezery, je fyzický svět. Tento nedostatek co nevidět napraví studio a vydavatelství Modiphius Entertainment, které právě spustilo crowdfundingovou kampaň deskové hry The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game na deskovkám dedikované platformě Gamefound.

Deskovka bude – jak je dneska v módě – kooperativní kampaňovou hrou pro 1 až 4 hráče, kteří se vžijí do rolí členů legendární skupiny Blades. Ta si dává za cíl ze stínů ochraňovat tamrielskou Říši a jejího císaře. Z časového hlediska budete ochraňovat celý Skyrim ještě před příchodem drakorozeného z videoherní předlohy.

zdroj: Modiphius Entertainment

Ve hře na vás čeká několik hlavních úkolů s vedlejšími questy, nepovinnými dungeony a osobními příběhovými linkami. Jeden průchod hrou by vám měl zabrat něco málo přes deset hodin, ale protože se úkoly větví, můžete počítat se znovuhratelností klidně na stovky hodin, pokud do základu zakomponujete i rozšíření.

Hru z velké části řídí karty starající se o nejrůznější efekty a události. Zároveň nechybí RPG prvky, když si každý hráč vylepšuje svou postavu, jak byste ostatně od takové adaptace očekávali. A protože se pohybujeme na poli ameritrashových her, kde strategie ustupuje před vyprávěním, můžete počítat i s kostkovými souboji.

Pro víc informací o hře samotné se podívejte na některou ze zahraničních videorecenzí přímo na stránce kampaně, která nám zároveň prozrazuje, že tvůrci již vyjednávají o české lokalizaci. Tak doufejme, že se s některým z českých distributorů dohodnou.

Já už tu zmíním jen horentní sumy, které za stolní Skyrim necháte. Pokud budete opravdu rychlí, tedy mezi prvními 2011 podporovateli kampaně, pak vás základní krabice hry vyjde na 2 000 korun. Jinak počítejte s částkou 2 500 korun. Nicméně k základní krabici už nedostanete nic navíc, žádné z odemčených bonusů.

Pro ty musíte zainvestovat o něco víc do jedné ze dvou vyšších odměn. Za Gameplay Tier dáte 4 200 korun, a získáte tak navíc dvě rozšíření. Poslední Deluxe Tier stojí 6 600 korun a přihazuje k tomu ještě set figurek, kovové mince, neoprenový herní plán a speciální odemčené prvky. Poštovné se pohybuje od 550 do 660 podle zvoleného příhozu.

Hra by se k vám měla dostat příští rok v srpnu.