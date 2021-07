Chystá se stolní hra World of Warcraft: Wrath of the Lich King

21. 7. 2021 16:35 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

V druhé polovině loňského roku se fanoušci stolních her a světa Azeroth dočkali velmi povedené deskovky Small World of Warcraft (recenze, videorecenze), kterou její tvůrci naroubovali na existující systém stolní hry SmallWorld. Nyní se na nás řítí další stolní hra ze stejného světa, která je pro změnu naroubovaná na úplně jiný systém stolních her.

WoWko se zjevně své ryze vlastní stolní podoby znovu jen tak nedočká, ale buďme rádi alespoň za jeho transformaci v existující a fungující formáty. Novinka nese předlouhý název World of Warcraft: Wrath of the Lich King – A Pandemic System Board Game.

Název znalcům napoví dvě klíčové věci. Zaprvé dějové zasazení – hráči se v roli hrdinů společně pokusí zastavit řádění obávaného Lich Kinga – a zadruhé herní systém vycházející z velmi populární a letité stolní hry Pandemic. Z něj už vzešly hry jako Zakázaný ostrov a Zakázaná poušť a i v případě nového stolního WoWka se mechanismy skvěle skrývají za vizuální stránku. Této deskovce byste prostě na první dobrou mechanismy Pandemicu netipovali.

Ale jsou tam. Velký herní plán rozdělený na mnoho políček zastupujících ikonické lokace se rychle začne hemžit ghúly, přisluhovači temného pána, kteří se na svých polích budou neustále množit. Pokud od nich pole včas nevyčistíte, objeví se na něm mnohem nebezpečnější nemrtvá zhůvěřilost. Pro srovnání, v klasickém Pandemicu se tímto způsobem po světě šířila zlověstná nákaza. Kde jsme to jenom slyšeli?

World of Warcraft: Wrath of the Lich King – A Pandemic System Board Game tuto klasickou formuli okoření nejen tématem a krásnými figurkami, ale i kostkovými souboji a speciálními schopnostmi legendárních hrdinů, mezi nimiž nechybí Thrall, Varian Wrynn, Sylvanas a další čtyři.

Pokud vás chystaná stolní hra spojující WoWko s Pandemicem zaujala, vydržte do letošního listopadu, kdy se má objevit na poličkách v obchodech. A český vydavatel Blackfire už stihl potvrdit českou lokalizaci. Pokud to ale do té doby nevydržíte, můžete se alespoň začíst do anglických pravidel zde.