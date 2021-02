Chystá se stolní hra podle Skyrimu. Kampaň vyhlížejte v červnu

27. 2. 2021 17:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Tak se přeci jen dočkáme. Po 11 letech od vydání legendárního fantasy RPG Skyrim dostaneme jeho stolní adaptaci. Pravda, jedna taková už existuje, jmenuje se The Elder Scrolls: Call to Arms, ale jedná se spíš o figurkovou hru s několika příručkami pravidel, kterou není úplně snadné rozchodit. Nicméně stejné studio Modiphius Entertainment nyní chystá běžnější stolní hru The Elder Scrolls V: Skyrim The Board Game.

Půjde o kooperativní dobrodružství pro 1 až 4 hráče a… To je asi tak vše, co v tuto chvíli víme. Další informace na sebe ale nemohou nechat čekat příliš dlouho, jelikož v červnu odstartuje crowdfundingová kampaň na platformě Gamefound. Přesně tak, žádný Kickstarter, ale nový hráč na poli crowdfundingu deskovek, který se začíná pořádně rozjíždět.

První fanoušky financovanou hrou na platformě Gamefound se stal ISS Vanguard, další počin od studia Awaken Realms stojícího za Nemesis, Tainted Grail, This War of Mine a dalšími peckami. Je to ostatně toto studio, které je vlastníkem platformy Gamefound.

Momentálně běží historicky druhá „gamefoundingová“ kampaň na hru Kingdom Rush: Elemental Uprising a je vidět, že lidé nemají problém opustit Kickstarter. Hra už vybrala přes půl milionu dolarů (11,5 milionu korun), a dokázala tak, že konkurence Kickstarteru má obrovský smysl.

Awaken Realms proto oznámili pořádný nášup dalších chystaných projektů. Vedle v úvodu zmíněného Skyrimu to bude například sběratelská edice výborné kooperačky Robinson Crusoe (v březnu), další kooperativní dobrodružství The Domain of Mirza Noctis (duben), novinka dceřiné společnosti Awaken Realms Lite zvaná Gaijin (květen) a rovnou čtyři hry od studia Petersen Games (Cthulhu Wars) od čtyř různých autorů, na které se můžete těšit v březnu.

Gamefound se zároveň hodlá v červnu či červenci otevřít prakticky komukoliv s projektem stolní hry, což z něj udělá vážného konkurenta Kickstarteru. Prostředí je dělané na míru deskovkovým projektům, a je proto příjemné jak pro backery, tak tvůrce kampaní. Zlatý věk deskovek asi jen tak neskončí.