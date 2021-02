Chystá se stolní hra Monster Hunter World

1. 2. 2021 14:35 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Monster Hunter World je úžasné akční RPG, které se stalo nejúspěšnějším titulem studia Capcom. Se svými 16,4 miliony prodaných kusů je téměř dvakrát úspěšnější než Resident Evil 7 na druhém místě a jeho rozšíření Iceborne s 6,6 miliony drží šestou příčku v platinovém žebříčku studia.

Díky této slávě se časem dočkáme stolní hry Monster Hunter World: The Board Game od studia Steamforged Games, které už má s hrami od Capcomu zkušenosti – mohli jste se setkat s jeho deskovkami Resident Evil 2: The Board Game a Devil May Cry: The Bloody Palace. Stejné studio stojí rovněž za stolními hrami Dark Souls, Ni No Kuni II a Horizon Zero Dawn.

Je tu ale jeden háček: Ne vždy jde o dobře zpracované adaptace či vůbec hry jako takové. Nedůvěra v toto studio mezi zkušenými hráči deskovek roste, ale fanoušci daných značek se povětšinou nenechají odradit.

zdroj: vlastní

Deskovka Monster Hunter World půjde na Kickstarter v dubnu, kde se jí se vší pravděpodobností podaří vybrat desítky milionů korun. Nezbývá nám než doufat, že po otřesném Horizon Zero Dawn (viz videorecenzi výše) a sporném Dark Souls dostaneme pořádnou hru, která nebude jenom ždímat skvělou značku.

O deskovce toho mnoho nevíme, ale můžete se minimálně těšit na obrovské figurky monster, která budete lovit s až čtyřmi kamarády na herních plánech, které jako by vypadly z krabice s deskovkou Dark Souls, a nedivil bych se proto, kdyby Monster Hunter World: The Board Game stál na podobných principech.

Sice ještě nevíme, jak se hra bude hrát, ale zato už víme, kolik za ni utratíme. Nejlevněji půjde pořídit za 15 stovek (+ poštovné a nedostanete stretch goaly), za což dostanete 600 karet, čtyři hrdiny a čtyři středně velká monstra.

Za cca 3 200 korun se zdvojnásobí počet hrdinů a karet, středních monster bude 7 a přibyde jedno malé a jedno gigantické monstrum. Nebude chybět ani kompletní pledge za 6 500 korun s trojnásobným počtem hrdinů a karet, dalšími gigantickými monstry a jedním vyloženě olbřímím.

Více o jednotlivých verzích v galerii. Ale bude to vše vůbec stát za to?