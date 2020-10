Chystá se stolní hra Darkest Dungeon: The Board Game

3. 10. 2020 14:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Nehynoucí temné RPG Darkest Dungeon, jež je předlohou velké spoustě lepších i horších klonů, se vedle plnohodnotného pokračování dočká i stolního zpracování. Darkest Dungeon: The Board Game podle prvních útržkovitých informací bude poměrně věrně ctít svou dodnes vynikající předlohu.

Celkem nepřekvapivě půjde o kooperativní dungeon crawler pro 1 až 4 hráče, kteří se vžijí do rolí křehkých hrdinů. Začnete výběrem tří ze sedmi skillů, přičemž zbylé si můžete postupně odemknout hraním.

Jedna kampaň sestává z 11 misí, přičemž vždy musíte zdárně splnit tři mise, abyste se dostali k bossovi a postoupili do další, náročnější úrovně. V soubojích budete každý za sebe řešit, zda v daném tahu změníte pozici, postoj, použijete prvky prostředí nebo využijete některý ze svých skillů.

zdroj: BoardGameGeek

Neobejde se to samozřejmě bez vašeho zranění a mentálních poruch, které vám hru ztíží. Ale mezi jednotlivými průběhy hrou se stejně jako ve videohře vracíte do bezpečí městečka, kde si zahojíte rány, vylepšíte se a rovněž začnete navracet lesk samotné osadě.

Darkest Dungeon: The Board Game vyjde v příštím roce pod hlavičkou studia Mythic Games, které stojí za velkými figurkovými hrami jako Time of Legends: Joan of Arc, Solomon Kane, Reichbusters: Projekt Vril a Mythic Battles. I v Darkest Dungeon budou figurky a po herní stránce můžeme jedině doufat, že se autorské duo Nick Niotis a Argyris Pouggouras vytáhne, protože zatím nemá na kontě nic moc objevného.