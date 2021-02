Chystá se nová stolní hra podle Zaklínače. Bojujete za svou školu v době před Geraltem

10. 2. 2021 16:00 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Fanoušci světa Zaklínače mají důvod k radosti. Chystá se totiž nová stolní hra The Witcher: Old World, která se nebude točit okolo provařeného Geralta z Rivie, ale podívá se spoustu let před jeho příchod, do dávné minulosti zdejšího světa.

The Witcher: Old World je kompetitivní hra pro 2 až 5 hráčů, kteří budou putovat po herní mapě, plnit různé úkoly, činit nelehká rozhodnutí, a dokonce bojovat mezi sebou. Každý si zvolí jednu ze škol zaklínačů, okolo níž si postaví vlastní balíček.

Deckbuilding je zde hlavním herním mechanismem a souboje a plnění úkolů budou závislé na tvorbě synergií mezi jednotlivými kartami. Na svých cestách získáte nové předměty, naučíte se nové schopnosti, a abyste si vydělali pár zlaťáků, zahrajete si například partičku kostkového pokeru.

zdroj: Go on Board

Deskovka byla teprve teď oznámená a kromě krabice nám z jejího obsahu nebylo ukázané nic víc než dvě figurky na stránce budoucí kickstarterové kampaně. Ta se má rozběhnout letos v květnu a hra by měla vyjít během příštího roku.

Dobrou zprávou je, že se adaptace tak silné předlohy nechopilo žádné neznámé studio. The Witcher: Old Blood vzniká ve studiu Go on Board a stojí za ní zkušený autor Łukasz Woźniak, jehož předchozí dvě hry jsme u nás hodnotili velmi kladně – jedná se o kostkovku Valhalla a převahovku Titans.

The Witcher: Old World není prvním stolním zpracováním Zaklínače. Když pomineme fyzickou verzi Gwentu, existuje ještě velká stolní hra The Witcher Adventure Game od ještě slavnějšího autora Ignacyho Trzewiczka. Ta u nás vyšla v české edici pod názvem Zaklínač: Dobrodružná hra, nicméně dnes je už takovou menší raritkou.

Obě výše zmíněné hry od Go on Board u nás počešťuje vydavatelství Rexhry, tak doufejme, že se chopí i jejich nového Zaklínače. A také doufejme, že hra bude stát za to!