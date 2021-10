Chystá se deskovka podle Heroes of Might and Magic III. Její figurky jsou nádherné

13. 10. 2021 13:00 | Deskové hry | autor: Václav Pecháček

Slavná strategická série Heroes of Might and Magic je momentálně bohužel v hlubším limbu než hibernující medvěd, kterému někdo před usnutím podstrčil rohypnol, ale zatímco hráči počítačových her musejí vyhlížet Songs of Conquest nebo se spokojit s nedokonalou King’s Bounty 2, deskovkáři jsou v nadějnější situaci.

Chystá se totiž deskovka Heroes of Might and Magic III: The Board Game, která adaptuje nejspíš nejmilovanější ze všech dílů. Příští rok vyrazí na Kickstarter, kde vzhledem k síle značky velmi pravděpodobně vybere dost peněz na to, aby bylo možné ji vytvořit, respektive dokončit.

Když se podíváte na oficiální stránky, okamžitě si všimnete, že deskovka se zdrojovým materiálem inspiruje opravdu silně. Stejně jako v počítačové hře postupně odkrýváte mapu, stavíte jednotky spojené s konkrétním hradem, levelujete hrdinu, který se učí nová kouzla a schopnosti, získáváte magické předměty, dobýváte doly a získáváte zdroje.

zdroj: Archon Studio

Možná ještě větším lákadlem jsou ale figurky, které budete posouvat po hracím plánu. Na hře totiž pracuje studio Archon, které se přímo specializuje na vytváření co nejkrásnějších modelů – jejich sloganem je „Milujeme miniatury už od dětství“. Miniatury, nikoliv deskové hry. A když se podíváte na zveřejněný model medúzy, uznáte, že tato fascinace nese skutečně sladké ovoce.

S tím se ovšem pojí několik problémů. Od našeho deskovkového experta Patrika jsem si zjistil, že ačkoliv figurky jsou „jedny z nejlepších v oboru“, předchozí hry studia po designové stránce „nejsou žádné pecky“. Což je mírně znepokojivé, protože si deskovky pořizuju primárně kvůli dobrému hernímu zážitku, estetický dojem je rozhodně na druhém místě.

Taky vidím potenciální zádrhel v tom, že nabarvit takhle detailní příšerky bude chtít slušnou porci schopností či trpělivosti – a přitom by si nabarvit vážně zasloužily, protože je skoro nemyslitelné, že by tyhle propracované plastové sošky měly zůstat mrtvě šedé. Ale to už samozřejmě záleží na vás a vaší vlastní zálibě v práci s malým štětečkem.

zdroj: Archon Studio

Stolní hru HOMAM 3 každopádně nečekejte zrovna brzy. Kickstarterová kampaň je ještě relativně daleko a navíc tvůrcům dosud nevyšla jejich poslední hra, deskovka Wolfenstein, která si na sebe na stejné crowdfundingové platformě vydělala už před rokem a půl.

Kdybyste nemohli dospat a strašně moc toužili po okamžitém zážitku relativně podobném starým Heroesům, nemusíte hledat příliš daleko od domova. K přispěvatelům totiž brzo poputuje česká deskovka Euthia, která je třetími HOMAM silně inspirovaná. My jsme si ji v redakci vyzkoušeli, a pokud máte několik hodin volného času, můžete se podívat, jak hrajeme a jak si to celé užíváme, případně si pustit Fight Club s jejím tvůrcem nebo si přečíst rozhovor o tom, jak v Euthii vznikala grafika.

zdroj: Vlastní