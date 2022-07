Česká deskovka Euthia nakonec bude! Koupilo ji známé britské studio

1. 7. 2022 9:58 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Jsou to již dva měsíce od spuštění crowdfundingové kampaně druhé edice velkolepé české deskové hry Euthia: Torment of Resurrection, které se za jedinou noc podařilo od fanoušků vybrat 10 milionů korun. Jenže co široká veřejnost považovala za obrovský úspěch, bylo pro studio Diea Games obrovským zklamáním.

Tvůrci doufali v mnohem větší peníze, kterými by se zahojili po první kampani, kde byli silně zasažení pandemií a enormním nárůstem cen nejen za dopravu z Číny, ale i všech materiálů použitých na výrobu hry. Tak se ale nestalo a než aby studio něco slíbilo a pak to nedodalo, rozhodlo se po pouhých čtyřech dnech kampaň zrušit a budoucnost Euthie, jakožto i celého týmu, byla až doteď velkou neznámou.

Diea Games se nakonec podařilo najít partnera v manchesterském studiu Steamforged Games, které kupuje značku Euthia. Neznamená to, že by původní tvůrci byli odsunuti na vedlejší kolej. Mezi oběma totiž vzniká spolupráce výhodná pro český tým – Euthii bude nadále vyvíjet Diea Games, a to úplně naplno, když už se nemusí starat o marketing, produkci a vydávání, které připadne na bedra Steamforged Games.

O Steamforged Games jste už určitě slyšeli. Jedná se o studio specializující se na stolní adaptace videoher a dosud se postaralo o deskovky jako Dark Souls, Horizon Zero Dawn, Devil May Cry, Monster Hunter World či sérii Resident Evil.

zdroj: vlastní video redakce

Reputace studia je všelijaká, jelikož jeho hry nejsou vždy tak dobré, jak by si daná licence zasloužila. Ale produkční hodnoty jim nelze upřít, takže i Euthia by měla být v dobrých rukách, co se kvality komponent týče.

„Mysleli jsme si, že Euthii nebude možné vrátit zpět. Nyní jsme díky Steamforged našli cestu, jak toho docílit,“ komentuje vznik partnerství šéf studia Diea Games a autor hry Tadeáš Spousta. „Toto partnerství nám umožňuje vybudovat z Diea Games skutečné vývojářské studio, což je něco, co jsme chtěli od začátku této cesty, splněný sen a zážitek z Euthie, který jsme vždy plánovali. Děkujeme všem fanouškům hry Euthia za jejich trpělivost, zatímco jsme vše řešili. Těšíme se, až vás opět přivítáme na Kickstarteru a dáme hře Euthia šanci, kterou si zaslouží.“

Poslední věta je důležitá pro všechny z vás, kteří se na Euthii těšíte a nevěděli jste, zda se k vám tato vyprodaná vzácnost dostane. Již 26. července bude spuštěna nová crowdfundingová kampaň na Kickstarteru (předchozí zrušená kampaň byla na Gamefundu), která bude obsahovat plánovaná rozšíření, ale bude zjednodušená co do počtu voleb odměn z původních sedmi na pouhé tři.

Tisková zpráva dále prozrazuje, že vlivem obrovitosti projektu bude veškerý obsah nabízený na Kickstarteru exkluzivní a nechystá se do běžného prodeje. Rovněž se dozvídáme, že nekromant Adraghor the Soul Reaper vytvořený pro určité scénáře a sólo hraní bude díky conversion kitu hratelnou postavou.

Pokud se o Euthii a jejích chystaných rozšířeních chcete dozvědět první poslední, pusťte si náš BoardGame Club výše, v němž jsme dopodrobna vyzpovídali autora hry Tadeáše Spoustu před spuštěním neúspěšné kampaně, která ale paradoxně zjevně napomohla studiu Diea Games dostat se tam, kde chtělo vždycky být.