Česká deskovka Euthia je zpět a daří se jí líp než kdy dřív. S koupí ale radši moc neváhejte

27. 7. 2022 10:20 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Hororový příběh z českého deskoherního písečku už je snad definitivně za námi. Pro připomenutí: Zkraje letošního května se na crowdfundingové platformě Gamefound rozjela kampaň pro dotisk a nová rozšíření megalomanské české deskovky Euthia: Torment of Resurrection, a přestože se jejím tvůrcům ze studia Diea Games podařilo za jedinou noc vybrat 10 milionů korun, kampaň byla nedlouho poté k překvapení všech zrušená.

Vývojáři totiž po dodání prvního nákladu z první kampaně vlivem obrovského zdražení materiálů a dopravy nebyli v ideální finanční situaci a v nové kampani potřebovali vybrat ještě mnohem víc. Nastavené milníky v tomto případě neodpovídaly realitě, takže i když procentuálně vypadaly fantasticky, představovaly jen zlomek potřebné částky. Tvůrci měli obavy, že by nezvládli splnit sliby komunitě, a tak kampaň raději zařízli. S budoucností Euthie to tehdy vypadalo velmi bledě.

O dva měsíce později jsme se dozvěděli, že se Euthia zalíbila britskému studiu Steamforged Games (deskovky Dark Souls, Horizon Zero Dawn, Resident Evil…), které koupilo její licenci a začalo s Diea Games spolupracovat. Což nás přivádí do současnosti, kdy obě studia spouští novou kampaň na dotisk a rozšíření Euthie na Kickstarteru.

Euthia je epickým RPGčkem inspirovaným klasickými videohrami, zejména pak Heroes of Might and Magic, v němž objevujete otevřený svět, kde plníte úkoly, zabíjíte monstra, odemykáte nové schopnosti jedinečných hrdinů, vybavujete je od hlavy až k patě, navštěvujete města, obchodujete a připravujete se na pořádný boss fight. Můžete hrát kooperativně, kompetitivně i sólo.

Nová kampaň byla spuštěná včera v 19:00 a v době psaní článku vybrala 765 tisíc dolarů, tedy 18,5 milionu korun. Cílová částka tak byla za noc překonaná více než sedmkrát a tvůrci už oznámili, že je Euthia skutečně „znovuzrozená“.

Člověka hned napadá, že když mají tak skvělý start, kolik se jim asi podaří vybrat za celý měsíc? No, pravdou je, že kampaň poběží pouhých deset dní a je to možná úplně poslední možnost, jak si Euthii pořídit. Do běžného prodeje totiž nepůjde a další kampaň také není vyloženě pravděpodobná.

zdroj: Vlastní

Musíte se tak během krátké chvilky rozhodnout, zda jste ochotní dát za Euthii nemalé peníze. Nejlevnější to mají vracející se backeři z první kampaně, kteří za 4 tisíce dostanou všechny novinky, tedy rozšíření Fierce Powers s novým hrdinou, pěti scénáři, novými mapovými díly, nekromantem, hydrou a dalšími prvky a k tomu rozšíření Crawling Shadows prohlubující kooperativní a sólové hraní.

Pokud jste noví a chcete jen Euthii, tak zaplatíte 4 500 korun a dostanete objemnou krabici základní hry s figurkami jak v kartonu, tak ve vystínovaném plastu spolu se všemi odemčenými odměnami a dvěma původními rozšířeními s elementály a gryfem.

Nejšťavnatější je pak poslední stupeň, který obsahuje úplně všechno, co kdy k Euthii vzniklo, za 9 800 korun. To znamená vše výše vyjmenované plus deluxe rozšíření s dvouvrstvými deskami hráčů, úložnými systémy na komponenty a karty, kovové mince, látkové pytlíky a plastické pořadače.

Rozhodně to není málo peněz, ale také to není málo obsahu. Jen si k tomu musíte připočíst ještě poštovné, které pro nás Čechy činí 960 korun za první dvě úrovně a 1 460 korun za all-in (přestože jsou autoři Češi, kampaň pořádají Britové a my jsme proto byli v rámci Evropy vhození do té nejdražší kategorie). Naštěstí už je v ceně zohledněná daň, takže by vás po podpoření kampaně už neměl čekat žádný nečekaný a nepříjemný výdaj navíc.