BoardGame Club – hrajeme deskovku The Witcher: Old World

2. 6. 2021 14:00 | Deskové hry | autor: Redakce Games.cz

Díky dlouhodobé spolupráci s designérem Łukaszem Woźniakem se nám naskytla příležitost otestovat (a náležitě zrecenzovat) jeho nejnovější stolní hru – The Witcher: Old World. Využili jsme této příležitosti a natočili pro vás záběry z jedné naší noční partičky, abyste získali lepší představu o tom, jak bude nová deskovka ze světa Zaklínače fungovat.

Připomínáme, že se jedná o prototyp a před plnohodnotným vydáním se pravidla či komponenty mohou ještě do jisté míry změnit. The Witcher: Old World by měl po skončení probíhající kickstarterové kampaně vyjít na měsíc přesně za rok a díky českému vydavatelství Blackfire rovnou i v češtině. My měli anglickou verzi, proto prosíme mějte trpělivost s naším krkolomným překládáním do češtiny za pochodu.