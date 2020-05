BoardGame Club: Hrajeme české fantasy RPG Euthia: Torment of Resurrection

- Deskové hry autor: Redakce Games.cz

Po delší odmlce jsme se rozhodli pokračovat s GamesPlayi stolních her a po kovbojském sandboxu Legendy západu jsme se vrhli do epického fantasy zážitku Euthia: Torment of Resurrection, což je původem česká hra, která jen tak mimochodem potřebuje vaši pomoc. V našem obsáhlém videu zjistíte, zda je Euthia hodna vašeho groše.

Celá galerie Euthia: Torment of Resurrection je fantasy RPG, ve kterém objevujete titulní zemi, bojujete s monstry, která ji ohrožují, vyzobáváte suroviny, pomáháte lidem, vyděláváte si na lepší vybavení a učíte se novým dovednostem. Vše děláte proto, abyste přežili útok mocného draka Farrugy, který byl už dávno předpovězen. Připravit se na takového bosse chce čas, takže počítejte se stopáží atakující pět hodin (pokud nemáte tolik času na jeden zátah, můžete si z videa udělat několikadílný seriál). Euthia: Torment of Resurrection se dnes v 18:00 vydává bojovat o svou existenci na Kickstarter. Český projekt takových rozměrů se bez pořádného kapitálu neobejde, takže míč je teď na straně fanoušků. Pokud byste si Euthii chtěli sami vyzkoušet, můžete. Je totiž dostupná v digitální podobě na Tabletopii. Ale teď už se pohodlně usaďte a objevte s námi vskutku megalomanskou deskovku: zdroj: vlastní