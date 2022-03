BoardGame Club #30 o deskovkách podle Pána prstenů

7. 3. 2022 13:30 | Deskové hry | autor: Redakce Games.cz

V minulém dílu BoardGame Clubu jsme měli tak výživné téma (co nového u Albi), že jsme se během čtyř hodin vůbec nedostali k tradičnímu povídání o nových hrách. To vám vynahradíme v dnešním, již 30. vydání. A protože jde o novinky za několik měsíců, nebude toho vůbec málo. Nový Mars, nová Libertalia, pražský Golem, africká Savana, celosvětová civilizace, fotbal…

Vedle obecných novinek si dáme jako témátko Pána prstenů a jeho výskyt v deskových hrách. Nejenže je to příhodné k propíranému a kontroverznímu seriálu od Amazonu, ale zároveň to není tak dávno od vydání dvou nových stolních produktů zasazených do tohoto fantastického světa, přičemž další hra točící se okolo prstenů je na cestě.

Pokud se k nám chcete přidat, pozdravit zakládající členy pořadu Aleše a Vaška, na něco se zeptat a podělit se s námi o vaše vlastní zkušenosti s deskovkami podle Pána prstenů, zastihnete nás dnes na YouTube živě od 14:00 do zhruba 18:00. Budeme se těšit.