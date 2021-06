BoardGame Club #24 s Davidem Navrátilem o vydavatelství BoardBros

7. 6. 2021 15:30 | Deskové hry | autor: Redakce Games.cz

Po další velké pauze způsobené pandemií se konečně vrací i náš poslední pořad BoardGame Club věnovaný deskovým hrám. Duo Patrik a Alladjex si pro svůj návrat jako hosta vybrali Davida Navrátila, kterého můžete znát z webu Mfantasy, ale nás bude zajímat především jeho kariéra vydavatele stolních her pod značkou BoardBros.

Podíváme se proto na hry Ve stínu pyramid, Big Monster, Naše osada i chystanou Savanu a Útulná doupata. Kromě her od tohoto mladého českého vydavatelství si popovídáme o deskovkách jako The Witcher: Old World (recenze), Na vlnách neznáma (recenze), Mariposas (recenze), Nebe v plamenech, My City (recenze) a dalších. Tak se nezapomeňte dívat od 16:00 na přímý přenos na YouTube, kde nám můžete klást své dotazy.