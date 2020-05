Azeroth se opět stane místem sváru Aliance a Hordy v nové deskovce Small World of Warcraft

- Deskové hry autor: Patrik Hajda

Možná si říkáte, že World of Warcraft je vším, jen ne malým MMORPG. Tak proč si nějaká deskovka dává do názvu slovo „small“, tedy malá? Je to proto, že nejde o zcela novou hru a v jejím názvu se spojují dvě existující univerza: World of Warcraft a Small World. První dodává herní téma, druhé je série deskovek obstarávající mechanismy.