Druhé a poslední DLC pro Metro Exodus vyjde jen pár dní před koncem exkluzivity Epicu

- Hardware Autor: Jiří Svák

Nvidia GeForce GTX 1650 Super je nejnovější přírůstek do střední a nižší střední třídy grafických karet. Společně s modelem GeForce GTX 1660 Super jde o refresh řady 16, kterou Nvidia vydala dříve v tomto roce. Uvedení „Super“ variant grafických karet sleduje zřejmý cíl: zlepšit modelům Nvidia poměr cena/výkon tak, aby v momentálně přehlcené střední třídě vycházely nejvýhodněji. Povedlo se to Nvidii? A jak do takového scénáře zapadá prémiová edice ROG Strix OC a Asusu? Dozvíte se v testu. celý článek