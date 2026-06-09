Zdražení Game Passu stálo Xbox miliony předplatitelů. Chystá velký návrat k exkluzivitám
zdroj: Microsoft

Zdražení Game Passu stálo Xbox miliony předplatitelů. Chystá velký návrat k exkluzivitám

9. 6. 2026 13:30 | Byznys | autor: Jakub Malchárek |

Xbox přišel po loňském dramatickém zdražení služby Xbox Game Pass o miliony předplatitelů. Přiznal to nový strategický šéf divize Matthew Ball během akce The Game Business Live na letošním Summer Game Festu. Kontroverzní krok ještě pod vedením Phila Spencera zvýšil cenu Game Passu zhruba o polovinu. Reakce hráčů byla okamžitá. Podle tehdejších zpráv byl zájem o rušení předplatného tak vysoký, že dočasně přetížil i stránku pro správu účtu.

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Ball nyní potvrdil, že Xbox skutečně přišel o miliony předplatitelů, i když konkrétní číslo, jak má ostatně Xbox ve zvyku, nezveřejnil. Není to úplně překvapivé. Cena nejvyššího stupně Game Pass Ultimate se vyšplhala až na 669 korun měsíčně, což část hráčů považovala za příliš vysokou částku, zvlášť po letech postupného zdražování.

Nové vedení pod Ashou Sharmou letos část změn zmírnilo a přepracovalo nabídku služby. Současně ale došlo k omezení některých benefitů, například zmizela dostupnost nových dílů série Call of Duty přímo v základní nabídce. Ani snížení ceny však automaticky nedonutilo bývalé zákazníky se do služby vrátit. Microsoft tak mohl reálně přijít o roky růstu počtu předplatitelů.

Vedle Game Passu se Xbox snaží změnit i celkovou strategii značky. Sharma i Ball opakovaně zdůrazňují, že chtějí znovu posílit význam konzolí Xbox a vrátit se k modelu, kde exkluzivní hry hrají důležitou roli. Ball během prezentace potvrdil, že nedávno oznámené exkluzivity jako Gears of War: E-Day nebo Clockwork Revolution nejsou jednorázovou výjimkou. Podle něj jde o začátek širšího programu a hráči mohou očekávat další exkluzivní tituly určené k posílení značky Xbox.

Smarty.cz
Tagy:
Microsoft byznys Game Pass
Zdroje:
Xbox, The Game Business
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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