Třetina amerických herních vývojářů přišla v uplynulých dvou letech o práci
zdroj: GDC

Třetina amerických herních vývojářů přišla v uplynulých dvou letech o práci

4. 2. 2026 10:30 | Byznys | autor: Jakub Malchárek |

Už dva roky skoro neuplyne týden, aby herním průmyslem nezatřásla nějaká zpráva o hromadném propouštění, restrukturalizaci nebo rovnou zavírání studií. Nová studie spojená s konferencí GDC ukazuje, že během posledních dvou let přišla o práci aspoň jednou zhruba třetina všech zaměstnanců amerického herního odvětví.

Vyplývá to ze zprávy 2026 State of the Game Industry Report, která vychází z odpovědí více než 2300 profesionálů napříč oborem. Dotazníky byly přizpůsobeny různým rolím – od vývojářů přes marketéry až po manažery a investory – aby data co nejlépe odrážela realitu jednotlivých částí průmyslu. Výsledek je ale jednotný: 33 procent respondentů z USA uvedlo, že byli v uplynulých dvou letech propuštěni. V globálním měřítku číslo klesá na 28 procent, což ale stále představuje masivní zásah.

Polovina dotázaných zároveň uvedla, že jejich současný nebo poslední zaměstnavatel propouštěl až v posledních 12 měsících. Nejtvrději byly zasaženy velké AAA týmy. Dvě třetiny lidí pracujících v AAA studiích potvrdily, že jejich firma v nedávné době propouštěla. U nezávislých studií šlo „jen“ asi o zhruba třetinu, což ale v kontextu menších týmů může mít ještě citelnější dopad.

Autoři průzkumu se zaměřili i na budoucnost oboru a oslovili menší skupinu pedagogů a studentů herních oborů. Cílem bylo zachytit, s jakými problémy se potýká nastupující generace. Nejistota, nestabilita a obtížné hledání uplatnění se ukazují jako stále výraznější bariéry pro nové talenty.

Zajímavý je i postoj k odborům. Podle výsledků průzkumu podporuje odborovou organizaci herních pracovníků 82 procent respondentů v USA. Proti se vyslovilo jen 5 procent a zbytek zůstává nerozhodnutý. Podpora je nejsilnější mezi lidmi s ročním příjmem pod 200 tisíc dolarů, mezi těmi, kteří byli v posledních dvou letech propuštěni, a mezi pracovníky mladšími 45 let. U nejmladší věkové skupiny 18–24 let se nenašel ani jeden respondent, který by byl proti odborům.

Zpráva se věnuje i dalším tématům, jako je nástup generativní umělé inteligence, tlak na náklady, změny vývojářských platforem nebo nové trendy v produkci her. Celý dokument je volně ke stažení a slouží jako poměrně střízlivý obrázek o stavu odvětví, které se ještě před pár lety zdálo být prakticky nezastavitelné.

Tagy:
zaměstnanci odbory byznys propouštění veřejný průzkum
Zdroje:
Game Developers Conference
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
