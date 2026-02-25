Nacon v insolvenci. Vydavatel RoboCopa hledá cestu, jak nezkrachovat

Francouzský vydavatel a výrobce herního příslušenství Nacon oznámil, že podává návrh na insolvenci a žádá soud o zahájení procesu soudní reorganizace. Firma tak reaguje na finanční problémy své mateřské společnosti Bigben Interactive, která nedokázala splatit část dluhopisové půjčky ve výši 43 milionů eur.
Podle dřívějšího vyjádření Bigben nedošlo k částečné splátce kvůli „neočekávanému a pozdnímu odmítnutí bankovního konsorcia“. Situace si údajně vyžádala rychlou finanční restrukturalizaci ve spolupráci s věřiteli, aby zajistili kontinuitu provozu. Nyní už ale Nacon otevřeně přiznává, že mu dostupná aktiva neumožňují pokrýt závazky, a proto přichází na řadu insolvenční řízení.
Společnost uvádí, že cílem soudní reorganizace je posoudit všechna možná řešení, která by umožnila ochránit zaměstnance a pracovní místa při zachování běžného provozu. Zároveň chtějí s věřiteli vyjednat nové podmínky splácení. Podle vedení má tento krok firmě umožnit pokračovat v podnikání, stejně jako připravit efektivní plán dalšího fungování.
Obchodování s akciemi Naconu bylo už minulý týden pozastaveno potom, co z Bigben Interactive prosákla zpráva o neschopnosti splácet. Firma drží 56,7 % akcií a 65,8 % hlasovacích práv v Naconu. Rozhodnutí soudu se očekává na konci března, stávající závazky může zmrazit až na 18 měsíců.
V hráčských kruzích je Nacon známý nejen jako výrobce ovladačů a dalšího příslušenství, ale především pod sebou sdružuje 16 vývojářských studií a vydavatelskou divizi, která má na kontě řadu AA projektů jako RoboCop: Rogue City, Test Drive Unlimited Solar Crown nebo čerstvého Styx: Blades of Greed.
Už 12. března má v plné verzi vyjít GreedFall 2: The Dying World a do budoucna Nacon chystá například Terminator: Survivors. Projekt ovšem provází problémy, kdy po předloňském odsunu přišel loni kompletní restart se změnou žánru a dalším odkladem, tentokrát na neurčito.
Navzdory komplikacím Nacon tento týden potvrdil, že 4. března uvede další prezentaci Nacon Connect, kde chce představit nové projekty i podrobnosti o již oznámených hrách ze svého portfolia, jako jsou lovecraftovské adventury Cthulhu: The Cosmic Abyss, The Mound: Omen of Cthulhu, JRPG Edge of Memories či závodní Endurance Motorsport Series.
Jestli a jak rychle se finanční situaci povede stabilizovat, zatím není jasné. Insolvenční řízení ale neznamená nutně krach a konec. V ideálním případě může jít o šanci přeskupit síly a pokračovat, v tom méně ideálním alespoň o transparentní přístup v situaci, která je minimálně teoreticky řešitelná. Realita herního průmyslu je ale neúprosná a případný neúspěch reorganizace tvrdě dopadne nejen na samotnou společnost, ale i na stovky vývojářů. Začátek března tak bude pro Nacon klíčový.