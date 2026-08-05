Historický nákup dokonán. EA je v rukou Saúdů

Electronic Arts dokončilo převzetí skupinou soukromých investorů vedenou saúdskoarabským státním fondem Public Investment Fund. Jeden z největších světových herních vydavatelů tak po 36 letech přechází do soukromého vlastnictví. Transakce v hodnotě přibližně 55 miliard dolarů (zhruba 1,2 bilionu korun) byla oznámena už v září 2025. Novými vlastníky EA jsou Public Investment Fund, investiční společnost Silver Lake a fond Affinity Partners.
Největší podíl získal právě saúdskoarabský PIF, který podle dříve zveřejněných dokumentů vlastní 93,4 % společnosti. Silver Lake drží 5,5 % a zbývajících 1,1 % připadá na Affinity Partners, investiční firmu založenou Jaredem Kushnerem, zetěm a poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Public Investment Fund vlastnil menšinový podíl v EA už před uzavřením dohody. Zároveň investuje do řady dalších herních společností, mezi něž patří například Take-Two, a plně ovládá vydavatele SNK.
Generální ředitel a předseda představenstva EA Andrew Wilson zůstává ve funkci. Podle jeho vyjádření vstupuje společnost do nové kapitoly z pozice síly a s partnery, kteří sdílejí její dlouhodobé ambice. „Společně budeme odvážně investovat, urychlovat inovace a budovat novou generaci her a zážitků pro stovky milionů hráčů a fanoušků,“ uvedl Wilson.
Zástupce PIF Turqi Alnowaiser připomněl, že fond byl akcionářem EA už více než pět let a dobře zná její sportovní série, globální platformu i další známé značky. Saúdská Arábie považuje herní a zábavní průmysl za jednu z klíčových oblastí svého ekonomického rozvoje. Investicemi do tohoto sektoru se snaží omezit závislost země na příjmech z ropy.
Převzetí ale zároveň vyvolává obavy kvůli dlouhodobě kritizované situaci v oblasti lidských práv v Saúdské Arábii. Země čelí kritice za přístup k aktivistům, ženám a LGBTQ+ komunitě i za vraždu novináře Džamála Chášukdžího, jejíž objednání americké zpravodajské služby připisují korunnímu princi Muhammadovi bin Salmánovi.
Obavy se týkaly především studia Maxis a série The Sims, která je známá důrazem na inkluzivitu a rozmanitost. Vývojáři už v lednu ujistili hráče, že změna vlastníka neovlivní jejich hodnoty ani tvůrčí kontrolu.
Otazník ale zůstává viset nad hlavami zaměstnanců. Po dokončení převzetí se obávají dalšího propouštění. U tohoto typu transakce se velká část kupní ceny financuje pomocí půjček, které následně zatíží přímo rozvahu získané společnosti. EA tak nyní musí vedle běžných provozních nákladů obsluhovat také nový dluh přesahující 20 miliard dolarů. Právě to může vytvářet tlak na snižování výdajů, rušení projektů a propouštění zaměstnanců.
Podle novináře Mikea Strawa ze serveru Insider Gaming panují napříč několika studii EA obavy, že během následujících dvanácti měsíců přijde další vlna škrtů. Komunikace vedení ohledně jistoty pracovních míst má být nejednotná. Někteří zaměstnanci údajně dostali uklidňující informace, zatímco jiní se konkrétních odpovědí nedočkali.
I've spoken to dozens of EA employees across various studios, and all of them believe large-scale layoffs will come in the first 12 months. Some have also told me that communication about the future has been mixed, but that's based on personal perspective, obviously.— Mike Straw | Insider-Gaming.com (@mikestrawmedia.com) 3. srpna 2026 v 19:54
Společnost už dříve omezovala počet administrativních pracovníků. Jen letos měla EA propustit více než 300 lidí ve studiích, mezi nimiž byly Respawn Entertainment a Full Circle. Hlavy padaly také ve velmi úspěšných Battlefield Studios, což ukazuje, že ani komerční úspěch stabilní místečko v EA nezajistí.
Generální ředitel Andrew Wilson přesto ve funkci zůstává. Wilson zároveň za poslední fiskální rok obdržel odměnu ve výši přibližně 38 milionů dolarů.