Evropská komise udělila Valve a pěti předním vydavatelům pokutu přesahující 200 milionů korun

21. 1. 2021 14:15 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Evropská komise pokutovala pět předních světových firem spojených s vydáváním a prodejem her za porušení antitrustového zákona. Dotyčnými společnostmi jsou Valve, firma známá především díky obchodu Steam, a pětice vydavatelů Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media a ZeniMax. Dohromady společnosti vyplatí na pokutách 203,5 milionu korun.

Čím se firmy provinily? Jedná se o takzvanou geo-blokaci produktů, v tomto konkrétním případě klíčů ze Steamu. V rámci Evropské unie je zakázané upírat zákazníkům možnost nakupovat produkty z jiných zemí, což se na Steamu děje. Běžnou cestou skrze launcher nemůžete kupovat levnější klíče odjinud, což je porušení antitrustového zákona.

Zodpovědná politička a výkonná viceprezidentka Evropské komise Margrethe Vestager se k věci vyjádřila následovně: „Víc než 50 % Evropanů hraje videohry. Evropský videoherní průmysl vzkvétá a má nyní hodnotu přes 17 miliard eur. Dnešní sankce proti geo-blokačním praktikám společnosti Valve a dalších pěti vydavatelů PC her poslouží jako připomenutí, že podle zákona o hospodářské soutěži Evropské unie je společnostem zakázáno smluvně zamezovat přeshraničnímu prodeji. Takové praktiky zbavují evropské konzumenty výhod jednotného digitálního trhu Evropské unie a možnosti využít nejvýhodnější nabídky v EU.“

Až na Valve všichni vydavatelé při vyšetřování spolupracovali, čímž si vysloužili slevu na pokutě 10 %. Capcom dosáhl dokonce na 15 %.

Jednotlivým společnostem byly vyměřeny následující pokuty: Bandai Namco zaplatí 8,87 milionu korun, Capcom 10,33 milionu, Focus Home 75,37 milionu, Koch Media 25,49 milionu a ZeniMax zaplatí 43,43 milionu korun.

Protože Valve nespolupracovalo, nevysloužilo si slevu a zaplatí plných 41,79 milionu korun. Společnost se ohradila skrze Eurogamer, jelikož prý po celou dobu spolupracovala, jen nesouhlasila s tím, že by porušila zákon. Od roku 2015 prý nedochází k uzamykání klíčů pro konkrétní regiony, pokud to nevyžadují tamější zákony, a předtím se problém týkal pouhých 3 % her na Steamu. Valve se tedy odvolává a proces se ještě potáhne…