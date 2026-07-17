EA burcuje ostatní společnosti k využívání herní reklamy. Skrývá podle něj ohromnou příležitost

EA před měsícem spustilo novou platformu EA Advertising, jejímž cílem je hlubší integrace reklamy přímo do her. Jde o další snahu společnosti najít cesty, jak zpeněžit své hry s přirozeným zaměřením především na sportovní značky EA Sports, NHL či UFC. Firma dokonce reklamě věří natolik, že k její integraci do různorodých titulů vybízí i jiné firmy.
Viceprezident reklamního a sponzorského oddělení Alexander Dao s pobídkou přišel v podcastu The Game Businness Show. Firma podle jeho slov věří, že se v zabudování reklam na reálné produkty přímo do herního zážitku skrývá nebývalá příležitost, proto by na ně tvůrčí týmy měly myslet už během kreativního procesu, nikoliv až po vydání.
„Když se zamyslíte nad novými hrami, které se teprve chystají na trh, nebo nad hrami typu free-to-play, jako je třeba naše nová Skate hra. Jsou v nich příležitosti, kde můžete jednoduše reklamu zakomponovat správně a značku spojit s danou hrou, pokud na integraci myslíte už ve fázi návrhu. Díky tomu pak působí přirozeněji,“ dovysvětlil.
I proto spustilo vydavatelství Electronic Arts svou novou platformu. Kromě existujících her tvoří nové, což jim známé značky umožňuje zapojovat mnohem flexibilnějším, kreativnějším a dynamičtějším způsobem než dřív. Inzerentům umožňuje umístění reklamy na různá místa ve hře, kdy mohou využít stávající grafické prvky a nechat je převést do 3D díky napojení na proprietární Frostbite Engine.
Platforma současně vznikala ve spolupráci s organizacemi Interactive Advertising Bureau a Integral Ad Science, které pomáhaly standardizovat způsob, jakým se reklama ve hrách zobrazuje a jak se kupříkladu měří její výkonnost. Díky tomu Dao věří, že jde o investici, která by mohla posílit celý sektor reklamy ve hrách.
Některé jiné společnosti však takový potenciál v herní inzerci nevidí. Generální ředitel Take-Two Strauss Zelnick nevěří v její přílišnou ekonomickou relevanci a zároveň si myslí, že podobná praktika v prémiové hře bude na hráče působit „nespravedlivě“. Velký důraz série NBA 2K na mikrostransakce mu ale na druhé straně, zdá se, příliš nevadí.
EA si nicméně stojí za svým optimistickým pohledem a věří, že reklama může dávat smysl i v jiných žánrech než v těch sportovních, pokud se udělá správně. Typickou ukázkou jsou například módní doplňky značky Coach v The Sims 4, za něž si hráči a hráčky nemuseli připlácet reálnými penězi.
Dao zároveň přiznává, že existují příklady, kdy reklama otravovala. Nepřímo tím odkazuje na nešťastné, nepřeskočitelné spoty během opakovaných záběrů v EA Sports UFC 4, které musely být po silně negativní reakci hráčů odstraněné. I negativní zkušenost jim ale prý dala cenou lekci, z níž se v budoucnu poučí.