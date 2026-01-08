Akcionáři se bouří proti Square Enixu. Vadí jim špatné hospodaření

Japonský vydavatel Square Enix má za sebou několik nelehkých let a teď si připisuje další nepříjemnost. Jeden z jeho významných akcionářů si totiž dal práci s rozsáhlou, zhruba stostránkovou prezentací, ve které nešetří kritikou a otevřeně mluví o špatném řízení i promarněných příležitostech. A nezůstalo jen u toho – investor zároveň vyzval ostatní akcionáře, aby se k němu přidali a sdíleli své „upřímné názory“.
Za prezentací stojí investiční společnost 3D Investment, která drží přibližně 14 procent akcií Square Enixu. Ve svých materiálech poukazuje na kombinaci problémů, jež se podle ní hromadí od výměny prezidenta před třemi lety: Vytýká herní společnosti pomalý růst tržeb, slabé marže a v poslední době také výrazné odpisy nákladů na herní projekty, které nakonec nenaplnily obchodní potenciál.
Kritika zapadá do širšího obrazu. Square Enix v posledních letech odepsal zrušené projekty v hodnotě zhruba 140 milionů dolarů, nové značky se neprosadily a ani tradiční značky jako Final Fantasy nemají takový tah na branku jako dřív. Což odráží i nedávné rozhodnutí Square Enixu skončit s exkluzivitami po zklamání z prodejů Final Fantasy VII Rebirth.
Podle 3D Investment je zásadním problémem i střednědobý plán firmy. Ten prý postrádá jasnou vizi, konkrétní cíle a měřitelné ukazatele úspěchu. Místo jasného směru nabízí jen obecná hesla o „rebootech“ a vágní sliby, které neřeší roztříštěné portfolio, špatná rozhodnutí ohledně platforem ani slabiny v samotném návrhu her.
Prezentace je místy až nečekaně přímočará. V jedné pasáži se například objevují odkazy na kritiku dialogů ve hře Forspoken na Metacriticu, jinde se materiál nese v obecnějším tónu, aby Square Enix znovu dokázal „překvapit, nadchnout a probudit vášeň“, kterou u hráčů kdysi vyvolával.
Je fér dodat, že 3D Investment patří mezi aktivní investory. Ti jsou známí tím, že do chodu firem zasahují otevřeně a nátlakově, s cílem přimět vedení ke změnám a zvýšit hodnotu společnosti. Nejde tedy nutně o náhlý výbuch frustrace, ale spíš o typický tlak tohoto typu akcionáře. Ostatně firma vstoupila do akciové struktury Square Enix teprve loni na jaře. A jde jí v první a poslední řadě hlavně o zisk.
Na závěr prezentace investor vyzývá ostatní akcionáře, aby si materiál prostudovali a podělili se o své názory na strategii. Otázkou zůstává, zda se podaří vytvořit dostatečný tlak na vedení v čele s prezidentem Takašim Kirjúem. Jisté je jen to, že Square Enix čeká další nepříjemná debata o tom, kam se jedna z nejznámějších herních firem světa vlastně ubírá. Už dříve studio opakovaně prohlašovalo, že po propouštění hodlá naplno využívát umělé inteligence k tvorbě her.