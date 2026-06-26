Ztřeštěná akce Romeo is a Dead Man spouští spolupráci s Hotline Miami
zdroj: Grasshopper Manufacture

Ztřeštěná akce Romeo is a Dead Man spouští spolupráci s Hotline Miami

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 6. 2026 10:48 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Alešovi se nová akce Góičiho Sudy velmi zamlouvala, dokonce natolik, že si Romeo is a Dead Man odnesl v recenzi krásnou osmičku. Přesto věřím, že si k ní cestu našlo jen malé množství hráčů, ale pokud mezi ně patříte, máte teď o důvod víc se k ní vrátit.

Studio vydalo první velký obsahový update, který přidává možnost hlavnímu hrdinovi měnit kostýmy a masky. Díky tomu můžete využit nejen sedm nových outfitů, ale také dva speciální ze spolupráce s Hotline Miami. Kosmetickou novinku doprovází obligátní foto mód, abyste si mohli svá bláznivá dobrodružství a módní kreace zvěčnit.

zdroj: Grasshopper Manufacture

Aktualizace je zatím dostupná akorát na Steamu, nicméně studio slibuje, že PlayStation 5 a Xbox Series X/S budou brzy následovat. Zároveň je stále teoreticky možné, že časem hra dorazí i na Nintendo Switch 2. Jenom studio musí nejprve najít cestu, jak svůj engine optimalizovat pro tamní hardwarová specifika.

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Tagy:
akční
Zdroje:
Grasshopper Manufacture
Hry:
Romeo is a Dead Man
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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