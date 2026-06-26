Ztřeštěná akce Romeo is a Dead Man spouští spolupráci s Hotline Miami

Alešovi se nová akce Góičiho Sudy velmi zamlouvala, dokonce natolik, že si Romeo is a Dead Man odnesl v recenzi krásnou osmičku. Přesto věřím, že si k ní cestu našlo jen malé množství hráčů, ale pokud mezi ně patříte, máte teď o důvod víc se k ní vrátit.
Studio vydalo první velký obsahový update, který přidává možnost hlavnímu hrdinovi měnit kostýmy a masky. Díky tomu můžete využit nejen sedm nových outfitů, ale také dva speciální ze spolupráce s Hotline Miami. Kosmetickou novinku doprovází obligátní foto mód, abyste si mohli svá bláznivá dobrodružství a módní kreace zvěčnit.
Aktualizace je zatím dostupná akorát na Steamu, nicméně studio slibuje, že PlayStation 5 a Xbox Series X/S budou brzy následovat. Zároveň je stále teoreticky možné, že časem hra dorazí i na Nintendo Switch 2. Jenom studio musí nejprve najít cestu, jak svůj engine optimalizovat pro tamní hardwarová specifika.