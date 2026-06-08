Zombie řežba State of Decay 3 vyjde sedm let od oznámení

Ani se tomu nechce věřit, ale od původního oznámení State of Decay 3 uběhlo už téměř šest let. Od té doby panovalo kolem hry spíše ticho a nedávno dokonce vyplulo na povrch, že při představení hra ani neexistovala. Nyní má už jasné obrysy, proto ji Undead Labs mohou konečně ukázat v pohybu.
Na Xbox Games Showcase se tedy objevila premiéra záběrů ze hry, z nichž je evidentní, že se značka bude víceméně držet známého mustru přežívání v otevřeném světě plném praskajících nemrtvých. Vybudujete si postupně vlastní osadu, budete hledat a vyrábět vybavení, to vše klidně v kooperaci, která bude podle všeho o poznání volnější než v předchozí hře.
Společně s důkazem o existenci hry jsme rovnou dostali i orientační datum vydání, které cílí na příští rok. Dočkají se majitelé PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, stejně jako předplatitelé služby Game Pass.